Não há vítimas americanas. Trump anuncia mais sanções contra o Irão

Na ressaca do ataque iraniano contra bases norte-americanas no Iraque, o Presidente dos Estados Unidos fez vários apelos aos aliados. Pediu ao Reino Unido, França, Alemanha, China e Rússia para que abandonem o acordo sobre o programa nuclear assinado em 2015, do qual Washington se retirou unilateralmente em maio de 2018, e trabalhem num novo entendimento. E anunciou ainda que vai pedir um maior envolvimento da NATO no Médio Oriente.



Antes disso, Donald Trump assegurou que não houve mortos nem feridos no ataque durante a madrugada desta quarta-feira e que as bases militares norte-americanas no Iraque sofreram “danos mínimos”. “Todos os nossos soldados estão a salvo e só sofremos danos mínimos nas nossas bases militares", garantiu.





"As grandes forças americanas estão preparadas para tudo, mas o Irão aparenta estar a recuar, o que é algo de bom para todas as partes envolvidas e para o mundo”, salientou o Presidente norte-americano, acompanhado nesta declaração por responsáveis militares, o vice-presidente Mike Pence, o secretário da Defesa, Mark Esper, e o secretário de Estado, Mike Pompeo.







Garantiu, no entanto, que os Estados Unidos "continuam a avaliar uma resposta à agressão iraniana".







Nesta declaração, Donald Trump voltou a justificar o ataque de sexta-feira que matou Qassem Soleimani, argumentando que o general iraniano estava a planear novos ataques. "As mãos de Soleimani estavam sujas de sangue", disse.







Salientou também que o Irão "tem sido o principal patrocinador do terrorismo contra o mundo civilizado" e que o "comportamento destrutivo" assumido por Teerão desde 1979 não voltará a ser tolerado pelas nações.







Sem especificar que áreas vão ser visadas, Donald Trump anunciou a imposição de sanções económicas contra o regime iraniano, a juntar às que têm sido anunciadas desde que os Estados Unidos se retiraram do acordo sobre o programa nuclear, sanções que se vão manter em vigor "até que o Irão altere o seu comportamento".







O Presidente Donald Trump aproveitou ainda para criticar a ação regional do Irão nos últimos anos, considerando que o país aproveitou os benefícios gerados pelo acordo sobre o programa nuclear, assinado em 2015, para "criar o inferno no Iémen, na Síria, no Líbano e no Iraque".







"Chegou o momento de Reino Unido, Alemanha, França, Rússia e China reconhecerem esta realidade. Devem retirar-se de imediato do que resta do acordo (...). E devemos todos trabalhar em conjunto para alcançar um novo entendimento com o Irão que torne o mundo num lugar mais seguro e pacífico", completou.







Trump assegurou, por fim, a plena capacidade dos Estados Unidos em termos militares. "Os nossos mísseis são grandes, poderosos, precisos, letais e rápidos. Estão a ser construídos muito mísseis hiperssónicos. O facto de determos este grande poderio militar não significa que tenhamos de o usar. Não queremos usá-lo", disse o Presidente norte-americano.







(em atualização)