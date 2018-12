"Não interferimos". Moscovo desmente impulso a coletes amarelos

“Não interferimos e não iremos interferir em assuntos internos de qualquer país, incluindo a França”, quis garantir o porta-voz do Kremlin, para insistir na posição de que o atual contexto de contestação à Presidência de Emmanuel Macron constitui “um assunto exclusivamente interno” dos franceses.Os órgãos de comunicação da Rússia conotados com o Kremlin sustentam que “o enfraquecimento de Macron” vai ao encontro “do interesse de Trump”.





“Respeitamos a soberania de França e estamos gratos quando a França nos responde, neste plano, com reciprocidade. Qualquer alegação sobre uma participação da Rússia não é mais do que difamação”, acentuou Dmitri Peskov.

Esta tomada de posição da Presidência russa surgiu depois de o diário britânico The Times ter noticiado a existência de centenas de falsas contas nas redes sociais alegadamente alimentadas por serviços de Moscovo.

O jornal cita dados da empresa de cibersegurança New Knowledge, segundo os quais cerca de duas centenas de contas no Twitter difundiram fotografias ou vídeos de presumíveis manifestantes feridos pela polícia francesa. Imagens que não estarão relacionadas com os acontecimentos das últimas semanas em França.

“Do interesse de Trump”



Na semana passada a imprensa russa mais conotada com o Governo aventara a tese da mão dos Estados Unidos, mais concretamente da Administração Trump, na ampliação dos protestos em solo francês.

“O enfraquecimento de Macron, e com um pouco de sorte a sua demissão, é do interesse de Trump”, escrevia na passada terça-feira o diário Rossiyskaya Gazeta, considerando mesmo “suficiente”, referindo-se ao Presidente francês, “lembrar que o chefe da V República reivindicou recentemente a sua posição de líder da União Europeia, defendeu a ideia de um exército europeu independente dos Estados Unidos e defendeu ativamente o acordo nuclear iraniano”.

O quadro de crise em França tem suscitado posições públicas não só do Presidente norte-americano mas também de atores internacionais como o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que questionou a forma como a polícia francesa tem reprimido as manifestações.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!