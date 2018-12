Macron reconhece "um estado de emergência económica e social"

"Não haverá recuo" sobre o ISF, disse, referindo-se ao Imposto de Solidariedade sobre as Fortunas, abolido a 1 de janeiro de 2018 e substituído pelo Imposto sobre os Rendimentos Imobiliários.



Não houve também nenhum anúncio claro sobre o sistema político, a modificação do sistema representativo, uma das outras reivindicações dos "coletes amarelos", que militam por um referendo den iniciativa dos cidadãos e um escrutíneo proporcional nas eleições legislativas.

Macron afirmou-se contudo capaz de "encontrar uma saída para os problemas", ao mesmo tempo que reconhecia que algumas das suas palavras "magoaram as pessoas".O Presidente denunciou ainda os "comportamentos inaceitáveis" registados durante as manifestações mas reconheceu como "justa a vários níveis" a cólera dos "coletes amarelos".É "a calma e a ordem republicana que deve reinar", avisou."Quero ser honesto convosco", disse Macron. "Acredito muito no nosso país e amo-o", acrescentou, sublinhando: "A minha legitimidade vem de vós".Macron anunciou algumas, curtas, medidas, que respondem às exigências de muitos manifestante, como o aumento mensal do salário mínimo em 100 euros, para 1598,47 euros, já a partir de 2019.

O Presidente tentou também apelar ao patriotismo, afirmando "o meu único combate é por vós", e assumindo a sua quota parte na falta de resposta às suas preocupações.

Um "momento histórico"

"Não esqueço que existe uma cólera, uma indignação, que muitos franceses podem partilhar", lembrou Macron.



"Esta cólera é mais profunda, ela pode ser a nossa oportunidade", propôs, ao lembrar os testemunhos impressionantes de mães isoladas, de reformados e de trabalhadores nas rotundas, captados pelas televisões durante os protestos.



"Sem dúvida que não soubemos dar uma resposta, assumo a minha parte nessa responsabilidade", reconheceu.



"Não iremos retomar o curso das nossas vidas como se nada tivesse mudado. Estamos num momento histórico para o nosso país. A minha única preocupação são vocês. O meu único combate é por vós. A nossa única batalha é pela França. Viva a Republica", concluiu Macron.

Esta foi a primeira alocução do Presidente francês desde os protestos de dia 1 de dezembro e de uma breve reação quando se encontrava na cimeira do G20, na Argentina.

O Chefe de Estado francês esteve toda a semana passada fechado no Eliseu, de onde seguiu os protestos de dia 8, que reuniram mais de 136 mil manifestantes em toda a França.

O discurso de Macron foi transmitido pela TF1, a France 2, o Canal+, assim como as canais de informação de 24 horas, como a Franceinfo. Várias rádios, incluindo a Europe 1 e a RTL, transmitiram-no igualmente.

"Devia ter falado antes"

Não é claro qual será o impacto das palavras do Presidente. O apoio ao movimento de protesto continua em alta nas sondagens, ao contrário do chefe de Estado. E foi lançado um novo apelo a manifestações dia 15 de dezembro. Ninguém parece disposto a baixar os braços.







Horas antes do discurso de Emmanuel Macron, várias pessoas entrevistadas pela comunicação social em cidades como Grenoble, Nice, Sena-e-Marne ou Montpellier, afirmavam-se pouco interessadas nas palavras do Presidente francês.







"É demasiado tarde. Devia ter falado antes" - era este o tom geral das respostas.

Reuniões no Eliseu

As manifestações iniciadas há quatro semanas pelo movimento "coletes amarelos", de camionistas, contra mais impostos sobre os combustíveis, alastraram de Paris a toda a França e a outras reivindicações, tão díspares quanto os grupos que se juntaram à onda de protestos contra o Governo de Macron. A uni-los, a dificuldade de chegar ao fim do mês com os salários que têm e recentes reformas do sistema.O movimento dos "coletes amarelos" está a tentar estruturar-se melhor, a nível local e regional. Numa reunião em Grenoble, domingo, onde mais de 100 participantes de quase todas as idades, estratos sociais e proveniência racial decidiram dividir-se em grupos de trabalho, ninguém mencionou o discurso previsto para o dia seguinte.Cédric Trivella, um dos porta-vozes locais, não se admirou: "não esperamos nada do Presidente. Teria sido diferente se ele tivesse vindo falar com as pessoas desde o início. Enquanto ele não perceber que tem de dar bem mais do que migalhas, iremos continuar", referiu.É o mesmo sentimento de Caroline, que protestou domingo em Nice, de colete amarelo. "Macron na televisão? Não vou ver. Vou ter ecos, basta perfeitamente. Ele acha-se um rei. Houve Luis XIV, François 1º e Macron. E nós, o povo, somos taxados para pagar os seus privilégios", afirmou.