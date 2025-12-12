Narges Mohammadi detida pelas autoridades iranianas

A denúncia foi feita pela própria fundação de Narges Mohammadi, que revela que a detenção aconteceu durante uma cerimónia fúnebre em homenagem a Khosrow Alikordi, um proeminente advogado iraniano, defensor dos Direitos Humanos.



"A Fundação Narges Mohammadi anunciou ter recebido informações credíveis de que Narges Mohammadi foi violentamente detida pelas forças de segurança e pela polícia há cerca de uma hora, durante a cerimónia do sétimo dia em memória de Khosrow Alikordi", lê-se no comunicado. A ativista estava em liberdade condicional desde dezembro de 2024 por razões médicas.



A advogada de Narges Mohammadi, Chirinne Ardakani, confirmou a informação em declarações à agência France Presse e também através das redes sociais.





"A minha cliente (...) foi detida com outros ativistas há cerca de uma hora pelas forças de segurança iranianas" depois de "ter tomado a palavra para denunciar a morte 'suspeita' do advogado e defensor dos Direitos Humanos, Khosrow Alikordi", lê-se numa história partilhada pela advogada no Instagram.





Esta detenção ocorreu em Meshed, cidade iraniana próxima da fronteira com o Turquemenistão e que era a cidade natal de Khosrow Alikordi.





Narges Mohammadi, com 53 anos, foi distinguida com o Prémio Nobel da Paz em 2023 pela "luta contra a opressão das mulheres no Irão e pela promoção dos Direitos Humanos".





Em dezembro de 2024, a Nobel da Paz de saiu da prisão por razões médicas. Narges Mohammadi foi detida e condenada a vários anos de prisão: até à detenção desta sexta-feira, a ativista tinha sido detida pelas autoridades iranianas por 13 vezes, condenada por cinco vezes e condenada a um total de mais de 30 anos de prisão.





Há dois anos, a ativista venceu o Prémio Nobel da Paz enquanto cumpria pena na prisão de Evin. Em dezembro de 2023, os filhos de Narges Mohammadi receberam o prémio em Oslo em seu nome.