Nobel da Paz iraniana Narges Mohammadi saiu temporariamente da prisão por motivos médicos

“Com base na indicação do médico que a examinou, o procurador público suspendeu a pena de prisão contra Narges Mohammadi por três semanas e ela foi libertada da prisão”, disse o advogado Mostafa Nilli na rede social X.



De acordo com o marido, Taghi Rahmani, a ativista foi libertada na manhã de quarta-feira e entoou as palavras de ordem dos recentes protestos no Irão: “Mulher, Vida, Liberdade”, sendo uma das principais figuras deste movimento.



“Ela saiu [da prisão] num bom estado de espírito, num estado combativo, apesar do seu estado de saúde muito frágil”, acrescentou Tahi Rahmani em declarações aos jornalistas.



Os apoiantes e a família de Narges Mohammadi consideram que esta libertação temporária é inadequada, insuficiente e tardia. “Exigimos que Narges Mohammadi seja libertada imediatamente e de forma incondicional, ou pelo menos uma extensão da libertação por três meses”, apelam.



A fundação Narges Mohammadi acrescenta que a ativista foi submetida a uma intervenção cirúrgica em novembro depois de ter sido identificado um tumor numa perna, possivelmente cancerígeno, tendo sido levada de volta para a prisão apenas dois dias após a operação.



Tal aconteceu “contra a vontade do seu médico e contra o pedido feito pela equipa de jurídica", quando ainda "não conseguia andar ou sequer sentar-se”. Desde então, Narges Mohammadi sofreu “um rápido desenvolvimento de escaras e dores intensas nas costas e nas pernas”.



Para além disso, destaca a fundação, esta “baixa médica” não será contabilizada no cumprimento da pena. Ou seja, a suspensão da pena por três semanas implica que Narges Mohammadi cumpra três semanas de prisão adicionais, quando regressar.



A ativista iraniana está detida na prisão de Ervin, em Teerão, desde novembro de 2021, tendo sido condenada por fazer campanha no país contra a pena de morte e o uso obrigatório do hijab.



Depois de ter sido laureada com o Nobel da Paz, em 2023, Mohammadi foi condenada a mais 15 meses de prisão, acusada de “espalhar propaganda” contra o Estado iraniano a partir da prisão.



Na altura, os filhos de Narges receberam o Prémio Nobel em nome da mãe, em Oslo. A ativista enviou uma mensagem através da prisão, afirmando que acreditava na “perseverança” dos iranianos contra “a repressão e o autoritarismo”.



Ao longo dos 52 anos de vida, Narges Mohammadi já esteve aprisionada 13 vezes, foi julgada por cinco vezes e foi condenada, no total combinado, a 32 anos de prisão e a 154 chicotadas.