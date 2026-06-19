Negociações entre Irão e Estados Unidos previstas para hoje na Suíça foram canceladas

O grupo libanês Hezbollah reivindicou hoje ataques contra tropas israelitas e repeliu um avanço militar no sul do Líbano, ações consideradas como "em legítima defesa" e em resposta à violação do cessar-fogo alcançado entre EUA e Irão.





Em comunicado, a Casa Branca refere que as negociações do memorando de acordo vão ser retomadas em breve.Esta deslocação estava inserida no âmbito da negociação de 60 dias estipulada no memorando assinado pelos dois países para alcançar um cessar-fogo no Médio Oriente.Israel continua a atacar o Líbano, apesar de os Estados Unidos e o Irão terem decretado que esses ataques não iam voltar a acontecer. Pelo menos 15 pessoas morreram depois de um ataque no sul do país.Até ao momento, Israel ainda não reagiu a esta informação.