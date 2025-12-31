Negociadores dos EUA, Europa e Ucrânia debatem passos práticos para a paz

Na agenda, os próximos passos para o fim da guerra da Rússia na Ucrânia.





"Concentrámo-nos em como avançar nas discussões de forma prática em nome do processo de paz do presidente Trump, incluindo o reforço das garantias de segurança e o desenvolvimento de mecanismos eficazes de resolução de conflitos para ajudar a terminar a guerra e garantir que não recomeça", disse o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, numa publicação nas redes sociais.





O principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, afirmou por seu lado, que Kiev coordenou posições com os Estados Unidos e os seus aliados europeus, em conversas telefónicas com conselheiros de segurança.



Umerov, escrevendo no Telegram, disse ter "informado" o presidente Volodymyr Zelenskiy sobre as conversas telefónicas. Um relato do enviado dos EUA, Steve Witkoff, afirmou que Zelenskiy participou nas discussões.



"Coordenámos posições e planeámos novas reuniões com parceiros europeus e americanos em janeiro", escreveu Umerov. O trabalho continuaria no Ano Novo para produzir resultados "tangíveis" na procura de uma solução para o conflito entre a Ucrânia e a Rússia.



O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, também participaram no encontro.





Zelensky afirmou terça-feira que conselheiros de Segurança Nacional dos apoiantes da "Coligação da Boa Vontade" de Kiev se reuniriam na Ucrânia no sábado, e que, em seguida, líderes de diversos países se reuniriam em França em 6 de janeiro.



O grupo da Coligação, liderado pelo Reino Unido e pela França, inclui mais de 30 nações, embora não seja claro quais participarão nas reuniões.



com agências

