Netanyahu acusa mayor de Nova Iorque de "incitamento ao ódio" após ameaça de prisão

O primeiro-ministro israelita acusou o presidente da Câmara de Nova Iorque de "incitamento ao ódio", uma semana depois de Zohran Mamdani ter afirmado que Benjamin Netanyahu é "um criminoso de guerra" e que deveria ser detido caso visitasse a cidade norte-americana para participar na Assembleia Geral da ONU.