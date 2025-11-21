"Quanto melhor ele se sair, mais feliz fico". Trump elogia Mamdani após reunião na Casa Branca

Após meses de ataques duros entre ambos, os dois líderes apostaram num tom mais cordial durante o primeiro encontro na Sala Oval da Casa Branca.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira ter tido uma "reunião muito produtiva" com o recém-eleito presidente da Câmara de Nova Iorque.



"Acabámos de ter uma reunião excelente, muito produtiva. Temos uma coisa em comum. Queremos que esta cidade que amamos funcione muito bem", afirmou. "Quanto melhor ele se sair, mais feliz eu fico. E vamos ajudá-lo a realizar o sonho de todos", acrescentou.







"Estou muito confiante de que ele fará um bom trabalho", afirmou Trump. "Acho que ele vai surpreender algumas pessoas conservadoras, na verdade". Mamdani focado na acessibilidade



Donald Trump mostrou-se confiante na capacidade de Zohram Mamdani para governar a cidade de Nova Iorque depois de nos últimos meses ter alertado para a "ameaça existencial" que o democrata representava para a cidade.

Ao lado do presidente, Zohran Mamdani também considerou a reunião "produtiva" e disse que esta se centrou "no objetivo comum" que ambos têm de servir os nova-iorquinos e não nas suas diferenças. O democrata, que assumirá funções no dia 1 de janeiro de 2025, disse estar ansioso por trabalhar com o presidente americano para melhorar a vida na cidade.





Questionado se "Nova Iorque ama o presidente Trump", Zohran Mamdani contornou a pergunta respondendo que "a cidade de Nova Iorque ama um futuro acessível".





"Posso dizer que mais nova-iorquinos votaram no presidente Trump na última eleição presidencial por causa desse foco no custo de vida. E estou ansioso para trabalhar em conjunto para cumprir essa agenda de acessibilidade", prosseguiu, de acordo com a CNN.





"Francamente, isso é algo que poderia transformar a vida de oito milhões e meio de pessoas que atualmente lutam contra uma crise do custo de vida, com um em cada quatro vivendo na pobreza", concluiu.

Trump "muito confortável" na Nova Iorque de Mamdani

O presidente americano assumiu que se sentiria "muito, muito confortável" em Nova Iorque sob a liderança do autarca recém-eleito, Zohran Mamdani, "um homem que quer muito que Nova Iorque volte a ser grande".





Os elogios marcam um momento de reviravolta após meses de críticas e ameaças durante a campanha eleitoral de Zohran, nomeadamente o corte no financiamento federal à cidade ou a possibilidade enviar a Guarda Nacional para as ruas. "Eu sentiria-me muito, muito confortável em Nova Iorque", afirmou. "Especialmente depois da reunião, com certeza", argumentou.





Questionado sobre a sua motivação para mudar de opinião relativamente a Zohran Mamdani, o presidente dos EUA afirmou: "Concordamos em muito mais coisas do que eu realmente pensava"