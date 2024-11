Netanyahu e Trump discutem "ameaça iraniana" na terceira conversa em poucos dias

"Nos últimos dias falei por três vezes com o presidente eleito Donald Trump (...). Temos a mesma visão sobre a ameaça iraniana em todos os seus aspetos", declarou Netanyahu no conselho de ministros, de acordo com um comunicado do seu gabinete citado pela AFP.

Netanyahu afirmou ainda ter discutido com Trump "as grandes oportunidades que se abrem para Israel, no domínio da paz e da sua expansão".

As conversações entre os dois responsáveis destinam-se "a fortalecer ainda mais a aliança sólida entre Israel e os Estados Unidos", detalha o comunicado.

Os Estados Unidos são o principal aliado de Israel, empenhado numa ofensiva militar contra o Hamas e o Hezbollah, dois movimentos islamistas apoiados pelo Irão.

Durante o seu primeiro mandato, Trump multiplicou os gestos a favor de Israel, deslocando a embaixada americana de Telavive para Jerusalém, reconhecendo a soberania israelita sobre os montes Golã sírios ocupados e contribuindo para a normalização das ligações entre Israel e vários países árabes com os acordos de Abraão, assinados em 2020.