Netanyahu visita EUA em momento de tensão

Netanyahu tornar-se-á no primeiro líder estrangeiro a discursar quatro vezes perante o Congresso dos Estados Unidos – durante uma reunião conjunta da Câmara dos Representantes e do Senado – ultrapassando o primeiro-ministro britânico Winston Churchill (1940-1945 e 1951-1955), que discursou três vezes perante as duas câmaras.



A viagem de Netanyahu a Washington tem como pano de fundo a pressão exercida pelo seu aliado norte-americano para que seja concluído um acordo de cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza, após mais de nove meses do início da guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano a Israel, a 7 de outubro de 2023.



Pouco antes da partida para os Estados Unidos, Netanyahu avançou que, no discurso no Congresso, iria “procurar ancorar o apoio bipartidário (democratas e republicanos) que é tão importante para Israel”.



“Direi aos meus amigos dos dois lados que, seja quem for o próximo presidente escolhido pelo povo americano, Israel continua a ser o aliado forte e indispensável dos Estados Unidos no Médio Oriente”, frisou na mesma ocasião Netanyahu, destacando que a sua visita a Washington ocorria numa altura de “grande incerteza política”, numa referência ao abandono do presidente Joe Biden da corrida presidencial norte-americana.



Netanyahu irá encontrar-se com Biden na quinta-feira, tendo igualmente previsto um encontro com a vice-presidente Kamala Harris no final da semana. Também tem um encontro agendado, na sexta-feira, com o ex-presidente e candidato republicano presidencial Donald Trump na Florida.