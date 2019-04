Nigel Farage funda novo partido, o "Brexit Party"

RTP12 Abr, 2019, 12:09 / atualizado em 12 Abr, 2019, 12:14 | Mundo

Nigel Farage, ex-líder do UKIP, no lançamento do seu novo partido, o Brexit Party. | Reuters

Farage, de sorriso e piada fáceis, foi um dos mais ativos proponentes políticos do Brexit na campanha antes do referendo de 23 de junho de 2016.







O seu projeto chama-se precisamente The Brexit Party, num trocadilho com a palavra "party", que tanto significa partido político como festa.





Farage afirmou esta sexta-feira que o seu novo partido irá causar uma "revolução democrática" na vida política britânica e acabar com a estrutura bipartidária "tal como a conhecemos". Nigel Farage é deputado do Parlamento Europeu e concorreu já sete vezes a um lugar na Casa dos Comuns do Reino Unido, sem sucesso.







Mesmo ferozmente euro-cético, Farage prepara-se para concorrer às eleições europeias marcadas para o fim de maio. O lançamento do Brexit Party foi mesmo o pontapé de saída da sua campanha eleitoral.





O líder não se irá contentar com a sua (eventual) eleição para o PE. Quer ser deputado do Parlamento britânico.



Farage revelou também que apostou mil libras na sua vitória nas eleições europeias com probabilidades de 3/1.

Ao lado de Farage, esta sexta-feira em Coventry, estava Annunziata Rees-Mogg, antiga ativista conservador e irmã do deputado conservador Jacob Rees-Mogg.







"A nossa primeira-ministra não quer ouvir os seus companheiros ou o povo deste país... Não posso ficar sentada e deixa-la fazer isso", afirmou Annunziatta ao apresentar-se como co-fundadora do Brexit Party.

"Acredito mesmo que podemos vencer estas eleições europeias e voltar a assustar de morte os membros do nosso Parlamento", afirmou no discurso de lançamento, realizado em Conventry, no centro de Inglaterra. "Não merecem melhor, depois da sua traição", acrescentou.O Brexit Party terá cobertura nacional, garante o líder, que diz já ter recebido quase mil cartas de pessoas interessadas em candidatar-se sob a sua bandeira. Farage garante também que já recebeu de doadores financiamentos na ordem das 750 mil libras.