Brexit. França foi país que mais se opôs a extensão longa

Joana Raposo Santos - RTP11 Abr, 2019, 11:13 / atualizado em 11 Abr, 2019, 13:23 | Mundo

Durante a cimeira de quarta-feira, Emmanuel Macron foi um dos principais opositores a uma extensão muito longa do Brexit. O Presidente francês considerou que uma extensão a médio prazo era a melhor alternativa e assumiu a responsabilidade por ter convencido os restantes líderes a concordar com um adiamento não tão longo como alguns desejavam.



“É verdade que a maioria estava a favor de uma extensão muito longa mas, do meu ponto de vista, não fazia sentido e, acima de tudo, não seria bom para nenhum de nós, nem para o Reino Unido”, declarou. “Tomo responsabilidade por esta posição, penso que é para o bem coletivo”.A Áustria foi um dos países a apoiar firmemente a posição de Emmanuel Macron, defendendo um prolongamento curto.



“Acho que conseguimos o melhor compromisso possível. Em primeiro lugar porque preserva a união dos 27, em segundo porque satisfizemos o pedido do Reino Unido para que este tenha mais tempo para concluir o acordo com base no acordo de saída negociado há alguns meses”, declarou Macron.



Merkel solidária

#Flextension means as short as possible! All options are on the table! Dear British friends, deliver right now. #Brexit — Michael Roth MdB 🇪🇺 (@MiRo_SPD) 11 de abril de 2019

“Queridos amigos britânicos, concretizem agora” o acordo final, apelou Roth através da rede social Twitter.



Oportunidade a “não desperdiçar”

“Acelerar o ritmo”

“Se conseguirmos sair antes de 27 de maio, então não teremos de participar nas eleições ao Parlamento Europeu”, garantiu.



Trump critica UE

Donald Trump também já se pronunciou sobre a decisão dos 27. O Presidente norte-americano acredita que a União Europeia está “a ser dura com o Reino Unido e com o Brexit”.



Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2019

“A UE é também um brutal parceiro comercial com os Estados Unidos, o que irá mudar”. Já no início desta semana Trump tinha acusado a União de “abusar dos EUA no comércio há muito tempo”.

“E em terceiro porque, graças a este acordo, preservamos o bom funcionamento da União Europeia, ou seja, fixamos um acordo e todas as consequências antes do dia 1 de novembro, que será a data da entrada em funções da nova Comissão, portanto, para mim, esta é uma boa solução”.De acordo com fontes diplomáticas, antes de entrar para a cimeira o Presidente francês tinha vincado a sua posição ao afirmar que um adiamento que ultrapassasse a data de 30 de junho poderia colocar em risco o bloco.A Alemanha mostrou-se mais solidária para com o Reino Unido, com“Para mim é muito importante que o Reino Unido concorde em preparar-se para as Eleições Europeias. Isso garante o funcionamento das instituições da UE”, avançou ainda a chanceler alemã, momentos antes da cimeira.Já o ministro alemão para Assuntos Europeus, Michael Roth, defendeu que uma extensão flexível deveria ser tão curta quanto possível e acredita que, a partir de agora, “todas as opções estão na mesa”.No final do encontro,, lembrando ainda que “o rumo da ação estará nas mãos” do Reino Unido até 31 de outubro.“Acho sempre que é melhor ter uma parte de alguma coisa do que a totalidade de nada”, afiançou Donald Tusk. “Estes seis meses e três semanas poderão ser suficientes para uma boa solução, se houver boa vontade e maioria para uma solução em Londres, na Câmara dos Comuns”.“No geral estou satisfeito porque não só a discussão de hoje, mas também as nossas preparações, revelaram que a ideia de uma extensão flexível não era muito óbvia para alguns dos nossos parceiros. É por isso que temos de estar talvez não felizes, mas satisfeitos com esta solução”.Já“Em junho faremos um balanço do que passou desde agora até essa data. Não é uma sessão de negociações. Não é mais um evento que colocaríamos no programa normal”.“O verdadeiro momento, o momento vital de decisão é em outubro”, relembrou o presidente da Comissão Europeia.Theresa May reconheceu que o facto de ter solicitado um adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia levou à “enorme frustração” de muitas pessoas e pediu ao Parlamento britânico que finalmente apoie o seu acordo.“Sei que existe enorme frustração por parte de muitas pessoas por eu ter pedido esta extensão. O Reino Unido já devia ter saído da UE e lamento sinceramente ainda não ter sido capaz de persuadir o Parlamento a aprovar o acordo”, avançou.“Mas as escolhas que agora enfrentamos e o prazo são claros. Portanto”, declarou.“O que esta extensão nos permite fazer é executar o processo e permitir ao Parlamento chegar a uma maioria sobre o caminho a seguir de modo a que consigamos ratificar o acordo e sair da União Europeia”.A primeira-ministra britânica acrescentou que não irá fingir que as próximas semanas “serão fáceis ou que existe uma maneira simples de quebrar o impasse no Parlamento”. Acredita, porém, que se a Câmara dos Comuns “chegar a um acordo agora” ainda é possível a saída a 22 de maio.