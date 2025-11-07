Nigéria. Chefe do exército promete combater milícias islamitas do norte

O tenente-general Waidi Shaibu, novo chefe do Exército da Nigéria prometeu, esta sexta-feira, intensificar as operações militares contra as milícias islamistas no nordeste do país, responsáveis pelo massacre de milhares de cristãos, numa perseguição religiosa que já obrigou à fuga de milhões.





"Vamos prosseguir esta luta com energia renovada, foco claro e dedicação absoluta para acabar com esta ameaça de uma vez por todas", afirmou Shaibu, durante a sua primeira vivista operacional a Borno, a principal cidade do nordeste nigeriano. As milícias pretendem estabelecer um estado islâmico na área. Em 16 anos, evitaram a captura pelos militares refugiando-se em bases estabelecidas nos países vizinhos.









Na semana passada, Trump designou a Nigéria como um "país de preocupação especial", numa lista de países que, segundo os EUA, violaram a liberdade religiosa.





Sábado, dia 1 de novembro, o presidente norte-americano afirmou ter solicitado ao Departamento de Defesa que se preparasse para uma possível ação militar "rápida" caso a Nigéria não reprima o assassinato de cristãos.

Massacre de mais de 200 cristãos





Muitos dos ataques dos islamitas visam aldeias e pequenos contingentes, numa pressão constante. Por vezes, as ações dos extremistas assumem contornos genocidas.

Em junho passado, o Papa Leão XIV, denunciou na Praça de São Pedro a ocorrência de um dos piores massacres dos últimos meses na Nigéria.





“Aconteceu um terrível massacre, em que cerca de duzentas pessoas foram mortas com extrema crueldade, a maioria das quais deslocados internos, acolhidos pela missão católica local”, relatou o sumo pontífice da Igreja Católica.





“Rezo para que a segurança, a justiça e a paz prevaleçam na Nigéria, país amado e tão atingido por várias formas de violência, e rezo de modo especial pelas comunidades cristãs e rurais do estado de Benu, que têm sido incessantemente vítimas da violência”, acrescentou Leão XIV.



O massacre ocorreu na noite de sexta-feira, 13 de junho, e os terroristas tiveram como alvo principal as famílias deslocadas, incendiando os edifícios onde dormiam e esfaqueando todos os que tentavam fugir.





As famílias encontravam-se em edifícios que tinham sido adaptados para alojamento temporário na praça do mercado, em Yelewata, na área governamental de Guma, perto de Makurdi, quando os militantes jihadistas invadiram o local aos gritos de “Allahu Akhbar” – Deus é grande –, antes de começarem com a carnificina.

Diretiva presidencial

A sua visita à região acontece após uma directiva do presidente da Nigéria, Bola Tinubu, para revitalizar os esforços de combate ao terrorismo, informou o exército.





Apesar dos avanços alcançados pelas forças armadas nigerianas nos últimos anos, o Boko Haram e o ISWAP intensificaram os ataques a bases militares em Borno este ano e também têm como alvo civis.





A Nigéria tem quase 240 milhões de habitantes, sendo o país mais populoso de África. A idade mediana é de 18 anos e a taxa de crescimento populacional é rápida, rondando os 4,53 por cento. As principais religiões são o cristianismo e o islamismo.

A perseguição contra os cristãos nigerianos tem vindo a intensificar-se, a ponto do presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado intervir, caso Abuja não consiga conter os islamitas.Esta sexta-feira, em Borno,e prometeu melhorias na logística, no bem-estar e no apoio ao combate, numa tentativa de motivar as tropas.