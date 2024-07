"Ninguém ganhou". Macron quebra o silêncio e dirige-se aos franceses através de uma carta

, escreveu o presidente francês numa carta dirigida aos franceses e publicada esta quarta-feira à tarde na imprensa regional.

"Ninguém ganhou. Nenhuma força política obtém uma maioria suficiente e os blocos ou

ou coligações que emergem destas eleições são todos minoritários", declarou Macron.









A nomeação de um primeiro-ministro



Nesta carta, Emmanuel Macron "apela a todas as forças políticas que se identificam com as instituições republicanas, o Estado de direito, o parlamentarismo, a orientação europeia e a defesa da independência francesa para que estabeleçam um diálogo sincero e leal, a fim de construir uma maioria sólida, necessariamente plural, para o país".



O presidente francês espera também que as "ideias e os programas" prevaleçam sobre as "posições e as personalidades". "É à luz destes princípios que decidirei sobre a nomeação do primeiro-Ministro".







Macron explica que "isto significa dar um pouco de tempo às forças políticas para que possam chegar a estes compromissos e de uma forma clara e respeitosa" e afirma que o atual Governo, liderado por Gabriel Attal, "continuará a exercer as suas responsabilidades", como é tradição republicana.







A "carta aos franceses" na íntegra







Leia o texto integral (tradução livre) da carta enviada aos franceses pelo presidente Emmanuel Macron três dias após a segunda volta das eleições legislativas antecipadas, marcadas pela ausência de uma maioria clara na Assembleia Nacional e a derrota do campo presidencial.











"Caras francesas, caros franceses,



Nos dias 30 de junho e 7 de julho, foram às urnas em grande número para escolher os vossos deputados.



Saúdo esta mobilização, um sinal de vitalidade da nossa República, da qual penso que podemos tirar algumas conclusões.



Em primeiro lugar, há uma necessidade de expressão democrática neste país.



Em seguida, apesar de a extrema-direita ter ficado em primeiro lugar na primeira volta, com quase 11 milhões de votos, vocês recusaram-se claramente a permitir a sua entrada em funções. Por último, ninguém ganhou. Nenhuma força política obteve uma maioria suficiente, os blocos ou coligações que saíram destas eleições eram todos minoritários.



Divididos na primeira volta, unidos na segunda por desistências mútuas na segunda volta, eleitos graças aos votos dos seus antigos, apenas as forças republicanas representam uma maioria absoluta. A natureza destas eleições, marcadas por uma clara exigência de mudança e de partilha do poder, obriga-os a construir uma ampla união.



Como presidente da República, sou simultaneamente o protetor do interesse supremo da nação e, ao mesmo tempo, garante das instituições e do respeito pela vossa escolha.



É nesta qualidade que peço a todas as forças políticas que se identificam com as instituições republicanas, o Estado de direito, parlamentarismo, orientação europeia e defesa da independência, que se empenhem num diálogo sincero e leal para construir uma maioria sólida, necessariamente plural, para o país.



Ideias e programas antes de posições e personalidades: esta união deve ser construída em torno de alguns grandes princípios para o país, valores republicanos claros e partilhados, um projeto pragmático e legível, tendo em conta as preocupações que manifestaram aquando das eleições.



Deverá garantir a maior estabilidade institucional possível. Reunirá homens e mulheres que, na tradição da Quinta República, colocam o seu país acima do seu partido a nação acima das suas próprias ambições.



O que o povo francês escolheu nas urnas - a Frente Republicana, as forças políticas devem traduzi-lo em ações.



É à luz destes princípios que decidirei sobre a nomeação do primeiro-Ministro.



Isto significa dar às forças políticas um pouco de tempo para que possam chegar a esses compromissos com calma e respeito uns pelos outros. Entretanto, o atual Governo continuará a exercer as suas responsabilidades e depois ocupar-se-á da vida quotidiana, como é tradição republicana.



A nossa esperança reside na capacidade dos nossos líderes políticos demonstrarem um sentido de harmonia e de apaziguamento dos vossos interesses e dos interesses do país.



O nosso país tem de ser capaz de dar vida, como fazem tantos dos nossos vizinhos europeus, ao espírito de superação a que sempre apelei nos meus votos. O vosso voto obriga a todos a estar à altura do momento. De trabalhar em conjunto.



No domingo passado, apelaram à invenção de uma nova cultura política francesa.



Em vosso nome, eu vou tratar disso. Em vosso nome, eu serei o garante.



Em confiança.



Emmanuel Macron"