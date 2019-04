Notre Dame. Marcelo envia "abraço sentido" em mensagem a Macron

Lusa15 Abr, 2019, 20:15 / atualizado em 15 Abr, 2019, 20:22 | Mundo

"Caro Presidente Macron, meu Amigo: Uma dor que nos trespassa o olhar e logo nos marca a alma, Paris sempre Paris ferida na sua Catedral em chamas, um símbolo maior do imaginário coletivo a arder, uma tragédia francesa, europeia e mundial", lê-se na mensagem, divulgada no portal da Presidência da República na Internet.



Marcelo Rebelo de Sousa despede-se de Macron enviando-lhe "de Lisboa um abraço sentido".



O incêndio na catedral começou cerca das 18h50 locais (17h50 em Portugal) e, segundo o porta-voz do monumento, André Finot, toda a estrutura da Notre-Dame de Paris está a arder.



Cerca de uma hora depois de ter começado o incêndio, o pináculo de Notre-Dame desmoronou-se.



Segundo os bombeiros, o incêndio terá começado no sótão da catedral, o monumento histórico mais visitado da Europa.