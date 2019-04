Catedral Notre Dame de Paris em chamas

RTP15 Abr, 2019, 18:20 / atualizado em 15 Abr, 2019, 19:46 | Mundo

Logo de início era visível uma nuvem de fumo a subir entre as duas torres sineiras da Catedral, enquanto as chamas devoravam a cobertura.







Cerca de uma hora depois, a espiral da catedral ruiu.









A altura do edifício impediu um combate às chamas eficaz, já que escadas e mangueiras não conseguiam chegar às chamas.







"O principal problema é o acesso", reconheceram fontes Câmara de Paris ao jornal Le Monde. "É muito complicado".





"Nesta altura não está prevista a acção de Canadair", acrescentaram, em referência aos aviões tanque de combate a incêndios.







Pelo menos dois bombeiros subiram ao segundo andar de uma das torres levando consigo mangueiras, para tentar conter o incêndio. Os seus esforços não conseguiram impedir o colapso total do telhado da nave da Catedral, pouco depois das 20h00 locais.







Os esforços seguintes centraram-se no salvamento da abóboda.







O Presidente Emmanuel Macron era esperado junto as ruínas. O vice-ministro do ministro do Interior, assim como a presidente da câmara, Anne Hidalgo, o procurador de Paris, Remy Heitz e o prefeito da polícia, Didier Lallement, foram para o local o mais depressa possível.







Pouco depois das 20h00, os responsáveis do ministério do Interior confirmaram a inexistência de vítimas.



Macron. "Comoção de uma nação inteira"





A área em torno da Catedral foi evacuada e a circulação no rio Sena foi proibida. Uma enorme operação de socorro, envolvendo centenas de bombeiros, foi lançada pouco depois do alarme.







A cena em torno da Île de Paris, onde se situa a Catedral, tornou-se caótica, com os bombeiros a cortar ruas e a polícia a impedir dezenas de curiosos de ultrapassar o limite do perímetro de segurança.





Devido ao "terrível incêndio" na Catedral, Macron cancelou o discurso à nação sobre o movimento dos "coletes amarelos", marcado para esta segunda-feira.











Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 de abril de 2019

"Notre-Dame de Paris em chamas. Comoção de uma nação inteira. Tenho em pensamento em todos os católicos e em todos os franceses. Tal como todos os nossos compatriotas, estou triste por ver esta parte de nós a arder", escreveu. "Notre-Dame de Paris em chamas. Comoção de uma nação inteira. Tenho em pensamento em todos os católicos e em todos os franceses. Tal como todos os nossos compatriotas, estou triste por ver esta parte de nós a arder", escreveu.

















Era impossível perceber a causa das chamas ou calcular a extensão dos estragos.



A Catedral de Notre Dame, um dos monumentos mais visitados do mundo, estava em obras de restauro há mais de um ano.







Na reação a este incêndio, o Presidente norte-americano diz-se horrorizado com as imagens da Catedral em chamas. "Talvez se pudessem usar aviões-tanque para o apagar. Têm de agir rapidamente!", sugeriu Donald Trump.







So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de abril de 2019

A Catedral de Notre-Dame de Paris é uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico, e situa-se na pequena ilha Île de la Cité no meio do rio Sena.



A sua construção iniciou-se no ano de 1163, dedicada a Maria, Mãe de Jesus Cristo, de acordo com o estilo gótico em todo o seu esplendor, de colunas altas e arcos para sustentar o peso dos telhados. Demorou 180 anos a construir.

As suas janelas, mais amplas e altas do que as anteriores igrejas românicas, foram decoradas com vitrais que filtravam a luz natural.



Além das duas torres sineiras características, visíveis acima dos telhados parisienses, a imensa rosácea no extremo da grande nave foi sempre uma das imagens icónicas da Catedral.









Também noTwitter, os internautas publicaram vários vídeos e imagens do incêndio.