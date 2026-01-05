Nova presidente da Venezuela. Delcy Rodríguez prestou juramento perante a Assembleia Nacional

Associação denuncia detenção de oito jornalistas pelas autoridades
Num comunicado nas redes sociais, o CNP especificou que três dos oito detidos já foram libertados e instou as autoridades venezuelanas a libertarem imediatamente os restantes.
Por sua vez, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP) declarou que "não é possível avançar para uma transição democrática enquanto persistirem a perseguição política, a censura, a prisão arbitrária e a violação sistemática dos direitos fundamentais".
O SNTP exigiu a libertação de 23 jornalistas e profissionais da comunicação social detidos no país "injusta e arbitrariamente" devido às suas reportagens.
Alertou ainda para o bloqueio de mais de 60 órgãos de comunicação online, o que considera ser uma "forma de censura estrutural que restringe o pluralismo mediático".
Após a captura do líder venezuelano, Nicolás Maduro, e da sua mulher pelas forças norte-americanas no sábado, a Assembleia Nacional, dominada pelo regime, reelegeu hoje Jorge Rodríguez como presidente, numa sessão que contou com novas figuras da oposição.
O presidente reeleito da Assembleia empossou depois como Presidente interina a sua irmã, Delcy Rodríguez, que se tornou a primeira mulher a chefiar o poder executivo no país sul-americano.
Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para capturar e julgar Nicolás Maduro e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.
Maduro e a mulher prestaram hoje breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e ambos declararam-se inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.
A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro.
A União Europeia defendeu que a transição política na Venezuela deve incluir os líderes da oposição María Corina Machado e Edmundo González, enquanto o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar dos EUA poderá ter "implicações preocupantes" para a região, mostrando-se preocupado com a possível "intensificação da instabilidade interna" na Venezuela.
Vários países condenam ação dos Estados Unidos no Conselho de Segurança
Venezuela. Quem são os acusados pela justiça norte-americana?
A acusação de que são alvo engloba outros membros da elite venezuelana, indiciados dos mesmos crimes de importação de cocaína para os Estados Unidos e território aduaneiro americano, fabrico e importação ilegal, posse de droga em aeronaves registadas nos Estados Unidos e uso, porte e posse de armas de fogo.
O Tribunal alega que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín e Hector Flores (niño guerrero) estão envolvidos em operações com grupos de narcotráfico desde 1999.
De acordo com o documento, entre 2003 e 2011, Diosdado Cabello Rondón, ex-vice presidente da Venezuela e atual ministro do Interior, Justiça e Paz, trabalhou com Os Zetas, grupo de narcotráfico mexicano, também conhecido como Cártel del Noreste.
Diosdado Cabello está acusado de proteger o transporte de cocaína desde os portos da Venezuela até ao México, que seguiam depois para os Estados Unidos. Tal como Ramón Rodríguez Chacín, ex-ministro do Interior, Justiça e Paz, Cabello está indiciado de aceitar subornos para proteger o tráfico.
Atualmente, Diosdado Cabello continuava a negociar planos e a receber lucros das remessas, às quais permitia a passagem através de pistas de aviação clandestinas, segundo o caso que está a ser analisado no Tribunal Federal de Nova Iorque.
As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) entraram nesta rede de operações em 2011, lê-se na acusação. Nove anos mais tarde, num negócio estabelecido com Maduro Guerra, filho de Nicolás Maduro, as FARC eram responsáveis pelo transporte de grandes quantidades de droga e armas para a Colômbia e para os Estados Unidos.
A rede de narcotráfico que engloba o regime de Nicolás Maduro estende-se ainda a um dos maiores traficantes da Venezuela, Hector Rusthenford Guerrero Flores, também conhecido como Niño Guerrero, que é acusado de trabalhar com traficantes e protegê-los com homens armados no transporte de cargas, em 2008, recebendo uma taxa por quilograma de cocaína enviada.
A partir de 2013, Hector assumiu a liderança por mais de uma década do “Tren de Aragua” (TdA), classificado como uma organização terrorista pelos EUA.
De acordo com o procurador federal Jay Clayton, em 2019, o líder da TdA, trabalhou com o regime venezuelano em serviços de escolta de cargas de drogas, uma vez que a organização tinha controlo sobre a costa marítima do estado venezuelano de Aragua.
Para além da escolta aos carregamentos de droga, o Departamento de Justiça norte-americano acusa Maduro de planear o envio de droga para Miami, com o apoio de outros traficantes.
Em 2015, outros familiares do presidente, agora deposto, admitiram em reuniões gravadas o plano de enviar remessas de cocaína através do abrigo presidencial no Aeroporto de Maiquetía, com o objetivo de arrecadar 20 milhões de dólares para apoiar uma campanha nas eleições para a Assembleia Nacional da Venezuela.
O Tribunal Federal dos Estados Unidos deverá confiscar todos os bens utilizados pelos réus nestas práticas, lê-se no documento de acusação. A próxima audiência com Nicolás Maduro e Cilia Maduro está marcada para 17 de março.
Pentágono diz que operação em Caracas contou com quase 200 soldados norte-americanos
"Quase 200 dos nossos principais militares norte-americanos entraram no centro de Caracas" durante a operação que levou à captura do presidente do país, disse Hegseth num discurso esta segunda-feira, acrescentando que nenhum dos soldados perdeu a vida.
Por sua vez, 32 membros dos serviços de segurança cubanos foram mortos durante a operação norte-americana, informou Havana, aliada de Caracas.
Primeiro-ministro da Gronelândia recusa ceder ao "pânico" pela possível anexação dos EUA
Apesar da proposta, o primeiro-ministro prometeu firmeza na cooperação.
O seu governo "adoptará agora uma postura mais firme, porque não estamos satisfeitos com a situação em que nos encontramos", disse. "Basta que a comunicação seja feita pelos media e por diversos meios indiretos", acrescentou. Numa primeira mensagem nas redes sociais, este domingo, Nielsen já tinha criticado a forma como o presidente dos EUA, Donald Trump divulga as suas pretensões e opiniões, através das redes sociais e das televisões.
Depois da operação norte-americana para capturar Nicolás Maduro na Velezuela, na madrugada de sábado, debate-se abertamente a eventualidade de um ataque semelhante contra a Gronelândia.
Jens-Frederik Nielsen fez notar esta noite que a situação é muito diferente.
"O nosso país não se compara à Venezuela. Somos um país democrático. E temos sido assim há muitos e muitos anos", insistiu.
A primeira-ministra da Dinamarca, país a que pertence a ilha do Ártico, com estatuto autónomo, reagiu igualmente à hipótese armada.
"Se os Estados Unidos optarem por atacar militarmente outro país da NATO, será o fim de tudo. Incluindo da nossa NATO e, por conseguinte, da segurança implementada desde o final da Segunda Guerra Mundial", declarou Mette Frederiksen, à estação TV2. A Gronelândia é uma ilha enorme na área do círculo polar Ártico e tem uma população de apenas 57.000 habitantes. Além da sua localização estratégica, mais próxima de Nova Iorque do que de Copenhaga, possui recursos minerais significativos, a maioria dos quais ainda inexplorados.
Os Estados Unidos mantêm ainda na ilha uma pequena base militar e operaram ali cerca de outras dez durante a Guerra Fria.
Donald Trump afirma que a anexação da ilha é vital para a "segurança nacional" dos EUA e acusa a Dinamarca de não ter meios para garantir a segurança ou para a defender. O presidente norte-americano afirma ainda que o local está "cheio de navios russos e chineses".
A chefe do Governo dinamarquês respondeu esta tarde a Trump, contrariando esta versão.
Milhares de apoiantes de Maduro manifestam-se em Caracas
A manifestação foi organizada a pedido do Governo, adianta a AFP.
"Maduro, aguenta-te, a Venezuela está a levantar-se!", foram algumas das palavras de ordem.
Nicolás Maduro Guerra, filho de Nicolás Maduro, juntou-se aos manifestantes após a tomada de posse de Cilia Rodríguez na Assembleia Nacional.
"Estamos a marchar porque queremos mostrar ao mundo que o nosso presidente, Nicolás Maduro, e a nossa primeira combatente, Cilia Flores, não estão sozinhos. Há um povo pronto a dar a vida por eles", afirmou o filho.
Administração Trump vai reunir-se com grandes petrolíferas norte-americanas
De acordo com a Reuters, as três maiores petrolíferas norte-americanas - Exxon Mobil, ConocoPhillips e Chevron - ainda não falaram com a Administração Trump sobre a deposição de Maduro.
No sábado, Donald Trump tinha indicado que já se tinha reunido com "todas" as petrolíferas norte-americanas, não só antes mas também depois da detenção do presidente venezuelano.
RTP e Sky impedidas de entrar na Venezuela
Nicolás Maduro e a mulher declaram-se inocentes em tribunal
Nova presidente da Venezuela promete cooperar com os EUA
Nicolás Maduro acusado de quatro crimes
Para facilitar o crime, os acusados utilizavam armas, incluindo metralhadoras bem como "dispositivos destrutivos".
Maduro escolhe para defesa o advogado que libertou Julian Assange
Nicolás Maduro enfrenta acusações de narcoterrorismo no Distrito Sul de Nova Iorque e será defendido por Barry Pollack, um dos mais conhecidos advogados na área do crime, com muitos processos célebres no currículo.Com mais de 30 anos de experiência, Barry Pollack é reconhecido como um dos principais advogados de defesa criminal nos Estados Unidos.
Muitos processos e muitas vitórias, talvez a mais conhecida de todas, em 2024, a do processo que envolveu Julian Assange, o fundador do WikiLeaks, primeiro refugiado na embaixada do Equador e depois detido numa cadeia em Londres e cuja pena se estimava – havendo extradição e julgamento nos Estados Unidos - poderia ir da prisão perpétua à pena de morte.
A mulher de Maduro, Cilia Flores, será representada por Mark Donnelly, procurador federal de Houston.
Barry Pollack é membro honorário do American College of Trial Lawyers e da American Board of Criminal Lawyers. Presidiu à associação de advogados na área criminal e é professor adjunto no Georgetown University Law Center.
Protesto contra agressão norte-americana juntou 1.500 pessoas em Lisboa
Numa concentração organizada pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), os manifestantes condenaram com veemência a "agressão militar norte-americana" com palavras de ordem como "Pela paz! Não à agressão dos Estados Unidos contra a Venezuela" ou "América Latina não é o quintal dos Estados Unidos".
O Presidente norte-americano foi especialmente visado, ressaltando a palavra de ordem: "Donald Trump, sua besta assassina, tira as tuas mãos da América Latina".
Presentes na manifestação entre uma vasta comunidade sul-americana, sobretudo composta por brasileiros, estiveram representantes de partidos políticos como o PCP e Bloco de Esquerda, bem como o candidato presidencial André Pestana.
Numa intervenção, a presidente do CPPC, Isabel Camarinha, antiga líder da central sindical CGTP, considerou a agressão "totalmente ilegal à luz do direito internacional", sublinhando que "não cabe aos Estados Unidos determinar as opções políticas e económicas de nenhum Estado".
Com críticas à incapacidade de atuação da UE e sobretudo à "fraca reação do Governo português", Isabel Camarinha sublinhou que os EUA "pretendem apoderar-se dos imensos recursos naturais da Venezuela, país que tem as maiores reservas petrolíferas do mundo".
Ainda sobre o Governo português, a líder do CPPC reclamou do executivo "uma clara condenação da agressão militar dos Estados Unidos à Venezuela, em consonância com os princípios da Constituição portuguesa, que preconiza o respeito pela soberania e os direitos dos povos e a eliminação de todas as formas de dominação nas relações entre Estados".
Rodeada por algum aparato policial, a manifestação na avenida da Liberdade decorreu pacificamente a partir das 18:00 e começou a desmobilizar pelas 19:20.
No sábado, os EUA lançaram "um ataque em grande escala" para capturar e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, Cilia Flores. Trump anunciou que os EUA vão governar o país até se concluir uma transição de poder.
Maduro e Flores prestaram já breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e ambos declararam-se inocentes. Vão continuar detidos até à próxima audiência marcada para 17 de março.
A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro.
A UE defendeu que a transição política na Venezuela deve incluir os líderes da oposição Maria Corina Machado e Edmundo González e o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar dos EUA poderá ter "implicações preocupantes" para a região, mostrando-se preocupado com a possível "intensificação da instabilidade interna" na Venezuela.
Delcy Rodríguez presta juramento perante a Assembleia Nacional da Venezuela
"Estou aqui com tristeza pelo rapto de dois heróis que estão reféns nos Estados Unidos. (...) Tenho também a honra de prestar juramento em nome de todos os venezuelanos", disse Rodríguez.
Gronelândia. Ataque dos EUA a um parceiro da NATO "será o fim de tudo"
A questão voltou a surgir após o ataque à Venezuela, sábado passado, para capturar o presidente Nicolás Maduro e levá-lo a julgamento nos EUA.
Questionado domingo, pela revista The Atlantic, sobre as possíveis implicações de uma acção semelhante contra a Gronelândia, o presidente norte-americano respondeu que caberia aos seus parceiros avaliá-las. "Deverão formar a sua própria opinião", referiu.
Trump revelou contudo este fim de semana, que a ilha do Ártico não é a sua prioridade imediata, referindo que irá tratar do assunto "dentro de cerca de dois meses". "Falemos da Gronelândia dentro de 20 dias", propôs aos jornalistas.
Só que o presidente norte-americano nomeou há duas semanas um novo representante especial para a Gronelândia, Jeff Landry, implicando que o assunto não foi esquecido. Nada foi dito sobre o que irá Landry propôr ao governo gronelandês, eventualmente ajuda à independência pretendida por Nuuk em troca de mais bases militares dos EUA.
A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, reagiu esta segunda-feira com preocupação.
Nielsen apelou ao diálogo, afirmando que este "deve ser feito através dos canais adequados e de acordo com o direito internacional".
A União Europeia mostrou-se solidária com Copenhaga e com Nuuk e avisou que a Gronelândia não é "um bocado de terra que esteja à venda".
"Vou ser muito claro sobre a Gronelândia: o futuro da Gronelândia cabe à Gronelândia [e] ao Reino da Dinamarca", vincou, em declarações à estação televisiva britânica Sky News.
Apenas 33 por cento da população norte-americana aprova operação dos EUA
Segundo a sondagem da Reuters/Ipsos, 72 por cento da população temem o envolvimento excessivo dos Estados Unidos no futuro do país.
A nível partidário, 65 por cento dos republicanos defendem a operação militar, enquanto apenas 11 por cento dos democratas dizem ter a mesma opinião e 23 por cento de independentes.
A sondagem, que inquiriu 1.248 adultos nos Estados Unidos, mostrou que a taxa de aprovação de Trump atingiu os 42 por cento, a mais elevada desde outubro e acima dos 39 por cento registados em dezembro.
Esta sondagem, realizada online, teve uma margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais.
Assembleia Nacional promete usar "todos os procedimentos" para o regresso de Maduro
Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina, reeleito presidente da Assembleia Nacional
A reeleição ocorreu sem surpresa na primeira sessão do Parlamento que resultou das eleições de maio de 2025, um sufrágio que foi boicotado por grande parte da oposição.
Jorge Rodríguez, próximo de Nicolás Maduro, é uma das principais figuras de poder na Venezuela. A irmã, Delcy Rodriguez, que foi vice-presidente do país até à captura de Maduro, foi inidicada pelo Supremo Tribunal e reconhecida pelo Exército como a presidente interina do país.
Venezuela. MNE recebeu "notícias tranquilizadoras" da comunidade portuguesa
Foto: António Pedro Santos - Lusa
"A nossa primeira preocupação é com a comunidade portuguesa", vincou.
Cilia Flores apresenta "lesões graves" após captura, diz o advogado
De acordo com os repórteres norte-americanos que acompanharam a sessão, a mulher de Maduro apresentou-se com um penso junto à têmpora esquerda e um aparente hematoma perto do olho direito.
Quando se levantou para apresentar a sua defesa, pareceu apoiar-se num agente federal.
"Sou um prisioneiro de guerra", afirmou Nicolás Maduro à saída da audiência
Primeira audiência já terminou. Próxima sessão marcada para 17 de março
Cilia Flores declara-se "completamente inocente"
"Sou inocente. Não sou culpado. Sou um homem decente", declara Nicolás Maduro em tribunal
Audiência a Maduro e à mulher já começou
"É essa a minha função e é essa a minha intenção", declarou.
Trump quer ser "procurador, juiz e polícia do mundo". Assembleia Nacional da Venezuela reúne-se após captura de Maduro
O partido no poder conquistou 256 dos 286 lugares. Na sessão desta segunda-feira, o slogan "Força, Nico" foi repetido por muitos parlamentares.
"O presidente dos Estados Unidos, senhor Trump, autoproclama-se o procurador, o juiz e o polícia do mundo. A partir da Venezuela bolivariana, dizemos: ‘Não terá sucesso’", afirmou Fernando Soto Rojas, o mais antigo deputado da Assembleia Nacional venezuelana.
Acrescentou ainda que os deputados esperam o "regresso vitorioso" do presidente "legítimo" da Venezuela.
Corina Machado: "Os venezuelanos agradecem a Donald Trump"
"A Venezuela será o principal aliado dos Estados Unidos em matéria de segurança, energia, democracia e direitos humanos", vincou.
Numa publicação na rede social X, María Corina Machado afirmou ainda que "o bravo povo da Venezuela saiu às ruas em 30 países e 130 cidades do mundo para celebrar um passo enorme que marca a inevitabilidade e a iminência da transição na Venezuela".
"A liberdade da Venezuela está próxima e, em breve, vamos celebrar na nossa terra. Vamos gritar, rezar e abraçar-nos-emos em família, porque os nossos filhos voltarão para casa", afirmou.
Gronelândia. Primeira-ministra dinamarquesa afirma que a ameaça de Trump é séria
Arrancou o Conselho de Segurança da ONU. Guterres pede respeito pela "independência política" dos Estados
“A situação é crítica, mas ainda é possível evitar uma conflagração mais ampla e destrutiva”, insistiu.
Presidente colombiano pronto a "retomar as armas" face a ameaças de Trump
As palavras de Petro surgem num contexto de tensão crescente entre os dois países após o ataque militar norte-americano de sábado na Venezuela para prender o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.
"Jurei não tocar em armas desde o acordo de paz de 1989, mas pela pátria voltarei a pegar em armas", escreveu o Presidente colombiano de esquerda na rede social X.
No domingo, a bordo do Air Force One, Trump declarou que uma operação na Colômbia semelhante à realizada na Venezuela lhe parecia "uma boa ideia" e acusou Gustavo Petro de tráfico de drogas para os Estados Unidos, avisando que "não continuaria a fazê-lo por muito tempo".
UE defende inclusão de Maria Corina Machado e Edmundo González na transição política venezuelana
A UE reiterou ainda que o Governo de Nicolás Maduro não está legitimado por uma eleição democrática, destacando através da porta-voz do executivo comunitário, Paula Pinho, que os acontecimentos de sábado "dão uma oportunidade para uma transição democrática liderada pelo povo venezuelano", destacando ainda a necessidade de respeito pelo Direito Internacional e a Carta das Nações Unidas.
Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para prender e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.
A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro e o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar dos EUA poderá ter "implicações preocupantes" para a região.
A UE emitiu no domingo um comunicado apoiado por 26 Estados-membros exceto a Hungria, apelando a uma transição pacífica na Venezuela e ao evitar a escalada do conflito com os Estados Unidos.
As imagens de Nicolás Maduro e Cilia Flores a caminho do tribunal
Suíça congela ativos ligados a Nicolás Maduro sediados nesse país
Venezuela: With immediate effect, Switzerland is freezing any Swiss-based assets linked to Nicolás Maduro. If any assets turn out to be of illicit origin, Switzerland will do its best to ensure that these benefit the Venezuelan population. https://t.co/VdnJczonua— Swiss Federal Government (@SwissGov) January 5, 2026
Nicolas Maduro já está no tribunal
Nicolás Maduro vai responder por crimes de corrupção e narcotráfico
Nicolás Maduro está a deixar o centro de detenção em Brooklyn
A Gronelândia não é "um pedaço de terra que esteja à venda"
Por seu lado, a porta-voz para a Política Externa Annitta Hipper reiterou que a UE "continuará a defender os princípios de soberania nacional, de integridade territorial e da inviolabilidade das fronteiras".
"E ainda mais se a integridade territorial de um Estado-Membro da União Europeia for posta em causa", acrescentou.
A Gronelândia é cobiçada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para grande desagrado da Dinamarca, e as tensões entre os dois países foram reativadas pelo anúncio, no final de dezembro, da Casa Branca, sobre a nomeação de um enviado especial para este vasto território autónomo dinamarquês.
Macron não aprova os "métodos" dos EUA
O chefe de Estado francês expressou a defesa do país do "direito internacional e a liberdade dos povos", e reiterou o apoio à "soberania popular expressa em 2024", referindo-se às polémicas eleições presidenciais venezuelanas, cuja vitória foi atribuída a Nicolás Maduro, mas a que os observadores independentes e internacionais reconhecem a Edmundo Gonzalez.
No passado sábado, o presidente francês limitou-se a apelar a uma "transição pacífica" do poder no país, enquanto afirmava que os venezuelanos "só podem celebrar" a captura de Maduro.
https://x.com/EmmanuelMacron/status/2007525843401154891
Já o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, havia condenado a captura de Maduro, afirmando que "viola o princípio da não utilização da força, que está na base do direito internacional".
Primeira ministra italiana considera que saída de cena de Maduro "traz esperança"
A primeira ministra italiana Giorgia Meloni considera que a saída de Nicolas Maduro representa para os cidadãos venezuelanos "a esperança" de poderem voltar a "usufruir dos princípios básicos da democracia e do Estado de Direito".
Juiz de 92 anos vai presidir audiência a Maduro
Este juiz, nomeado pelo antigo presidente Bill Clinton em 1998, tem um extenso currículo, já tendo lidado com casos de grande repercussão.
A comparência de Maduro em Tribunal está agendada para as 12h00 locais (17h00 em Lisboa).
Presidente interina pede colaboração de Trump
“Uma mensagem da Venezuela para o mundo e para os Estados Unidos”. Foi assim que Rodriguez começou a sua carta dirigida principalmente para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando o “comprometimento” do país para “a paz e coexistência pacífica” entre os dois Estados.
A presidente interina pediu o respeito pela soberania da Venezuela e pela não ingerência nos assuntos internos do país, mas convidou a Administração norte-americana a colaborar “numa agenda de cooperação, visando o desenvolvimento compartilhado no âmbito do direito internacional para fortalecer a coexistência comunitária duradoura”.
A mensagem chega um dia após a captura de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que será julgado esta segunda-feira nos Estados Unidos, acusado de vários crimes, entre os quais alegado envolvimento em redes de narcoterrorismo, importação de cocaína para os Estados Unidos e posse de armas.
Filho de Nicolás Maduro pede mobilização para libertação do pai
O filho de Maduro sublinhou que a mobilização popular deve centrar-se em "erguer as bandeiras da dignidade" e rejeitar qualquer perceção de fraqueza.
"Não nos verão fracos", afirmou o filho de Maduro.
"Vamos erguer as bandeiras do [antigo Presidente venezuelano Hugo] Chávez e trabalhar para trazer Nicolás Maduro para casa são e salvo", disse, segundo a Rádio Miraflores.
"Estamos firmes (...). Estamos a avançar", sublinhou, numa mensagem dirigida aos membros do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, partido de Maduro) e aos movimentos sociais.
Nicolás Ernesto Maduro convocou a participação nas manifestações organizadas nos últimos dias para denunciar a operação norte-americana na Venezuela.
Governo da Gronelândia condena pressões de Trump sobre anexação
Em entrevista no domingo à revista The Atlantic, Donald Trump, reafirmou a vontade de anexar o território autónomo da Gronelândia, que pertence à Dinamarca e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, exortou os Estados Unidos a pararem com as ameaças "contra um aliado histórico" por causa da Gronelândia.
A intervenção militar norte-americana na Venezuela no sábado, que destacou o interesse de Donald Trump pelos vastos recursos petrolíferos do país, reacendeu os receios em relação à Gronelândia, cobiçada pelo presidente norte-americano pelos recursos minerais e a localização estratégica.
"Precisamos da Gronelândia do ponto de vista da segurança nacional", reiterou o presidente norte-americano aos jornalistas.
Edmundo González pede libertação de presos políticos e apoio a militares
O dirigente da oposição venezuelana Edmundo González apelou às Forças Armadas do país para reconhecerem o resultado das eleições presidenciais no país de julho 2024, de que se diz vencedor, e à libertação de todos os presos políticos.
Edmundo González Urrutia fez estas declarações num vídeo publicado na rede social X no domingo à noite, nas suas primeiras palavras públicas após a captura do Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, pelos EUA, em Caracas, no sábado.
"Este momento é um passo importante, mas não suficiente", disse Edmundo González sobre a queda de Maduro.
O dirigente político venezuelano insistiu em que só com o reconhecimento do resultado eleitoral real de julho de 2024 e a libertação "imediata e sem condições" dos presos políticos civis e militares poderá iniciar-se "de maneira séria e responsável" um "verdadeiro processo de transição" na Venezuela.
Edmundo González, que vive exilado em Espanha, na sequência das eleições de 2024, fez "um apelo sereno e claro" às forças armadas e aos corpos de segurança do Estado, sublinhando "que o seu dever é cumprir e fazer cumprir o mandato soberano expresso em 28 de julho de 2024".
"Como chefe supremo [das Forças Armadas] lembro-lhes que a sua lealdade é com a Constituição, com o povo e com a República", disse, afirmando assim que se considera o vencedor das últimas eleições venezuelanas e o presidente eleito e legítimo do país.
Edmundo González encabeçou a lista da oposição venezuelana e do movimento da hoje Nobel da Paz Maria Corina Machado nas eleições de 2024, cujos resultados oficiais - que deram nova vitória a Maduro - não foram reconhecidos também por toda a comunidade internacional, incluindo a União Europeia ou os EUA.
"Quem usurpou o poder já não se encontra no país e enfrenta a justiça", o que "configura um novo cenário político", mas "não substitui as tarefas fundamentais" que os venezuelanos têm de pela frente, disse Edmundo González no vídeo publicado no X.
O dirigente venezuelano insistiu em que o movimento político que integra tem hoje uma legitimidade que "provém do mandato popular e do apoio claro de milhões de venezuelanos" nas eleições de 2024.
Preço do petróleo cai depois da intervenção dos EUA
O Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, descia 0,6% às 06:00 (hora de Lisboa, para cerca de 60,4 dólares (51,67 euros) por barril, enquanto o West Texas Intermediate, referência nos EUA, descia 0,5% antes da abertura formal do mercado, para cerca de 57 dólares (48,76 euros) por barril.
Os preços do petróleo tinham subido no início da sessão, mas caíram nas horas seguintes.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu, no domingo, à nova líder venezuelana, Delcy Rodríguez, "acesso total" aos recursos naturais da Venezuela.
"O que precisamos (de Delcy Rodríguez) é de acesso total. Acesso total ao petróleo e a outras coisas no país que nos permitirão reconstruir o país", sublinhou.
O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, explicou que um dos principais interesses da Administração Trump é refinar o petróleo bruto pesado da Venezuela, o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, nas refinarias dos EUA.
"As nossas refinarias na Costa do Golfo dos EUA são as melhores para refinar este petróleo bruto pesado. De facto, tem havido escassez de petróleo bruto pesado em todo o mundo, por isso penso que haveria uma enorme procura e interesse por parte da indústria privada se lhes fosse dada a oportunidade de o fazer", disse Rubio à televisão norte-americana ABC News.
Irão pede libertação de Nicolás Maduro
Na conferência de imprensa semanal, o responsável acrescentou: "Como salientou o povo venezuelano, o seu presidente deve ser libertado".
O Irão considera ainda que as suas relações com a Venezuela permanecem inalteradas, apesar da saída de Maduro.
China alerta para risco de instabilidade na América Latina
Lin manifestou "profunda preocupação" com a detenção de Maduro e da sua esposa, Cilia Flores, e instou Washington a "garantir a sua segurança pessoal" enquanto permanecerem fora da Venezuela, além de exigir a sua libertação.
O porta-voz denunciou o "uso descarado da força" contra um país soberano, acusando os EUA de "ameaçar a paz e a estabilidade na América Latina e nas Caraíbas", região que a China considera uma "zona de paz".
Pequim reiterou a sua oposição ao uso ou ameaça de uso da força nas relações internacionais e às práticas de "assédio hegemónico".
Lin apelou à resolução da crise na Venezuela através do diálogo e negociação, e manifestou apoio à convocação de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se de emergência
O ministro dos Negócios Estrangeiros do país destaca o papel deste órgão das Nações Unidas como o responsável máximo por defender o direito internacional.
A reunião está marcada para as 15 horas (horário de Lisboa).
Trump ameaça a Colômbia com uma operação militar e chama "doente" ao Presidente
Trump deixou ainda claro que "ele não vai andar a fazer isso durante muito tempo", ameaçou. "Ele tem moinhos de cocaína e fábricas de cocaína. Não vai continuar a fazê-lo."
O Presidente norte-americano está a intensificar as ameaças contra vários países da América Latina. Depois de já ter dirigido vários avisos ao líder da Colômbia, Donald Trump voltou ao ataque.
Nesta conversa com os jornalistas Trump acusou ainda Cuba de sobreviver à conta da Venezuela prevendo que a queda do regime cubano está para breve.
A Gronelândia voltou a ser tema com o Presidente dos Estados Unidos a reafirmar que o território é essencial à segurança dos EUA e que por isso deve
China rejeita papel dos EUA como "juiz do mundo" após captura de Maduro
A declaração surge após os Estados Unidos terem detido Maduro e a esposa, Cilia Flores, no sábado, numa operação militar surpresa, transportando-os para Nova Iorque, onde aguardam julgamento por "narcoterrorismo".
"O panorama internacional está cada vez mais turbulento e complexo", disse Wang Yi, denunciando o que classificou como fenómenos de "unilateralismo" e "abuso hegemónico" nas relações internacionais.
Pequim reiterou que se opõe "de forma consistente" ao uso ou ameaça do uso da força, bem como à imposição da vontade de um Estado sobre outros.
Wang acrescentou que a China está disposta a trabalhar com a comunidade internacional, "incluindo o Paquistão", para defender a Carta das Nações Unidas, "salvaguardar a linha mínima da moral internacional" e promover a construção de uma "comunidade de destino comum da humanidade".
Horas antes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China já havia manifestado "grave preocupação" com a detenção de Maduro e exigido a sua "libertação imediata".
A diplomacia chinesa apelou ainda para que os EUA garantam a segurança pessoal do casal venezuelano e defendeu que a crise venezuelana deve ser resolvida através de "diálogo e negociação", sem anunciar medidas adicionais.
Pequim mantém estreitos laços diplomáticos e económicos com Caracas, reforçados durante os mandatos dos líderes dos dois países Xi Jinping e Maduro, e tem defendido sistematicamente os princípios de soberania e não ingerência nos assuntos domésticos de outras nações.
Petro critica EUA por ser primeiro país a bombardear uma capital sul-americana
Para o Presidente colombiano, "a ferida fica aberta durante muito tempo", mas "a vingança não deve existir" porque "mata o coração".
"Os parceiros comerciais têm de mudar e a América Latina tem de se unir ou será tratada como um servo e escravo e não como o centro vital do mundo. Uma América Latina com capacidade para compreender, negociar e unir-se a todo o mundo. Não olhamos apenas para o norte, mas em todas as direções", escreveu o dirigente, numa longa mensagem.
Pedro disse que pediu ao homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que procure uma aliança - "antes de tudo deve ser a própria América Latina, que está sendo bombardeada" -, após observar que a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), da qual a Colômbia detém a presidência temporária, não é um fórum com capacidade de atuação.
"A CELAC atualmente não nos serve de nada por causa da sua regra de consenso absoluto, o que não falta é um ou uma presidente que prefere continuar a ser escravo de governos estrangeiros, que anseia ajoelhar-se perante o rei", afirmou, referindo-se a uma reunião virtual de ministros dos Negócios Estrangeiros convocada pela Colômbia para lidar com a situação na Venezuela, na qual não se chegou, no domingo, a qualquer acordo.
Horas antes da publicação da mensagem, o Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou Petro, a quem acusou de "fabricar cocaína", com o envio para a Colômbia de uma missão norte-americana como a que atacou vários pontos da Venezuela e capturou Maduro.
Trump disse aos jornalistas a bordo do avião presidencial que, tal como a Venezuela, "a Colômbia também está muito doente", acrescentando que o país é "governado por um homem doente que gosta de fabricar cocaína e vendê-la aos Estados Unidos, e isso é algo que ele não vai fazer durante muito tempo".
A este respeito, Petro disse: "Rejeito profundamente que Trump fale sem saber, o meu nome em 50 anos não aparece nos ficheiros judiciais sobre tráfico de droga, nem antes nem agora. Pare de me caluniar, senhor Trump".
"Não lê a história da Colômbia e é por isso que falha quando nos critica. Só deve reunir-se com os seus funcionários especializados em investigações sobre drogas na Colômbia a quem eu ajudei com as minhas próprias investigações como senador da República de esquerda da Colômbia e do seu povo", acrescentou o presidente do país andino.
Numa outra conferência de imprensa realizada no sábado, na Florida, após a operação na Venezuela, Trump aproveitou para enviar advertências mais duras a Petro, com quem tem tido vários desentendimentos e a quem acusou diretamente de estar envolvido no tráfico de droga regional.
No evento de sábado, Trump avisou o líder colombiano que ele deveria "tomar cuidado".
Presidente interina cria comissão para libertação de Maduro
Uma comissão "de alto nível" foi apresentada pelo ministro da Informação, Freddy Ñáñez, que fará parte da mesma, e que vai ser liderada pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Iván Gil.
Rodríguez defendeu no domingo relações "equilibradas e respeitosas" com os Estados Unidos, numa mensagem na plataforma de mensagens Telegram.
A presidente interina também juntou no domingo o primeiro Conselho de Ministros, um dia após assumir o cargo, com o apoio do Supremo Tribunal da Venezuela e das forças militares.
Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para capturar e julgar o líder venezuelano e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.
Horas depois do ataque, e não sendo ainda claro quem vai dirigir o país após a queda de Maduro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.
A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro e o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar dos EUA poderá ter "implicações preocupantes" para a região.
Venezuela. Cinco países da América Latina e Espanha rejeitaram "qualquer tentativa de controlo"
"Expressamos a nossa preocupação face a qualquer tentativa de controlo governamental, administração ou apropriação externa dos recursos naturais ou estratégicos [venezuelanos]", indicam no comunicado, publicado pelo ministério colombiano dos Negócios Estrangeiros.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou no sábado que autorizaria as empresas petrolíferas norte-americanas a explorar os recursos petrolíferos da Venezuela, que detém 17% das reservas mundiais de petróleo bruto.
Estes seis países expressaram também preocupação com a estabilidade regional após os bombardeamentos aéreos levados a cabo pelas forças norte-americanas e a captura do Presidente Nicolás Maduro, levado à força e que deve ir na segunda-feira a tribunal, em Nova Iorque, no âmbito de acusações de "narcoterrorismo".
Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela", capturando o Presidente venezuelano e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.
Na sua posição comum, os seis países afirmam que a ação dos Estados Unidos "é incompatível com o direito internacional e ameaça a estabilidade política, económica e social da região".
Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela entregou a presidência interina à vice-presidente executiva, Delcy Rodriguez, "de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação".
A comunidade internacional tem-se dividido entre a condenação da ação dos Estados Unidos e o júbilo pela queda de Maduro.
Tribunal federal confirma comparência de Maduro esta segunda-feira
Durante a sessão, serão oficialmente comunicadas as acusações contra o líder venezuelano.
Maduro é acusado pela justiça norte-americana de "narcoterrorismo", importação de cocaína para os Estados Unidos e posse de armas.
Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para capturar e julgar o líder venezuelano e a sua mulher, Cilia Flores.
Maduro passou a primeira noite sob custódia numa prisão federal em Brooklyn, Nova Iorque.