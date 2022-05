Novas fotos de Boris Jonhson a socializar durante confinamento

As fotografias divulgadas pela ITV News são do dia 13 de Novembro de 2020.



As quatro imagens mostram o primeiro-ministro com um copo na mão numa festa em homenagem ao então diretor de comunicações de Downing Street.



As fotografias lançam novas dúvidas sobre as alegações do primeiro-ministro de que ele não tinha conhecimento da violação de regras em Downing Street durante a pandemia.



A ITV News decidiu que era do interesse público publicar as fotografias, apesar de não poder revelar as identidades de todos os participantes.