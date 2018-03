Novas sanções de Washington agravam tensão com Moscovo

Carlos Santos Neves - RTP15 Mar, 2018, 16:19 / atualizado em 15 Mar, 2018, 16:33 | Mundo

Os russos agora sancionados por Washington são acusados de levar a cabo “ciberataques destrutivos e intrusões tendo por alvo infraestruturas críticas”, nas palavras do secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin.



As sanções, prosseguiu o responsável, constituem também uma resposta a “ataques nefastos em curso”. Estas medidas punitivas abrangem cinco grupos, incluindo estruturas dos serviços secretos russos.



O secretário do Tesouro prometeu sanções adicionais contra “altos funcionários e oligarcas” por alegadas “atividades desestabilizadoras”. Mnuchin não detalhou o calendário de aplicação do pacote de sanções, mas adiantou que estas vão cortar o acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos.



Moscovo já reagiu, anunciando, por sua vez, “represálias”.



“Reagimos com calma. Começámos a preparar medidas de retaliação”, afirmou o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiross, Sergei Ryabkov, em declarações citadas pela agência Interfax.



Ryabkov sugeriu ainda que as novas sanções norte-americanas estarão “ligadas à campanha eleitoral” para as presidenciais na Rússia, que se realizam no próximo domingo.



As sanções visam, entre outros alvos, a denominada Agência de Investigação da Internet, estrutura russa que terá inundado as redes sociais norte-americanas com conteúdos políticos em 2016, e Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, tido como um dos principais financiadores desta estratégia e próximo de Vladimir Putin.

A frente britânica

O pacote de sanções dos Estados Unidos é conhecido num contexto de agravamento da tensão diplomática entre Moscovo e o Ocidente, em particular com o Reino Unido.



O ministro russo dos Negócios Estrangeiros anunciara esta quinta-feira a intenção de expulsar, a breve trecho, um conjunto de diplomatas britânicos. Isto depois de Londres ter dado ordem de retirada a 23 elementos do corpo diplomático russo no Reino Unido, na sequência do envenenamento do antigo espião russo Sergei Skripal e da filha, Julia Skripal.



Sergei Lavrov voltou a rebater a posição do Governo de Theresa May, que acusou a Rússia de envolvimento no ataque ao antigo agente dos serviços secretos, perpetrado no sul de Inglaterra.



Na Casa Branca, à margem da receção ao primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar, o Presidente norte-americano posicionou-se ao lado de Londres.



“Realmente parece que os russos estiveram por detrás disto e estamos a encará-lo muito seriamente”, afirmou Donald Trump.