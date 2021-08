Novo surto e ameaça da variante Delta colocam a China em alerta

Depois de meses consecutivos a registar poucos ou nenhuns casos de infeção transmitidos localmente, a China está novamente a braços com um novo surto que está a disseminar-se a várias províncias, o que colocou as autoridades em alerta.Estima-se que a nova vaga de casos se tenha originado na cidade oriental de Nanjing.Os 9,2 milhões de residentes em Nanjing foram rapidamente testados à Covid-19 pelas autoridades de saúde e foi ainda imposto um confinamento a centenas de milhares de pessoas.Acredita-se que turistas de Naijing tenham visitado a cidade de Zhangjiajie recentemente.As autoridades de saúde estão agora a tentar rastrear as cerca de cinco mil pessoas que participaram no evento e viajaram de volta para casa. Entretanto, todas as atrações turísticas em Zhangjiajie foram encerradas e aos turistas está a ser exigido um teste antes de deixarem a cidade., disse Zhong Nanshan, o maior especialista em doenças respiratórias da China.Em Zhuzhou, na província central de Hunan, mais de um milhão de pessoas foram convidadas a não sair de casa durante três dias, enquanto são organizadas campanhas de testagem e vacinação em massa.O novo surto também atingiu Pequim, com novos casos confirmados de transmissão local. Todas as ligações, aéreas e terrestres, de Pequim para áreas com casos positivos de Covid-19 foram cortadas. Os turistas estão também impedidos de entrar na capital chinesa, sendo apenas permitida a entrada a viajantes considerados essenciais com um teste negativo à Covid-19.A nova vaga de infeções também atingiu Wuhan, a cidade chinesa onde foram detetados os primeiros casos de infeção com o vírus SARS-CoV-2, com sete casos detetados. Wuhan não registava nenhuma infeção local desde junho de 2020, segundo as autoridades chinesas.

Especialistas preocupados

Epidemiologistas chineses e autoridades de saúde pública afirmaram no domingo que os surtos ativos estão ainda sob controlo, mas sublinham que são necessários mais esforços e enfatizam a necessidade de vacinar em massa.Shao Yiming, um investigador do Centro para Controle e Prevenção de Doenças da China, disse no sábado que infeções súbitas em pessoas vacinadas "são expectáveis" e Zhong Nanshan sublinhou que as vacinas chinesas são eficazes na proteção contra a infeção pela variante Delta.O principal epidemiologista da China salientou ainda que o país precisa vacinar 83 por cento da população para obter a imunidade de grupo. Embora não se saiba ao certo o número de pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19 na China, os dados publicados pelas autoridades apontam para 1,6 mil milhões de doses de vacinas administradas no país.