Número de pessoas vacinadas em Espanha ultrapassa o de contagiados

Os serviços sanitários também contabilizaram desde segunda-feira mais 114 mortes atribuídas à pandemia, passando o total de óbitos para 77.216.

A ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias, anunciou no Senado (câmara alta do parlamento) que a pandemia chegou hoje "ao seu ponto de inflexão" com as pessoas imunizadas com duas doses de uma das vacina contra a covid-19 a superarem aquelas que estão ou estiveram infetadas, o que, segundo ela, significa "o início do fim" da doença.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha manteve-se hoje idêntico ao de segunda-feira, 231 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as de Navarra (426), Madrid (404), País Basco (430), Aragão (269), Andaluzia (259) e Catalunha (254).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais em todo o país 1.259 pessoas com a doença (931 na segunda-feira), das quais 297 em Madrid, 244 na Catalunha e 209 na Andaluzia.

Por outro lado, desceu para 10.345 o número de hospitalizados com a covid-19 (10.447), o que corresponde a 8,2% das camas, dos quais 2.289 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (2.276), 22,7% das camas desse serviço.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.031.441 mortos no mundo, resultantes de mais de 141,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.951 pessoas dos 831.645 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.