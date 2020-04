O mundo em casa

No primeiro mandato (2004-2009), a presença de Barroso não se fez notar muito além do bom entendimento com José Sócrates na gestão do processo do Tratado de Lisboa. A partir de 2010, a crise das dívidas soberanas monopoliza a política europeia e a Comissão deixa definitivamente de ter iniciativa política, limitando-se à função de notário das decisões dos Estados.Esses são anos de intergovernamentalismo, com o Conselho Europeu, o ECOFIN e o Eurogrupo, directa ou indirectamente capitaneados pela Alemanha, a assumir a liderança dos processos económico e político e a ofuscar totalmente as instituições supranacionais.Quando a recuperação se começa a desenhar, é Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu, que mais se faz ouvir na contestação à hegemonia alemã. A sua insistência permite lançar, em 2015, o programa de compra de títulos da dívida pelo BCE, fundamental para a diminuição das taxas de juro dos países periféricos.António Costa não se cansa, por estes dias, de repetir que esta crise tem uma natureza diferente da anterior. A hecatombe económica em curso é muito maior do que a de 2008/2010 e o primeiro-ministro parece referir-se à responsabilidade dos Estados nas consequências que esta conjuntura terá para as respectivas finanças públicas.Com efeito, cabe à União Europeia evitar que a crise económica degenere numa nova crise das dívidas soberanas. O projecto europeu não tem resistência para uma segunda vaga de austeridade e precisa de mostrar que é algo mais do que uma união monetária.A presidente da Comissão Europeia já compreendeu que a continuidade da União depende do tipo de resposta que der. Ursula von der Leyen está a fazer o que Durão Barroso nunca quis fazer, envolvendo-se directamente na gestão política do processo. A Comissão está a tentar funcionar como ponte entre o Norte e o Sul e pretende assumir a liderança de um grande plano de recuperação económica que inclua recursos a fundo perdido (subsídios) e mecanismos de crédito sem condicionalidade política.Caso esta estratégia vingue, poderemos estar perante um importante ganho de poder de uma instituição que, desde meados dos anos 90, tem vindo a perder protagonismo e que se transformou numa estrutura burocrática e sem chama política. Se a tentativa se frustrar, regressamos à dinâmica intergovernamental e a União será, cada vez mais, um projecto a prazo.

