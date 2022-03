Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

13h48 - Governador de Mariupol reporta “várias vítimas” em ataque contínuo russo



A cidade portuária ucraniana de Mariupol registou “várias vítimas” enquanto se defende de um ataque ininterrupto das forças russas, disse o presidente da Câmara Vadym Boichenko, que acrescentou que a cidade está também sem água potável devido ao ataque.



"As forças de ocupação inimigas da Federação Russa fizeram de tudo para bloquear a saída de civis da cidade de meio milhão de pessoas", afirmou Boichenko, sem revelar o número exato de vítimas.







13h43 - Ferro transmite apoio de Portugal ao presidente do parlamento ucraniano



O presidente da Assembleia da República teve hoje, de manhã, uma conversa telefónica com o seu homólogo ucraniano, Stefanchuk Ruslan Oleksiiovych, a quem transmitiu o apoio e solidariedade de Portugal e a condenação da agressão militar russa.



Segundo uma nota da Assembleia da República, durante essa conversa telefónica, Eduardo Ferro Rodrigues manifestou o seu “apoio e solidariedade ao povo e às autoridades ucranianas, bem como a sua condenação pela agressão militar russa à Ucrânia”.



“Na longa conversa telefónica, Ferro Rodrigues transmitiu ao presidente Stefanchuk Ruslan Oleksiiovych que considera a agressão militar russa ilegal e ilegítima, contrariando todos os princípios e todos os valores em que a paz na Europa se baseou durante décadas, partilhando da ansiedade que esta difícil situação comporta para a significativa e bem integrada comunidade ucraniana que vive em Portugal”, lê-se na mesma nota.



Na mesma conversa, o presidente da Assembleia da República informou o seu homólogo da Ucrânia “sobre as medidas adotadas pelo Governo português em resposta à crise humanitária que se vive naquele país, assim como das impressivas ações de solidariedade que as portuguesas e os portugueses têm promovido nos últimos dias”.



Por sua vez, Stefanchuk Ruslan Oleksiiovych referiu-se ao “pedido da Ucrânia para se tornar membro da União Europeia, formalizado em contexto de guerra, como as imagens tornadas públicas puderam atestar, processo sobre o qual espera contar com o apoio de Portugal”.



“A rematar a conversa telefónica com o homólogo ucraniano, o presidente Eduardo Ferro Rodrigues afirmou que a Assembleia da República, o povo e as autoridades portuguesas estão com a Ucrânia – independente, livre, soberana e membro pleno da família europeia”, acrescenta-se.





13h33 - Aviso de Lavrov. "Terceira guerra mundial seria guerra nuclear devastadora"





O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse hoje que o Presidente norte-americano, Joe Biden, sabe que a única alternativa às sanções contra Moscovo é uma terceira guerra mundial, que seria "uma guerra nuclear devastadora".









" Biden "tem experiência e sabe que não há alternativa às sanções, senão a guerra mundial", disse Lavrov à televisão do Qatar Al Jazeera, citado pela agência espanhola EFE. A terceira guerra mundial seria uma guerra nuclear devastadora ", disse o diplomata veterano, de 71 anos.





13h21 - MNE ucraniano afirma que a Coreia do Sul vai participar nas sanções à Rússia







13h10 - Moscovo e Kiev ainda sem acordo sobre novas conversações





A Rússia disse estar preparada para continuar hoje as conversações com a Ucrânia, ao sétimo dia da invasão do país vizinho, mas as autoridades ucranianas ainda não confirmaram um novo encontro.







13h06 - UE concretiza exclusão de sete bancos russos do sistema SWIFT em 12 de março





A União Europeia adotou hoje a decisão de excluir sete grandes bancos russos do sistema de internacional de comunicações bancárias SWIFT, acordada com Estados Unidos e Reino Unido no quadro das sanções aplicadas à Rússia pela invasão da Ucrânia.



A medida, a entrar em vigor em 12 de março, que visa isolar a Rússia e condicionar fortemente o financiamento da sua máquina de guerra - e que havia sido anunciada no passado sábado -, abrange os bancos VTB (o segundo maior banco russo), bem como o Banco Otkritie, o Novikombank (finanças industriais), o Promsvyazbank, o Rossiya Bank, o Sovcombank e o VEB (banco de desenvolvimento do regime), de acordo com a lista publicada hoje no Jornal Oficial da UE, depois de longas discussões nos últimos dias entre os Estados-membros para determinar as instituições visadas.



Duas grandes instituições bancárias russas não são abrangidas por esta exclusão do sistema SWIFT, designadamente o maior banco da Rússia, o Sberbank, e o Gazprombank, o braço financeiro do gigante dos hidrocarbonetos, através do qual é canalizada a maior parte dos pagamentos para as entregas de gás e petróleo russo à UE, pelo que alguns Estados-membros seriam muito afetados negativamente.



Ainda assim, cerca de um quarto do volume do sistema bancário russo é afetado por esta exclusão, segundo fontes europeias, lembrando que esta é apenas uma das sanções de um pacote mais vasto. O executivo comunitário sublinha também que, "em função do comportamento da Rússia, a Comissão está preparada para acrescentar outros bancos russos a curto prazo".







12h56 - Mais de 2.000 civis ucranianos mortos durante a invasão russa



A invasão da Ucrânia pela Rússia já provocou a morte de mais de 2.000 civis ucranianos e destruiu centenas de infraestruturas, incluindo instalações de transporte, hospitais, jardins-de-infância e casas, informaram os serviços de emergência da Ucrânia esta quarta-feira.







12h47 - Alemanha desbloqueia 1,5 mil milhões de euros para a compra de gás natural liquefeito



A Alemanha vai desbloquear um pacote excecional de 1,5 mil milhões de euros para a compra de gás natural liquefeito o mais rápido possível, de forma a poder garantir o seu fornecimento de energia no contexto da guerra na Ucrânia, anunciou o Ministério alemão da Energia e do Clima.



O Governo alemão contratou uma empresa privada para realizar essa transação. "Cabe agora (a este último) decidir onde este gás liquefeito será comprado, mas isso será feito em curto prazo", disse um porta-voz do ministério.







Atualmente, a Alemanha importa mais da metade (55%) do seu gás da Rússia.







12h37 - Boris Johnson acusa Rússia de "crimes de guerra" na Ucrânia







O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse acreditar que as ações do presidente russo Vladimir Putin em relação à Ucrânia são qualificáveis como crimes de guerra.



"O que já vimos do regime de Vladimir Putin no uso de munições contra civis inocentes, na minha opinião já se qualifica totalmente como um crime de guerra", disse Johnson ao Parlamento britânico.







Boris Johnson apelou ainda aos membros da ONU para que exijam a retirada das tropas russas.







12h26 - Homem mais rico da Rússia é alvo de sanções da União Europeia



Alexei Mordashov tem investimentos que vão desde a agência de viagens Tui, a maior operadora de turismo na Europa, ao Banco Rossiya de altos funcionários russos que beneficiaram com a anexação da Crimeia. O oligarca tem ainda negócios em vários órgãos de comunicação social.



Mordashov – que possui um terço da Tui e é o maior acionista individual da empresa – foi adicionado, na noite de segunda-feira, pela União Europeia à lista de milionários russos alvo de sanções.



A UE afirma que o Banco Rossiya é o “banco pessoal” de altos funcionários russos que beneficiaram da anexação da Crimeia. A União Europeia acredita que os negócios de comunicação social em que Mordashov investiu ajudaram a desestabilizar a Ucrânia.

Alexei Mordashov tem investimentos que vão desde a agência de viagens Tui, a maior operadora de turismo na Europa, ao Banco Rossiya de altos funcionários russos que beneficiaram com a anexação da Crimeia. O oligarca tem ainda negócios em vários órgãos de comunicação social.

A UE afirma que o Banco Rossiya é o "banco pessoal" de altos funcionários russos que beneficiaram da anexação da Crimeia. A União Europeia acredita que os negócios de comunicação social em que Mordashov investiu ajudaram a desestabilizar a Ucrânia.





12h10 - Ucrânia diz que cidade de Kherson ainda não foi tomada pela Rússia, mas combates continuam



Um assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse esta quarta-feira que a Rússia ainda não capturou a cidade de Kherson, mas os combates continuam na cidade portuária, a sul da Ucrânia.



"A cidade não caiu, a Ucrânia continua a defendê-la", disse o assessor, Oleksiy Arestovych.







12h05 - Míssil de cruzeiro atinge edifício da Câmara Municipal de Kharkiv









⚡️Russia’s cruise missile hits Kharkiv city council - Roman Semenukha, deputy head of Kharkiv Regional State Administration. This is Mr Semenukha’s photo pic.twitter.com/yxRrwhjSk2 — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) March 2, 2022

Um dos principais alvos russos, Kharkiv, tem sido palco de intensos bombardeamentos nos últimos dois dias, com 21 pessoas mortas no último dia.



O governador a de Kharkiv diz que a cidade está "parcialmente cercada" pelo exército russo e que os militares ucranianos estão a aguentar-se "heroicamente".

Forças russas dispararam um míssil de cruzeiro contra o edifício da Câmara Municipal da cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, esta quarta-feira, disse o vice-governador da região, Roman Semenukha.

Um dos principais alvos russos, Kharkiv, tem sido palco de intensos bombardeamentos nos últimos dois dias, com 21 pessoas mortas no último dia.

O governador a de Kharkiv diz que a cidade está "parcialmente cercada" pelo exército russo e que os militares ucranianos estão a aguentar-se "heroicamente".





11h39 - Ucrânia e Rússia retomam negociações esta quarta-feira



Ucrânia e Rússia vão retomar as negociações esta quarta-feira, avança a agência russa Tass, que cita fonte presidencial ucraniana.







A segunda ronda de negociações deverá decorrer na noite desta quarta-feira, mas ainda não se sabe o local. As duas delegações estiveram reunidas pela primeira vez desde o início do conflito na segunda-feira. As negociações ocorreram na cidade bielorrussa de Gomel, junto à fronteira com a Ucrânia, mas terminaram sem qualquer avanço entre as partes.







11h24 - Boris Johnson falou com Zelensky para condenar os ataques que classifica de "abomináveis"







O primeiro-ministro britânico falou esta manhã com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para condenar os ataques que Boris Johnson classifica de "abomináveis".



O primeiro-ministro disse ao presidente Zelensky que o Reino Unido está a trabalhar com os membros da Assembleia Geral da ONU para garantir a mais forte condenação da Rússia na reunião da ONU, desta tarde, em Nova Iorque.









Coordinated actions with 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson. Reported on the course of 🇺🇦 defense and the latest crimes of Russia against the civilian population. We are grateful for 🇬🇧 continued significant assistance in combating aggression. Together with partners we defend 🇺🇦! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

Ambos os líderes concordaram com a necessidade de que as sanções fossem mais longe para exercer pressão máxima sobre o presidente russo Vladimir Putin nos próximos dias.

Na rede social Twitter, o presidente Zelensky diz ter "coordenado ações" com o primeiro-ministro britânico. O presidente ucraniano agradeceu ao primeiro-ministro pelo apoio do Reino Unido, que tem garantido que a ajuda defensiva chegasse à Ucrânia. Uma ajuda vital para conter as forças russas.

Ambos os líderes concordaram com a necessidade de que as sanções fossem mais longe para exercer pressão máxima sobre o presidente russo Vladimir Putin nos próximos dias.





11h15 - Petróleo da OPEP atinge novo máximo desde julho de 2014 ao subir para 103,89 dólares







Os preços do petróleo da OPEP subiram para 103,89 dólares por barril na terça-feira, mais 4,7% (4,67 dólares) que o valor do dia anterior (99,22 dólares), anunciou hoje o grupo petrolífero baseado em Viena.







Impulsionado pela invasão russa da Ucrânia e pelas sanções financeiras e económicas impostas pelo Ocidente a Moscovo, o nível atual do preço do barril utilizado como referência pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) não era registado desde finais de julho de 2014.





11h10 - Suécia enviará medicamentos e equipamentos médicos para a Ucrânia



A Suécia enviará equipamentos para a Ucrânia, respondendo a um pedido de ajuda da UE, disse o ministro da Saúde da Suécia nesta quarta-feira.



"A Suécia fornecerá uma grande quantidade de equipamentos médicos para a Ucrânia", disse a ministra da Saúde, Lena Hallengren, em entrevista coletiva.



A ajuda incluirá um milhão de máscaras faciais e desinfetantes, mas também equipamentos mais avançados, como ventiladores.





11h02 - "Ataque russo para tomar Kiev estará por horas"



No entender de Luís Saraiva, antigo militar e professor de Relações Internacionais da Universidade Lusíada, o “ataque russo para tomar Kiev estará por horas”.



Um fator que pode ter muito peso para Moscovo nas negociações.

No entender de Luís Saraiva, antigo militar e professor de Relações Internacionais da Universidade Lusíada, o "ataque russo para tomar Kiev estará por horas".

Um fator que pode ter muito peso para Moscovo nas negociações.

Luís Saraiva foi observador das Nações Unidas nas negociações de paz na guerra da Bósnia e explica que, nos dias de rondas negociais, é normal haver uma intensificação de combates.





10h50 - Ministro da Defesa convoca Conselho Superior Militar para um reunião esta quarta-feira







O Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, convocou para hoje uma reunião do Conselho Superior Militar, o principal órgão de consulta do Ministro da Defesa em matérias relativas à defesa nacional e às Forças Armadas.



A reunião desta quarta-feira tem como ponto único de agenda, a análise da situação que se vive na Ucrânia.



Participam neste Conselho, para além do Ministro da Defesa Nacional, que o preside, o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, a Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento e Castro e os Chefes do Estado-Maior dos três ramos das Forças Armadas.







10h46 - ONU regista perto de 836 mil refugiados vindos da Ucrânia





O número de refugiados da Ucrânia para países vizinhos atingiu as 836.000 pessoas, de acordo com o mais recente balanço do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, hoje divulgado.



Os novos dados representam um aumento de quase 160.000 pessoas em relação ao número apresentado na terça-feira pelo Alto Comissário para os Refugiados, Filippo Grandi.



Na altura, Filito Grandi dava conta da existência de 677.000 refugiados ucranianos, o que o levou a fazer um apelo de emergência para financiamento de ajuda humanitária ao país e aos que fugiram.







10h42 - Quatro mortos em bombardeamentos russos na cidade de Kharkivh





Os serviços de emergência da cidade ucraniana de Kharkiv reportaram quatro mortes em consequência de bombardeamentos russos na manhã desta quarta-feira.





"Até agora, dez pessoas foram resgatadas dos escombros, o número preliminar é de quatro mortos e nove feridos", afirmou a mesma fonte numa mensagem publicada nas redes sociais.









Оперативна інформація #Харків



2 березня близько 08:10 у м. Харків внаслідок ракетного удару по будівлі СБУ у Харківській області, ГУ Нацполіції у Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна попередньо постраждало 3 особи. pic.twitter.com/GjAIpYooft — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 2, 2022

O governador a de Kharkiv diz que a cidade está "parcialmente cercada" pelo exército russo e que os militares ucranianos estão a aguentar-se "heroicamente". Um míssil atingiu edifícios pertencentes à polícia, ao Serviço de Segurança da Ucrânia e à Universidade Nacional de Karazin por volta das 08h10 (hora local).





Kharkiv está debaixo de fogo pelo segundo dia consecutivo. Na manhã de terça-feira, dois mísseis atingiram a sede do executivo regional da cidade. De acordo com o governador regional, morreram 12 pessoas e 112 ficaram feridas.







10h25 - Kharkhiv debaixo de fogo pelo segundo dia consecutivo



Mísseis russos continuaram a atingir áreas residenciais e prédios administrativos na segunda maior cidade da Ucrânia.



Terá chegado na última madrugada mais um grupo de militares russo à segunda maior cidade da Ucrânia.



Há relatos de confrontos violentos e segundo a agência estatal de comunicação ucraniana os militares russos atacaram um hospital militar no norte da cidade.



Na manhã de terça-feira, dois mísseis atingiram a sede do executivo regional da cidade. O incidente destruiu o edifício. De acordo com o governador regional, morreram 12 pessoas e 112 ficaram feridas.

Mísseis russos continuaram a atingir áreas residenciais e prédios administrativos na segunda maior cidade da Ucrânia.

Estas são imagens divulgadas pelo Ministério de Situações de Emergência da Ucrânia. Mostram a sede regional do Ministério de Assuntos Internos em Kharkiv em chamas, enquanto os bombeiros tentam apagar o incêndio.

Terá chegado na última madrugada mais um grupo de militares russo à segunda maior cidade da Ucrânia.

Há relatos de confrontos violentos e segundo a agência estatal de comunicação ucraniana os militares russos atacaram um hospital militar no norte da cidade.

Na manhã de terça-feira, dois mísseis atingiram a sede do executivo regional da cidade. O incidente destruiu o edifício. De acordo com o governador regional, morreram 12 pessoas e 112 ficaram feridas.





10h15 - Presidente de Kiev diz que tropas russas estão mais próximas da capital



A Rússia está a concentrar tropas cada vez mais perto de Kiev, escreveu o presidente da Câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko, numa publicação online esta quarta-feira.



"Estamos a preparar-nos e vamos defender Kiev!", afirmou. "Kiev continua de pé e vai aguentar-se”, rematou.







"Prevemos uma grande batalha. Mas estamos a lutar pelas nossas famílias", disse Klitschko à CNN.







10h10 - Entrevista a Augusto Santos Silva. Sanções à Rússia "são dinâmicas"



Entrevistado esta quarta-feira na RTP, o ministro dos Negócios Estrangeiros referiu que as sanções dirigidas à Rússia, na sequência da invasão da Ucrânia, "são dinâmicas". Augusto Santos Silva sublinhou que foram já aprovados três pacotes de sanções, "respondendo ao agravamento da conduta da Rússia". Se Moscovo persistir, haverá "novas decisões".









Quanto ao pedido de adesão à União Europeia por parte da Ucrânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros recusou a ideia de que uma resposta afirmativa, no curto prazo, pudesse ser encarada como uma provocação a Moscovo.



"Faço minhas as palavras da presidente da Comissão Europeia, dizendo que sim, estamos disponíveis. Isso não nos deve desviar do essencial. O essencial é o que nós fazemos agora. A Ucrânia está sob guerra, sob invasão militar da Rússia e nós devemos apoiar a Ucrânia agora", vincou.



"Portugal intervém sempre no âmbito das alianças de que faz parte", frisou o ministro.

Entrevistado esta quarta-feira na RTP, o ministro dos Negócios Estrangeiros referiu que as sanções dirigidas à Rússia, na sequência da invasão da Ucrânia, "são dinâmicas". Augusto Santos Silva sublinhou que foram já aprovados três pacotes de sanções, "respondendo ao agravamento da conduta da Rússia". Se Moscovo persistir, haverá "novas decisões".

"Está marcada para a próxima sexta-feira uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da NATO e, portanto, nós vamos acompanhando ao minuto a situação", fez notar o governante.

"A lógica é a de agravar o isolamento internacional da Rússia, agravar as dificuldades de mobilidade, de liberdade de movimentos colocadas às pessoas singulares e coletivas, às empresas, às entidades e aos cidadãos russos, e agravar também as sanções dirigidas contra a economia russa", enfatizou Augusto Santos Silva.

Quanto ao pedido de adesão à União Europeia por parte da Ucrânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros recusou a ideia de que uma resposta afirmativa, no curto prazo, pudesse ser encarada como uma provocação a Moscovo.

"Faço minhas as palavras da presidente da Comissão Europeia, dizendo que sim, estamos disponíveis. Isso não nos deve desviar do essencial. O essencial é o que nós fazemos agora. A Ucrânia está sob guerra, sob invasão militar da Rússia e nós devemos apoiar a Ucrânia agora", vincou.

"Portugal intervém sempre no âmbito das alianças de que faz parte", frisou o ministro.





10h00 - Presidente francês Emmanuel Macron vai falar ao país às 19h00 sobre a situação na Ucrânia





9h50 - Rússia diz estar pronta para retomar negociações esta quarta-feira



O Kremlin disse que as autoridades russas estão prontas para realizar uma segunda ronda de negociações com a Ucrânia esta quarta-feira à noite, mas não ficou claro se as autoridades ucranianas irão juntar-se.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse na terça-feira que só aceita participar nas negociações se as forças russas pararem os ataques contra civis.



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também disse que Moscovo precisa de formular uma resposta "dura, pensada e clara" contra as medidas impostas pelos países ocidentais para minar a economia russa.







9h40 - Nike abandona mercado russo









Nike has announced that it is leaving the Russian market.



It’s no longer possible to place orders on Nike’s website and mobile app. pic.twitter.com/PeH8w6wsGK — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2022 A empresa norte-americana Nike anunciou que a compra de produtos no seu site e aplicação ficaram indisponíveis na Rússia, uma vez que não pode garantir a entrega de mercadorias aos clientes russos.





9h30 - Ucrânia nega que cidade de Kherson tenha caído nas mãos dos russos





O Ministério da Defesa ucraniano negou relatos de que a cidade portuária de Kherson tenha sido conquistada pela Rússia.







“De acordo com as informações da nossa brigada, as batalhas estão a decorrer agora”, disse um porta-voz do ministério. “A cidade não está totalmente capturada, algumas partes estão sob nosso controlo”.





O exército russo disse esta manhã ter assumido o "controlo total" desta importante cidade portuária no sul da Ucrânia.







9h13 - Bruxelas quer corredores humanitários



A Comissão Europeia propôs esta segunda-feira a ativação, pela primeira vez, da diretiva que permite conceder proteção temporária, no bloco europeu, a refugiados. A medida dirige-se a ucranianos que fogem da invasão russa. Bruxelas quer também a implementação de faixas de emergência em controlos transfronteiriços.



"Hoje, a Comissão propõe ativar a Diretiva de Proteção Temporária para oferecer uma assistência rápida e eficaz às pessoas que fogem da guerra na Ucrânia. Ao abrigo desta proposta, as pessoas que fogem da guerra receberão proteção temporária na UE, o que significa que lhes será concedida uma autorização de residência e terão acesso à educação e ao mercado de trabalho", indica, em comunicado, o Executivo comunitário.







9h05 - Bairros residenciais de Kiev e Kharkiv sob ataque russo



O presidente ucraniano insiste que os os russos querem acabar com os ucranianos e o país. Volodymyr Zelensky apela aos judeus de todo o mundo para que não fiquem em silêncio, depois de anulada uma alegada tentativa de homicídio ao próprio chefe de Estado ucraniano.



A cidade portuária de Kherson, um importante ponto do Mar Negro, que fica a norte da Crimeia, terá sido tomada pelas tropas russas, avança Moscovo.



O presidente ucraniano insiste que os os russos querem acabar com os ucranianos e o país. Volodymyr Zelensky apela aos judeus de todo o mundo para que não fiquem em silêncio, depois de anulada uma alegada tentativa de homicídio ao próprio chefe de Estado ucraniano.

No terreno, Mariupol está sob intenso bombardeamento e nas últimas horas foram também atingidos bairros residenciais perto de Kiev e Kharkiv.

A cidade portuária de Kherson, um importante ponto do Mar Negro, que fica a norte da Crimeia, terá sido tomada pelas tropas russas, avança Moscovo.

8h52 - Ministério da Defesa do Reino Unido diz que avanço russo nas últimas 24 horas foi “limitado”



O Ministério da Defesa do Reino Unido diz que enquanto as forças russas terão alegadamente entrado no cento de Kherson, os ganhos territoriais da Rússia na Ucrânia ao longo das últimas 24 horas foram “limitados”. “Isto deve-se, provavelmente, a uma combinação de dificuldades logísticas contínuas e a uma forte resistência ucraniana”, diz o Governo britânico, numa publicação no Twitter.



Latest Intelligence update on the situation in Ukraine. pic.twitter.com/CeKxZDHRDk — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 2, 2022

Londres sublinha que bombardeamentos aéreos fizeram-se sentir nas últimas 24 horas na Ucrânia, com as forças russas focadas principalmente nas cidades de Kharkiv, Kiev, Mariupol e Chernihiv.



O Ministério da Defesa do Reino Unido reporta ainda que o número de civis deslocados e forçados a sair da Ucrânia já ultrapassa os 660 mil.

O Ministério da Defesa do Reino Unido diz que enquanto as forças russas terão alegadamente entrado no cento de Kherson, os ganhos territoriais da Rússia na Ucrânia ao longo das últimas 24 horas foram "limitados". "Isto deve-se, provavelmente, a uma combinação de dificuldades logísticas contínuas e a uma forte resistência ucraniana", diz o Governo britânico, numa publicação no Twitter.

Londres sublinha que bombardeamentos aéreos fizeram-se sentir nas últimas 24 horas na Ucrânia, com as forças russas focadas principalmente nas cidades de Kharkiv, Kiev, Mariupol e Chernihiv.

O Ministério da Defesa do Reino Unido reporta ainda que o número de civis deslocados e forçados a sair da Ucrânia já ultrapassa os 660 mil.





8h32 - Exército russo afirma ter conquistado a cidade portuária de Kherson



O Exército russo disse na manhã desta quarta-feira que assumiu o "controlo total" da cidade portuária ucraniana de Kherson, localizada no sul do país, perto da península da Crimeia, após violentos combates nas últimas horas.



"Unidades do exército russo assumiram o controlo total da capital regional de Kherson", disse o porta-voz das Forças Armadas russas, Igor Konashenkov.



Poucos minutos antes, o presidente da Câmara da cidade, Igor Kolykhayev, havia indicado que Kherson ainda estava sob controle ucraniano. "Ainda somos a Ucrânia. Ainda estamos a resistir", publicou na sua conta no Facebook.



A cidade e arredores sofreram intensos bombardeamentos nas últimas horas. A região de Kherson, na fronteira com a Crimeia, foi atacada desde o início da invasão russa, na madrugada de 24 de fevereiro.



O exército russo já tomou outro porto importante da Ucrânia, o de Berdyansk, e atualmente está a atacar o de Mariupul.







A confirmar-se, a conquista russa desta cidade de 300 mil pessoas seria uma grande vitória para Moscovo. Seria a maior cidade a cair nas mãos dos russos e, estrategicamente, seria uma base vital para os militares. Kherson é um importante porto do Mar Negro e um centro industrial.







8h25 - Zelensky condena ataque russo contra local onde judeus foram massacrados



O presidente ucraniano acusa Moscovo de tentar "apagar" a Ucrânia e a história do país, apelando aos judeus "a não ficarem em silêncio" face aos ataques russos contra a zona de Babi Yar, Kiev, local de massacres nazis.



"Eles têm ordens para apagar a nossa História, o nosso país, para nos apagar a todos", clamou Volodymyr Zelenzky, em declarações difundidas esta manhã.







7h50 - Boeing suspende serviços com companhias aéreas russas

Kharkiv debaixo de fogo

Mais de 90 mil ucranianos cruzaram a fronteira com a Roménia

Restrições na Rússia

Rússia no Estado da União

"Putin não sabe o que o espera", clamou ainda o presidente democrata, referindo-se ao escopo das sanções contra Moscovo.



O construtor aeronaútico norte-americano Boeing anunciou que vai suspender serviços operacionais para as companhias aéreas russas.A Boeing indicou que como serviços operacionais referia-se a apoio em casos de peças sobressalentes, manutenção e apoio técnico, bem como "grandes operações" em Moscovo, de acordo com uma mensagem enviada à agência de notícias France-Presse (AFP)."À medida que o conflito continua, as nossas equipas estão concentradas na segurança dos nossos colegas de equipa na região", disse a Boeing, que também fechou temporariamente o escritório em Kiev.O primeiro-ministro recebe esta quarta-feira, pelas 15h00, no Palácio de São Bento, a embaixadora da Ucrânia em Lisboa.O Banco da Rússia informou que vai manter a bolsa de valores de Moscovo fechada pelo terceiro dia consecutivo. Em simultâneo, o maior banco russo anunciou que vai abandonar o mercado europeu.Em ambos os casos, as decisões resultam do impacto das sanções económicas da comunidade internacional, na sequência da invasão russa da Ucrânia.O grupo Sberbank, principal banco russo, anunciou a saída do mercado europeu, depois de ter sido atingido pelas sanções financeiras massivas internacionais: "Na situação atual, o Sberbank decidiu retirar-se do mercado europeu. Os bancos subsidiários do grupo são confrontados com saídas de dinheiro anormais e ameaças à segurança dos empregados e escritórios".A segunda ronda de negociações entre Ucrânia e Rússia, prevista para esta quarta-feira, pode cair por terra. O Governo ucraniano só aceita participar se as forças russas pararem os ataques contra civis.Este será o segundo encontro entre as delegações dos dois países em menos de uma semana. O local deverá ser o mesmo da reunião anterior, perto da fronteira com a Bielorrússia.A hora do encontro não foi divulgada.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defendeu a sua posição durante uma entrevista à agência Reuters: "Somos pelo diálogo, claro, mas o mínimo que deve acontecer é a paragem dos bombardeamentos. Têm simplesmente de parar o bombardeamento e sentarem-se à mesa para conversações", afirmou.Kharkhiv está debaixo de fogo pelo segundo dia consecutivo. Esta madrugada chegou à segunda maior cidade da Ucrânia mais um grupo de militares paraquedistas russos.Há relatos de confrontos violentos e os meios de comunicação ucranianos falam de um ataque a um hospital.Na manhã de terça-feira, dois mísseis atingiram a sede do executivo regional da cidade. O incidente destruiu o edifício, matou dez pessoas e fez dezenas de feridos.Uma coluna militar com mais de 60 quilómetros está a caminho da capital ucraniana. Há relatos de vários ataques nos arredores de Kiev.Na terça-feira, dois mísseis atingiram uma antena da televisão estatal na capital do país. O ataque gerou o pânico entre a população. Pelo menos cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas. O Governo ucraniano descreve a ofensiva como bárbara.Um míssil de cruzeiro atingiu um bloco residencial na cidade ucraniana de Zhytomyr, nos arredores de Kiev, na última noite.O ataque causou um incêndio e matou quatro pessoas.O posto fronteiriço de Siret é o mais movimentado da Roménia. As filas de carros já atingiram os 20 quilómetros.A maioria dos refugiados segue depois para outros países, conforme testemunharam os enviados-especiais da RTP, Ana Romeu e Mário Raposo.O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto que proíbe os cidadãos russos de saírem do país com montantes equivalentes a mais de nove mil euros em moeda estrangeira.A medida entra em vigor já esta quarta-feira. De acordo com o Kremlin, o objetivo é manter a estabilidade financeira da Rússia.O presidente dos Estados Unidos afirmou na última noite, durante o discurso do Estado da União, em Washington, que a justiça norte-americana vai investigar crimes de enriquecimento ilícito na Rússia.Joe Biden anunciou o encerramento do espaço aéreo a aviões russos.Biden reiterou que não vai enviar tropas para a Ucrânia, em resposta à invasão russa, mas garantiu que os Estados Unidos vão defender os aliados da NATO.O presidente dos Estados Unidos recordou que o seu país já deu à Ucrânia mais de mil milhões de dólares em assistência direta.Washington, afirmou Biden perante as duas câmaras do Congresso, vai continuar a apoiar o povo ucraniano, mas as forças norte-americancas "não entraram e não vão entrar em conflito com as forças russas na Ucrânia".Confirmou ainda a mobilização de tropas, aviões de combates e navios militares para proteger os países da NATO, incluindo Polónia, Roménia, Letónia, Lituânia e Estónia."No caso de Putin decidir continuar a mover-se para oeste, os Estados Unidos e os aliados vão defender cada centímetro de território dos países da NATO".O líder norte-americano chamou Putin "de ditador" e garantiu que o Ocidente não vai ceder perante "um ataque premeditado e sem provocação à Ucrânia", mesmo perante o risco de impacto económico."Ao longo da nossa história aprendemos esta lição: quando os ditadores não pagam um preço pela agressão, causam mais caos. Seguem em frente. E os custos e as ameaças para a América e o mundo continuam a aumentar".