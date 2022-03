Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

8h52 - Ataques russos prosseguem em Jarkov, Sumy e Odessa





De acordo com as autoridades ucranianas, as forças russas mantêm ataques com mísseis e artilharia contra várias cidades e regiões da Ucrânia, especialmente em Jarkov, Sumy e Odessa.





"Desde o início do 12.º dia (da invasão russa), o inimigo continuou a realizar ataques com artilharia contra cidades da Ucrânia", assinalaram as Forças Armadas ucranianas, acrescentando que as forças russas continuam a usar a rede de aeródromos da Bielorrússia para projetarem os ataques de aviação de combate.







8h36 - Mais de 5 mil manifestantes foram detidos na Rússia só este domingo







Pelo menos 5.000 pessoas que se manifestavam contra a intervenção militar na Ucrânia foram detidas no domingo em 69 cidades da Rússia, informou nesta segunda-feira a ONG OVD-Info, especializada na monitorização de manifestações.







Só em Moscovo foram detidos 2.300 manifestantes. Mais 1.253 pessoas foram detidas na cidade de São Petersburgo.







Na sexta-feira, as autoridades russas aprovaram uma nova lei que visa combater a disseminação de "informações falsas" sobre o conflito na Ucrânia, em particular sobre o exército russo.







A divulgação de informação sobre a guerra pode ser punida com o pagamento de multas ou até um máximo de 15 anos de prisão.







8h14 - Anonymous reivindica ataque a televisões russas







O grupo de hackers Anonymous reivindicou esta segunda-feira a responsabilidade por um ataque cibernético sobre os principais canais de televisão russos, transmitindo imagens não editadas da guerra na Ucrânia.





Numa publicação na rede social Twitter, o grupo disse que os canais afetados foram o Russia 24, o Channel One e o Moscow 24.





The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU — Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022

O ataque teve também entre os alvos as plataformas audiovisuais russas Wink e Ivi - semelhantes à Netflix -, que contam com milhares de assinantes. O ataque teve também entre os alvos as plataformas audiovisuais russas Wink e Ivi - semelhantes à Netflix -, que contam com milhares de assinantes.





A publicação inclui uma gravação, com 38 segundos, que alegadamente comprova a transmissão de imagens da invasão da Ucrânia por tropas russas, assim como de mensagem sobre o conflito, nos três canais televisivos.





8h05 - Posição da Rússia sobre corredores humanitários é "completamente imoral", acusa a Ucrânia





A Ucrânia disse esta segunda-feira que a proposta russa sobre corredores humanitários é "completamente imoral". Na proposta de Moscovo, permite-se a fuga de civis através da Bielorrússia ou Rússia.



Um porta-voz do presidente ucraniano defendeu que os cidadãos ucranianos devem ser autorizados a deixar suas casas através do território ucraniano e acusou a Rússia de impedir deliberadamente tentativas anteriores de evacuação.



"Esta é uma história completamente imoral. O sofrimento das pessoas é usado para criar imagens de televisão desejadas", disse o porta-voz numa mensagem escrita, citada pelas agências internacionais. "São cidadãos da Ucrânia, devem ter o direito de sair através de território da Ucrânia."







7h55 - Amizade entre Pequim e Moscovo "sólida como uma pedra"





"A amizade entre os dois povos é sólida como uma rocha e as perspetivas de cooperação futura são imensas", afirmou o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, esta segunda-feira.





O chefe da diplomacia chinesa acrescentou que a China está pronta para participar "se necessário" na mediação internacional para uma resolução do conflito na Ucrânia.







7h45 - Moscovo anuncia corredores humanitários em quatro cidades ucranianas







A Rússia anunciou que iria permitir a abertura de corredores humanitários, a partir das 10h00 (7h00 em Lisboa), na capital ucraniana, Kiev, e nas cidades de Mariupol, Kharkiv e Sumi.



A informação foi prestada à Cruz Vermelha, à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e à ONU, segundo agências de notícias russas.





A decisão foi tomada "perante a situação humanitária catastrófica e o seu forte agravamento nas cidades de Kiev, Kharkiv, Sumi e Mariupol", justificaram as Forças Armadas russas.



Um dos corredores será aberto a partir de Kiev, passando pelas cidades de Gostomel, chegando a Chernobyl e às cidades bielorrussas de Gden e Gomel, com o posterior transporte, por via aérea, das pessoas deslocadas para a Federação Russa.



A partida de Mariupol será por duas vias. A primeira rota segue para Rostov-on-Don, já na Rússia, e depois por via aérea, ferroviária e rodoviária, para destinos selecionados ou centros de alojamento temporário. O segundo é entre Mariupol e Mangush, na bacia de Donetsk.



A rota de Kharkiv segue para Belgorod, já na Federação Russa, para depois fazer chegar os refugiados por via aérea, ferroviária e rodoviária para destinos selecionados ou centros de alojamento temporário.



Já a partir de Sumi estão estabelecidas duas rotas: a primeira para Belgorod e a segunda para Poltava, na Ucrânia.







7h36 - Rússia recruta combatentes sírios especialistas em combate urbano









Moscovo está a recrutar especialistas sírios em combate urbano para lutar na Ucrânia. A informação é avançada por autoridades norte-americanas consultadas pelo jornal The Wall Street Journal





Relatórios dos EUA indicam que a Rússia, que opera dentro da Síria desde 2015, recrutou nos últimos dias combatentes sírios na esperança de que a sua experiência em combates urbanos possa ajudar a tomar Kiev.



"O número de combatentes recrutados é desconhecido, mas alguns deles já estão na Rússia a preparar-se para entrar no conflito", segundo o jornal.





Os especialistas consultados pelo jornal recusaram-se a dar mais detalhes sobre o deslocamento de combatentes sírios na Ucrânia.



De acordo com uma publicação com sede na cidade síria de Deir Ezzor, a Rússia ofereceu aos voluntários entre 200 a 300 dólares (entre cerca de 180 a 270 euros) “para ir para a Ucrânia operar como guardas armados” durante seis meses e também confirmou que há combatentes chechenos no terreno.



"Com a chegada de voluntários de outros países à Ucrânia, o conflito pode tornar-se um novo foco para combatentes estrangeiros", disse Jennifer Cafarella, do Instituto para o Estudo da Guerra em Washington.







Ponto de situação

Esta segunda-feira deverá realizar-se nova ronda de negociações entre a Ucrânia e Rússia. Será o terceiro encontro de delegações dos dois países.As exigências devem manter-se A Ucrânia quer um cessar-fogo e a retirada das tropas russas do território ucraniano. Do lado russo haverá exigências para que a Ucrânia reconheça as repúblicas de Donetsk e Lugansk e abandone a vontade de recuperar a Crimeia e aderir à NATO.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que os ucranianos "não vão perdoar" a violência a que estão a ser sujeitos. E que a Rússia acabará por ser julgada.Zelensky afirma que as forças russas vão bombardear esta segunda-feira, uma vez mais, zonas onde vivem e trabalham civis, e pediu mais apoio por parte do Ocidente.O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma que, se a resistência persistir, "os ucranianos estarão a pôr em causa o futuro do país".