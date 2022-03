Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Mais atualizações

8h45 - Presidente da República diz que Portugal poderá acolher 30 mil refugiados da Ucrânia



O Presidente da República acredita que Portugal pode acolher cerca de trinta mil refugiados ucranianos. Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o acolhimento que o país está a dar a quem foge da guerra.



O Presidente da República acredita que Portugal pode acolher cerca de trinta mil refugiados ucranianos. Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o acolhimento que o país está a dar a quem foge da guerra.

8h35 - Bombardeamento russo provoca incêndio em armazém no nordeste de Kiev



Um incêndio deflagrou durante a madrugada num armazém de produtos congelados devido a um bombardeamento no distrito de Brovary, a nordeste de Kiev, segundo anunciou o Ministério da Administração Interna da Ucrânia.



The fire at the storage units of frozen products in Kvitneve, Kyiv oblast, after the attack by Russian forces tonight. Photo - @SESU_UA pic.twitter.com/CLQIZ69ASY — UkraineWorld (@ukraine_world) March 12, 2022

O bombardeamento ocorreu na vila de Kvitneve por volta das 3h30 locais. Até ao momento não foram registadas vítimas.

Um incêndio deflagrou durante a madrugada num armazém de produtos congelados devido a um bombardeamento no distrito de Brovary, a nordeste de Kiev, segundo anunciou o Ministério da Administração Interna da Ucrânia.O bombardeamento ocorreu na vila de Kvitneve por volta das 3h30 locais. Até ao momento não foram registadas vítimas.





8h13 - Casas e hospital em ruínas depois de confrontos em Donetsk



A cidade de Volnovakha, no leste da Ucrânia, é um dos exemplos onde várias infraestruturas foram destruídas. O hospital local está em ruínas e várias casas estão destruídas.



Os habitantes desta localidade passaram os últimos dias escondidos enquanto ouviam os confrontos entre as tropas russas e ucranianas.



Segundo a ONU, desde a invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro, já morreram 564 civis, incluindo 41 crianças.

A cidade de Volnovakha, no leste da Ucrânia, é um dos exemplos onde várias infraestruturas foram destruídas. O hospital local está em ruínas e várias casas estão destruídas.Os habitantes desta localidade passaram os últimos dias escondidos enquanto ouviam os confrontos entre as tropas russas e ucranianas.Volnovakha fica entre Donetsk e Mariupol.Segundo a ONU, desde a invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro, já morreram 564 civis, incluindo 41 crianças.





7h53 - Seis corredores humanitários previstos para hoje da região de Sumy para Poltava



As autoridades ucranianas planeiam abrir seis corredores humanitários este sábado desde a região de Sumy, no nordeste do país, para a cidade ucraniana de Poltava, 175 quilómetros a sul.



A informação foi adiantada pelo chefe da administração regional de Sumy, Dimitro Zhivitski, na plataforma de mensagens Telegram, na qual deu pormenores sobre os pontos de encontro e a hora prevista de partida para as colunas, marcada para as 09:00 (07:00 em Lisboa).



Zhivitsky assinalou que os seis corredores humanitários partirão das cidades de Sumy, Trostianets, Lebedin, Konotop, Velyka Pisarivka e Krasnopillia para a cidade de Poltava. Todas as cidades pertencem à região de Sumy.



O chefe da administração regional de Sumy já apontara na quinta-feira para a existência três corredores humanitários de Sumy a Poltava para mulheres grávidas, mulheres com crianças, idosos e pessoas com deficiência.



"No nosso território, o inimigo que destrói as nossas cidades mata civis. Destrói e queima casas. Centenas de pessoas trabalham todos os dias para salvar vidas, com a possibilidade de organizar corredores verdes. Esta é uma oportunidade para aqueles que mais precisam dela deixarem as localidades", disse Zhivitski.







7h47 - Ucrânia cria gabinete para o tratamento de prisioneiros de guerra



Volodymyr Zelensky anunciou a criação de um gabinete para o tratamento de prisioneiros de guerra, com o objetivo de garantir que os soldados russos capturados ou que se renderam são tratados de acordo com os acordos internacionais.



Volodymyr Zelensky anunciou a criação de um gabinete para o tratamento de prisioneiros de guerra, com o objetivo de garantir que os soldados russos capturados ou que se renderam são tratados de acordo com os acordos internacionais.O presidente ucraniano diz que o sequestro do autarca de Melitopol é um sinal de fraqueza dos invasores e acusa a Rússia de ter cometido um crime contra a democracia.

7h30 - Ataque russo atinge hospital em Mykolaiv que presta cuidados oncológicos



As autoridades ucranianas acusaram a Rússia de terem atingido um hospital que presta cuidados oncológicos e vários edifícios residenciais na cidade de Mykolaiv, no sul do país, com bombardeamentos de artilharia pesada.



O médico chefe da unidade de saúde, Maksim Beznosenko, disse que várias centenas de pacientes estavam no hospital durante o ataque, que não causou vítimas. O ataque danificou o edifício e rebentou janelas.



As forças russas intensificaram os ataques a Mykolaiv, localizada a 470 quilómetros a sul de Kiev, numa tentativa de cercar a cidade.



A Ucrânia e países ocidentais já tinham acusado a Rússia de bombardear uma maternidade na cidade de Mariupol, no sul do país, na quarta-feira. Três pessoas morreram nesse bombardeamento.







Ponto de situação





- As sirenes voltaram a soar na capital ucraniana durante a madrugada. Além dos avisos de alarme também foram ouvidas várias explosões nos arredores da cidade. Explosões fortes que duraram vários minutos. Existem relatos de que estes terão sido os mais fortes rebentamentos registados desde o início da invasão. Vários bairros residenciais de Kiev foram atingidos por tiros de artilharia;







- Para além de Kiev, os alarmes de possíveis ataques aéreos foram ouvidos em várias cidades, incluindo Uzhhorod, no oeste do país, e também em Lviv, Odessa, Járkov, perto da Bielorrússia, Tcherkássi e Sumi;







- A coluna militar russa perto da capital reagrupou-se depois de ter sido atacada na sexta-feira por forças ucranianas quando tentava avançar;





- O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenky, afirmou que a guerra atingiu um “ponto de viragem estratégico";







-Estão previstos para este sábado seis corredores humanitários para a cidade de Sumy, no nordeste do país. Os esforços de retirada de civis da cidade ucraniana terão início às 09h00 locais (07h00 em Lisboa);







- A Ucrânia alertou para uma possível invasão bielorrussa no território ucraniano que poderá acontecer nas próximas horas. Kiev divulgou esta informação com base em dados recolhidos pelos serviços secretos, mas o governo de Minsk acusa o executivo ucraniano de "provocação";



- Várias casas e edifícios estão em chamas em Moschun, a noroeste de Kiev e perto do aeroporto internacional Antonov;



- O jornal espanhol El País avança que o presidente russo, Vladimir Putin está a preparar-se para endurecer o ataque à Ucrânia.