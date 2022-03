Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

11h48 - PM italiano considera essencial que UE mantenha diálogo com a China



O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, considerou hoje essencial que a União Europeia mantenha aberto um diálogo com a China que "contribua construtivamente para o esforço de mediação internacional" face à guerra na Ucrânia.



Draghi falava na Câmara dos Deputados, e depois dirigir-se-á ao Senado italianos, sobre a posição de Roma no Conselho Europeu, de quinta-feira e sexta-feira, que arrancará com uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e na cimeira extraordinária da NATO e do G7, que também se realizarão em Bruxelas.



"A China desempenha um papel de grande influência na dinâmica global geopolítica e de segurança. É essencial que a União Europeia permaneça unida na manutenção de espaços abertos de diálogo com Pequim, que contribua construtivamente para o esforço de mediação internacional", disse Draghi.



"Devemos reiterar a nossa expectativa de que Pequim se abstenha de apoiar Moscovo e participe ativamente e com autoridade nos esforços pela paz", frisou.



O chefe do Governo italiano reiterou que "perante os horrores da guerra, a Itália está a trabalhar com determinação, em conjunto com toda a comunidade internacional, no sentido de cessar as hostilidades".



E lamentou que o Presidente russo, Vladimir Putin, "não mostre interesse em chegar a uma trégua que permita o desenvolvimento bem-sucedido das negociações".



"Pelo contrário, o plano deles parece ser ganhar terreno do ponto de vista militar, também recorrendo a bombardeamentos maciços como o que estamos a testemunhar em Mariupol", destacou, acrescentando que o "esforço diplomático só pode ser bem-sucedido se Moscovo realmente o quiser".



O primeiro-ministro italiano pediu que se evite um "confronto entre o Ocidente e a Rússia, que poderia alimentar um choque entre civilizações".







(agência Lusa)







11h36 - Japão anunciará mais apoio à Ucrânia na cimeira do G7



O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse esta quarta-feira que planeia revelar mais medidas de apoio à Ucrânia e fortalecer as sanções contra a Rússia durante a cimeira do G7 marcada para quinta-feira, em Bruxelas.



Kishida deve partir para a Bélgica ainda esta quarta-feira para participar na reunião para discutir a invasão da Ucrânia pela Rússia.



Esta quarta-feira, o presidente ucraniano apelou ao Japão para aumentar a pressão das sanções contra a Rússia, introduzindo um embargo comercial aos produtos russos.







11h27 - “Fase ativa” da invasão russa será interrompida em abril, diz conselheiro ucraniano



O assessor da presidência ucraniana, Oleksiy Arestovych, disse esta quarta-feira que espera que a fase ativa da invasão russa termine até o final de abril, já que o avanço russo foi interrompido em várias áreas.



Durante um discurso transmitido na televisão, Arestovych disse que a Rússia já perdeu 40% das suas forças de ataque e também minimizou a ameaça de a Rússia vir a lançar uma guerra nuclear.







11h18 - Kiev pede armas ofensivas ao Ocidente ao abrigo de um programa especial



A Ucrânia pediu ao Ocidente "armas ofensivas" ao abrigo de um programa especial, numa altura em que os líderes ocidentais vão discutir a guerra provocada pela Rússia em cimeiras da NATO, da União Europeia e do G7.



O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai participar na reunião extraordinária de líderes da NATO, na quinta-feira, no mesmo dia das cimeiras da UE e do G7, o grupo dos sete países mais industrializados (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido), atualmente sob presidência alemã.



"As nossas forças armadas e os nossos cidadãos estão a resistir com coragem sobre-humana, mas não podemos ganhar uma guerra sem armas ofensivas, sem mísseis de médio alcance, que podem ser dissuasores", disse o chefe de gabinete do Presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, citado pela agência francesa AFP.



Num vídeo que divulgou na rede social Telegram, na terça-feira à noite, Yermak sugeriu que os países ocidentais fornecessem armas à Ucrânia ao abrigo de um programa idêntico ao que foi criado pelos Estados Unidos no início da Segunda Guerra Mundial (1939-435) para ajudar militarmente os países aliados, denominado "Lend-Lease".



"Sem um programa como o `Lend-Lease`, só nos podemos defender", argumentou.



"É impossível defendermo-nos eficazmente durante muito tempo sem um sistema fiável de defesa aérea capaz de abater mísseis inimigos de longo alcance", disse Yermak.



O chefe de gabinete de Zelensky lamentou que o Ocidente tenha até agora recusado sistematicamente intervir militarmente na Ucrânia, incluindo com a interdição do espaço aéreo ucraniano, por medo de alargar o conflito com a Rússia.



"Este medo de escalada é compreensível, mas não vai ajudar", disse Yermak.







(agência Lusa)







11h10 - Polónia expulsa 45 diplomatas russos por espionagem



O ministro da Administração Interna da Polónia anunciou que expulsou “45 espiões russos que se faziam passar por diplomatas”.



"De forma completamente consistente e determinada, estamos a desmantelar a rede de serviços especiais russos no nosso país", anunciou Mariusz Kaminski no Twitter.





"A Agência de Segurança Interna identificou 45 pessoas - funcionários dos serviços secretos russos e pessoas associadas a eles que tinham estatuto diplomático na Polónia", disse o porta-voz dos Serviços Especiais, Stanislaw Zaryn, a jornalistas.



"A lista foi enviada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e inclui funcionários dos serviços secretos da Federação Russa e pessoas que cooperam com eles, que conduziram atividades de inteligência contra a Polónia, mas também contra os nossos aliados", acrescentou Zaryn.







O embaixador da Rússia na Polónia já reagiu à notícia, argumentando que as acusações contra os 45 diplomatas russo não têm fundamento.



"Eles terão que sair do país. Esta é uma decisão soberana do lado polaco e eles têm direito à sua própria decisão", disse o embaixador Sergey Andreev aos jornalistas.







10h37 - Scholz alerta Putin: uso de armas químicas e biológicas seria “inaceitável e imperdoável”



O chanceler alemão, Olaf Scholz, alertou o presidente russo, Vladimir Putin, para não usar armas biológicas ou químicas na Ucrânia, informou o jornal alemão Die Zeit esta quarta-feira.



Scholz afirmou que as alegações russas de que a Ucrânia estava a desenvolver tais armas ou que os Estados Unidos queriam usá-las pareciam "uma ameaça implícita de que o próprio Putin está a considerar usar tais armas”.



"É por isso que era importante para mim dizer-lhe [a Putin] de forma muito clara e direta: isso seria inaceitável e imperdoável", disse Scholz ao Die Zeit.







10h28 - Moscovo diz que Rússia e Ucrânia fizeram duas trocas de prisioneiros



Moscovo e Kiev fizeram duas trocas de prisioneiros até agora, segundo anunciou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, esta quarta-feira.







10h15 - Bruxelas reduz regras de auxílios estatais a empresas afetadas pela guerra



As empresas da União Europeia afetadas pelas sanções impostas à Rússia devido à invasão da Ucrânia podem obter até 400 mil euros de apoio estatal, revelou a Comissão Europeia.



As empresas do setor da agricultura, pescas e aquacultura podem obter até 35 mil euros.



As empresas que enfrentam uma crise de liquidez podem obter garantias estatais sobre empréstimos e empréstimos subsidiados.



Já as que enfrentam uma subida dos custos com a energia podem obter auxílios estatais até 30 por cento dos custos, com um limite de dois milhões de euros.





10h00 - Voltam a ouvir-se as sirenes em Kiev



No termo de novo período prolongado de recolher obrigatório, os enviados especiais da RTP descrevem o ambiente na capital da Ucrânia. A zona central de Kiev é patrulhada por grande número de combatentes ucranianos.

No termo de novo período prolongado de recolher obrigatório, os enviados especiais da RTP descrevem o ambiente na capital da Ucrânia. A zona central de Kiev é patrulhada por grande número de combatentes ucranianos."As informações sobre o que de facto aconteceu nestas últimas 35 horas não são muito claras, mas há indicações de que as tropas ucranianas conseguiram travar o avanço das tropas russas pela via norte-noroeste de Kiev", relata a repórter Cândida Pinto.





9h42 - Zelenskiy pede a Tóquio que aumente pressão sobre Moscovo



O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy apelou ao Japão para aumentar a pressão das sanções contra a Rússia, introduzindo um embargo comercial aos produtos russos.



Zelenskiy agradeceu, ainda, ao Japão por liderar o caminho entre os países asiáticos na condenação da invasão russa e na introdução de sanções.







“Os Estados responsáveis unem-se para proteger a paz. Estou grato ao seu Estado pela posição de princípio num momento histórico”, afirmou o Presidente ucraniano numa declaração por videoconferência no Parlamento nipónico.







9h30 - Chanceler alemão diz que campanha russa "está num atoleiro"



O chanceler alemão Olaf Scholz disse hoje que a campanha militar russa na Ucrânia "está num atoleiro" apesar de toda a destruição que está a provocar diariamente.



A "verdade é que a guerra destrói a Ucrânia, mas Putin que está a fazer a guerra está também a destruir o futuro da Rússia", disse o chanceler alemão perante a Câmara Baixa do Parlamento Federal alemão (Bundestag).



Scholz disse ainda que Kiev "pode contar com a ajuda" da Alemanha.



(Agência Lusa)







9h20 - Polónia pondera expulsar diplomatas russos e Moscovo acena com retaliações



Os serviços especiais da Polónia pediram ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para expulsar 45 diplomatas russos, alguns dos quais estão alegadamente a trabalhar para os serviços secretos russos a coberto do trabalho diplomático, afirmou o porta-voz, Stanislaw Zaryn.







"A Agência de Segurança Interna identificou 45 pessoas - oficiais dos serviços secretos russos e pessoas associadas a eles que tinham estatuto diplomático na Polónia", afirmou.







Um porta-voz do governo polaco disse que o embaixador russo em Varsóvia tinha sido convocado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e que as decisões sobre outras medidas seriam anunciadas após a reunião.







Moscovo já avisou que retalia se a Polónia expulsar os seus diplomatas.





9h06 - Moscovo avisa que envio de tropas de manutenção de paz podem levar a conflito entre a Rússia e a NATO



O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o envio de forças de manutenção de paz para a Ucrânia pode levar a um confronto concreto entre a Rússia e a NATO.



Na passada semana, a Polónia defendeu que uma missão internacional deveria ser enviada para a Ucrânia.





8h57 - Banco Central da Ucrânia pede ao SWIFT para retirar Banco Central da Rússia do sistema



“Esperamos o vosso apoio e assistência para salvar milhares de vidas de ucranianos e proteger a soberania do nosso país”, afirmou Kyrylo Shevchenko, governador do Banco Central da Ucrânia.





8h48 - Hungria rejeita sanções ao fornecimento de energia russa



A Hungria não apoia sanções sobre o fornecimento de energia russa, pois colocaria em perigo a segurança energética do país, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, Peter Szijjarto, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.



“Não é culpa da Hungria que o gás natural e petróleo da Rússia desempenhem um papel importante no fornecimento de energia à Hungria, Europa Central e a toda a Europa”, afirmou Peter Szijjarto num discurso transmitido na sua página na rede social Facebook.









8h38 - China “apoia” a participação de Vladimir Putin na próxima cimeira do G20





A China manifestou-se hoje contra a exclusão da Rússia da próxima cimeira do G20, uma sugestão avançada pelos Estados Unidos e os países aliados após a invasão da Ucrânia.



"A Rússia é um importante país membro [do G20]. Nenhum membro tem o direito de expulsar outro país", disse o porta-voz da diplomacia chinesa Wang Wenbin, em conferência de imprensa.



(Agência Lusa)







8h29 - Forças russas atingem depósito de armas perto de Rivne



O Ministério da Defesa da Rússia revelou que as forças russas tinham atingido um depósito de armas, fora da cidade de Rivne, destruindo um arsenal de armas e equipamento.



O Ministério acrescenta que o ataque de grande precisão foi efetuado com armas de longo alcance disparadas do mar, avança a Reuters.





8h16 - Fluxo de gás russo para a Europa diminuiu



As entregas de gás russo à Europa através dos gasodutos Nord Stream 1 e Yamal-Europepipeline caíram.



Os fluxos para a Alemanha através do Nord Stream 1 foram de 65.361.776 kWh/h às 07h28 GMT, ligeiramente abaixo dos 67.955.181 kWh/h à meia-noite, mostrou o website Nord Stream.



Já os fluxos com destino à Polónia a partir da Alemanha ao longo do gasoduto Yamal-Europa foram de 1.717.560 kWh/h no ponto da fronteira de Mallnowborder, descendo de 2.362.830 kWh/h à meia-noite, mostraram os dados do operador Gascade.



A companhia russa Gazprom revelou que continuava a fornecer gás à Europa através da Ucrânia, em conformidade com os pedidos dos consumidores europeus.





8h03 – Putin planeia participar na cimeira do G20, em novembro







A embaixadora da Rússia na Indonésia afirmou esta quarta-feira que o presidente russo planeia participar na cimeira do G20, que irá acontecer em Bali, na Indonésia, no mês de novembro.







Lyudmila Vorobieva frisou que o fórum de discussão serve para abordar questões económicas, e não a situação na Ucrânia.







“Claro que a expulsão da Rússia deste tipo de fóruns não vai ajudar à resolução de problemas económicos. Pelo contrário, sem a Rússia seria difícil fazê-lo”, afirmou ainda a diplomata.





7h49 – Nove corredores humanitários estabelecidos para esta quarta-feira





A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, confirmou esta quarta-feira que serão estabelecidos nove corredores humanitários para tentar evacuar várias cidades ucranianas onde ainda permanecem civis.







Em Mariupol, a cidade onde a situação é mais dramática, não foi possível estabelecer um corredor humanitário seguro. Aos civis que continuam retidos na cidade portuária, será apenas possível encontrar transporte em Berdyansk, a cerca de 80 quilómetros, disse a responsável.





7h45 - Lavrov vai reunir-se com chefe da Cruz Vermelha em Moscovo







O MNE russo, Sergei Lavrov, vai encontrar-se na quinta-feira com Peter Maurer, chefe do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV).







"A agenda da reunião prevê a discussão dos principais pontos de trabalho do CICV no campo da resposta humanitária", disse o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, em comunicado divulgado esta quarta-feira.





7h30 – Cessar-fogo em Lugansk



O governador da região de Lugansk, Serhiy Gaidai, confirmou um acordo sobre cessar-fogo local para a evacuação de civis que estão retidos na sequência dos combates na região.







De acordo com o responsável local, o cessar-fogo entrou em vigor às 9h00 locais (7h00).



Ponto da situação esta manhã

A Rússia admite recorrer a armas nucleares em caso de “ameaça existencial”. A hipótese é avançada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em declarações à CNN na terça-feira. “Temos uma doutrina de segurança interna, é pública, podem ler todas as razões que temos para o uso de armas nucleares. Se houver uma ameaça existencial ao nosso país, essas armas podem ser usadas de acordo com a nossa doutrina”.

O presidente ucraniano afirma que cerca de 100 mil civis ainda estão retidos em Mariupol após semanas de bombardeamentos. A cidade portuária, sitiada há várias semanas, foi atingida na terça-feira por duas “bombas superpoderosas”. Segundo as autoridades locais, ainda não há um balanço do número de vítimas.





O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, recusou na terça-feira um cenário de rendição perante os russos. “Na pior das hipóteses morreremos, mas nunca nos renderemos”, afirmou numa declaração ao Conselho da Europa.





A capital ucraniana está sob novos ataques, numa altura em que termina o recolher obrigatório de dois dias, determinado na segunda-feira.







Joe Biden viaja esta semana para a Europa para participar em várias reuniões diplomáticas: o presidente norte-americano chega a Bruxelas na quinta-feira e viaja depois para a Polónia, país por onde passam grande parte dos refugiados ucranianos.





Na terça-feira, Zelensky pediu ao papa Francisco para mediar as negociações entre russos e ucranianos, isto depois de falar com o sumo pontífice ao telefone. Também ontem, o presidente ucraniano falou ao Parlamento italiano, onde alertou que o seu país é a “porta de entrada” de Putin para o resto da Europa.





Mais uma vez, não foi possível o estabelecimento de corredores humanitários. Volodymyr Zelensky acusa Moscovo de querer “simplesmente destruir” a cidade.Pelo menos uma pessoa morreu na terça-feira após um ataque com drones num prédio de Kiev, avança a agência France Presse.Na antecipação desta viagem, a Casa Branca já confirmou que serão anunciadas novas sanções contra a Rússia, em coordenação com os aliados europeus.Hoje, Volodymyr Zelensky irá discursar à Assembleia Nacional francesa e ao Parlamento japonês. Na quinta-feira, deverá endereçar os vários líderes da Aliança Atlântica na cimeira extraordinária da NATO, que irá decorrer em Bruxelas.