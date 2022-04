Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

8h36 - Zelensky crê que Rússia pretende tomar leste e sul da Ucrânia



O presidente da Ucrânia considera que a Rússia pretende tomar o leste e o sul do país. Na declaração da última noite, Volodymyr Zelensky sublinhou que as forças ucranianas vão fazer de tudo para "repelir" os militares russos.

8h24 - Putin e Zelensky podem encontrar-se na Turquia



A Ucrânia acredita que pode estar aberto o caminho para acabar com a Guerra na Ucrânia. Um negociador do país avança que a Rússia aceitou oralmente os pontos gerais da proposta ucraniana sobre a Crimeia. Falta agora colocar, por escrito, os termos desse acordo.

7h30 - Três fortes explosões registadas em Odessa



A cidade portuária de Odessa, na Ucrânia, registou ao início da manhã fortes, sendo possível observar três grandes nuvens de fumo negro numa área onde se armazena o combustível.



Segundo a agência de notícias Efe, o fumo é visível a norte da cidade, onde se encontra localizada uma refinaria.



O conselheiro do ministro do Interior ucraniano Anton Guerachtchenko escreveu na plataforma de mensagens Telegram: "Odessa foi atacado do ar. Foram relatados incêndios em algumas áreas. Alguns dos mísseis foram abatidos pela defesa aérea".



Ponto de situação







- Autoridades ucranianas anunciam recuperação do controlo de toda a região de Kiev após a retirada das forças russas das principais cidades próximas da capital, anunciou a vice-ministra da Defesa ucraniana, Ganna Maliar. As cidades de "Irpin, Busha, Gostomel e toda a região de Kiev foram libertadas do invasor".

- Mais de 200 pessoas foram detidas na Rússia em protestos contra a ofensiva russa na Ucrânia, disse a OVD-Info, uma organização não-governamental (ONG) especializada na monitorização de detenções no país.- O principal negociador da Ucrânia nas negociações de paz com a Rússia, David Arakhamia, disse que Moscovo aceitou "oralmente" as principais propostas ucranianas, acrescentando que Kiev aguarda agora confirmação por escrito. Em declarações transmitidas pela televisão, David Arakhamia deu a entender que as negociações destinadas a acabar com as hostilidades fizeram progressos significativos.- A Rússia vai oferecer ajuda na retirada de cidadãos estrangeiros da cidade ucraniana de Mariupol, anunciou um porta-voz do Ministério da Defesa russo, citado pela agência noticiosa oficial Tass.