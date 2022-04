Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

15h03 - Ataque à estação de Kramatorsk faz 50 mortos





O governador da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, indicou que há pelo menos 50 vítimas mortais na sequência do ataque desta sexta-feira. O anterior balanço confirmava 39 mortes.





Entre as vítimas mortais há a registar a morte de cinco crianças.







14h47 - Ataque "desprezível", denuncia Ursula von der Leyen







"O ataque com míssil esta manhã numa estação de comboios usada para a retirada de civis na Ucrânia é desprezível", escreveu a líder da Comissão Europeia no Twitter.





Von der Leyen disse estar !chocada" com a perda de vidas e disse que irá apresentar condolências "pessoalmente" ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.





"Os meus pensamentos estão com as famílias das vítimas", acrescentou.







The missile attack this morning on a train station used for evacuations of civilians in Ukraine is despicable.



I am appalled by the loss of life and I will offer personally my condolences to President @ZelenskyyUa



My thoughts are with the families of the victims. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022



14h31 - "Mais uma atrocidade cometida pela Rússia"





A Embaixada norte-americana em Kiev condenou esta sexta-feira o ataque na estação ferroviária de Kramatorsk, "um ponto de passagem para a retirada de civis".







O ataque "é mais uma adtocidade cometida pela Rússia na Ucrânia. O mundo vai chamar Putin à responsabilidade", refere a representação diplomática dos EUA no Twitter.

The Russian missile attack on the Kramatorsk railway station, a hub for civilian evacuations, which left dozens of people killed and more than 100 injured, is one more atrocity committed by Russia in Ukraine. The world will hold Putin to account. pic.twitter.com/ImvaETl3GS — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 8, 2022



14h22 - Von der Leyen e Borrell visitam Bucha







A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o alto-representante da União Europeia para a Política Externa, Joseph Borrell, visitam Kiev esta sexta-feira.



Na agenda está uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mas também uma visita a Bucha, cidade que esteve sob ocupação russa e que foi libertada há poucos dias, onde Moscovo terá cometido crimes de guerra.





Imagens da agência Reuters mostram a líder europeia ao lado de uma equipa de investigadores forenses que começou a exumar um conjunto de corpos que se encontravam numa vala comum em Bucha.





Valentyn Ogirenko - Reuters





14h13 - Magistrados portugueses anunciam envio de material para a Ucrânia







O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) e o MP Solidário anunciaram esta sexta-feira o envio de material de proteção individual (capacetes, coletes, botas, primeiros socorros, entre outros) destinados aos juízes, procuradores e funcionários da Ucrânia.







O SMMP apela a que os procuradores portugueses "contribuam, dentro das suas possibilidades, para esta causa solidária". Destacam que estes funcionários estão a exercer as suas funções "sem um mínimo de condições de segurança" e a correr "risco de vida".







14h07 - Rússia e Turquia voltam às negociações na Turquia





Apesar dos recentes desenvolvimentos no terreno, Kiev e Moscovo pretendem manter as negociações na Turquia, sendo que ainda estão longe de chegar a um entendimento, disse um funcionário turco citado pela agência France Presse.







A Turquia recebeu por duas vezes negociações diretas entre Kiev e Moscovo, primeiro a 10 de março, entre ministros dos Negócios Estrangeiros, e a 29 de março em Istambul,





Na quinta-feira, o chefe da diplomacia turca, Mevlüt Cavusoglu, admitia: “a atmosfera positiva que emanava deles foi infelizmente ofuscada” pelos eventos de Boutcha e Irpin.







14h02 - Zelensky apela a "cocktail" de sanções contra a Rússia





Em declaração aos deputados finlandeses, o chefe de Estado ucraniano criticou a ausência de medidas mais pesadas e pediu um "cocktail Molotov" de sanções contra Moscovo, em referência às armas incendiárias popularizadas pela Finlândia durante a guerra contra os soviéticos na Segunda Guerra Mundial.





"Por quanto mais tempo pode a Europa evitar um embargo contra o petróleo russo?", questionou.



Os representantes dos 27 países membros da União Europeia aprovaram na quinta-feira um embargo ao carvão russo e o encerramento dos portos europeus aos navios russos como parte de um novo pacote de sanções.







13h46 - Ucrânia forneceu mais de um terço de milho importado por Portugal em 2021





A Ucrânia foi o principal fornecedor de milho a Portugal em 2021, sendo a origem de mais de um terço do milho importado, enquanto da Rússia as principais importações foram os óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos produtos), segundo o INE.







Em 2021, o milho importado da Ucrânia representou 34,7% das importações nacionais deste produto. Segundo o INE, na União Europeia, apenas os Países Baixos apresentaram uma maior dependência do milho da Ucrânia (39,7%).



Aliás, entre 2017 e 2021, a Ucrânia foi sempre o principal fornecedor de milho, representando, em média, 34,4% das importações nacionais deste produto.





(agência Lusa)







13h31 - Portugal aceitou 29.061 pedidos de proteção temporária





O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) indica que já concedeu, desde o início do conflito na Ucrânia, 29.061 pedidos de proteção temporária.





Entre estes cidadãos ucranianos e a cidadãos estrangeiros que residiam naquele país, 10.230 são menores.







13h09 - Governo britânico admite demoras para receber refugiados



Cerca de 12 mil pessoas chegaram ao Reino Unido como parte de dois programas de ajuda aos refugiados que fogem da guerra na Ucrânia, segundo o Governo britânico, que admite demoras nos processos.



O Ministério do Interior britânico especificou que 10.800 refugiados obtiveram visto porque tinham familiares a viver no Reino Unido e os outros 1.200 beneficiaram de um programa em que famílias britânicas se dispõem a abrigar refugiados ucranianos.



A ministra do Interior, Priti Patel, disse hoje que lamenta a "frustração" que existe pelo longo período de tempo que os refugiados têm de esperar para entrar no país.



“Vou ser sincera, tem demorado. Qualquer novo esquema leva tempo, qualquer novo sistema de vistos leva tempo”, defendeu.







(agência Lusa)







12h58 - Gastos russos com alimentação duplicam



Os russos estão a gastar em média 40 por cento do seu rendimento em bens alimentares – cerca do dobro do que gastavam antes da invasão à Ucrânia, revelou à Reuters a Agência Alimentar das Nações Unidas.



Dados do Governo de Moscovo revelam que a inflação alimentar atingiu 18,75 por cento a 1 de abril.



Oleg Kobiakov da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) disse que muitas famílias russas estão agora a recorrer a estratégias de contenção, uma vez que grande parte do seu rendimento vai para necessidades básicas como a alimentação.





12h37 - Eslováquia fornece à Ucrânia sistema de defesa aéreo

12h15 - Zelensky denuncia "métodos" de Moscovo em ataque "desumano"







Na primeira reação ao ataque desta sexta-feira na estação de Kramatorsk, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condena os "métodos" da Rússia.







"Os ocupantes atingiram a estação ferroviária de Kramatorsk com um [míssil] Point-U, onde milhares de ucranianos esperavam pacificamente para serem retirados", escreve no Telegram.







Zelesnky refere que os "russos desumanos não abandonam os seus métodos".





"Sem força e coragem para nos enfrentarem no campo de batalha, estão a destruir a população civil. É uma maldade que não tem limites. E se não for punido, nunca vai parar", vincou o presidente ucraniano.









11h56 - Novo balanço do número de vítimas. Pelo menos 39 mortos e 87 feridos em Kramatorsk







De acordo com o governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, o número de vítimas mortais no ataque à estação de Kramatorsk subiu para 39. Pelo menos 87 pessoas ficaram feridas.









No Telegram , o responsável acusa a Rússia de estar "deliberadamente a tentar interromper a retirada de civis".





Morreram pelo menos quatro crianças, segundo indicam os serviços de segurança da Ucrânia.







11h33 - MNE ucraniano fala em "massacre deliberado" em Kramatorsk







No Twitter, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, condenou o que classifica de "massacre deliberado" na estação de Kramatorsk.







"Os russos sabiam que a estação ferroviária de Kramatorsk estava cheia de civis À espera de serem retirados. Ainda assim, atingiram-na com um míssil balístico, matando pelo menos 30 e ferindo pelo menos 100 pessoas. Este foi um massacre deliberado. Levaremos cada criminoso de guerra à justiça", escreveu o responsável ucraniano.







Russians knew that the train station in Kramatorsk was full of civilians waiting to be evacuated. Yet they stroke it with a ballistic missile, killing at least 30 and injuring at least a hundred people. This was a deliberate slaughter. We will bring each war criminal to justice. pic.twitter.com/cq0CX9wovV — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2022



11h15 - Chefe da diplomacia europeia condena "ataque indiscriminado" contra estação de Kramatorsk





O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Joseph Borrell, condenou esta sexta-feira o "ataque indiscriminado" contra a estação ferroviária de Kramatorsk.







"Esta é uma nova tentativa de fechar rotas de fuga para aqueles que fogem desta guerra injustificada", escreveu no Twitter.





Joseph Borrell está hoje a caminho de Kiev, acompanhado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.







I strongly condemn this morning’s indiscriminate attack against a train station in #Kramatorsk by Russia, which killed dozens of people and left many more wounded. This is yet another attempt to close escape routes for those fleeing this unjustified war and cause human suffering — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 8, 2022



11h08 - Rússia nega ataque com mísseis à estação ferroviária de Kramatorsk





O Ministério russo da Defesa negou que as forças russas tenham sido responsáveis pelo ataque à estação de Kramatorsk, no leste da Ucrânia.







Em comunicado citado pela agência RIA, o Ministério russo da Defesa argumentou que o tipo de mísseis utilizados costuma estar no arsenal dos militares ucranianos e é semelhante ao míssil que atingiu o centro da cidade de Donetsk, a 14 de março.







10h53 - "Para as crianças", a inscrição num dos mísseis que atingiu estação de Kramatorsk







No Twitter, circulam imagens de um dos mísseis que atingiu a estação ferroviária de Kramatorsk. Num vídeo partilhado pelo governo ucraniano, surge um dos mísseis com uma inscrição em russo, "за детей", cuja tradução literal é "Para as Crianças".

The missile that landed in Kramatorsk railway station had the words за детей “for the children” written on side. Messed up and likely indicative of parallel reality Russian propaganda is creating. pic.twitter.com/E21DQKv7bX — Oliver Carroll (@olliecarroll) April 8, 2022 Tochka-U missile that was launched on the civilians in #Kramatorsk. #Russia marked it “for Children” (za detey). It killed at least 2 children. How sick are these people? pic.twitter.com/5K56azBn66 — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 8, 2022



10h46 - Cerca de 4.000 pessoas estavam na estação de Kramatorsk no momento do ataque





O prefeito da cidade de Kramatorsk, Oleksander Honcharenko, indicou esta sexta-feira que cerca de 4.000 pessoas, a grande maioria idosos, mulheres e crianças, estavam na estação de Kramatorsk no momento do ataque.







10h30 - Macron prevê que Rússia reforce ataques até 9 de maio





O presidente francês considera que o objetivo de Vladimir Putin será intensificar os ataques nas próximas semanas para alcançar uma vitória a tempo de 9 de maio, o dia em que se celebra o aniversário da capitulação nazi, em 1945.







"Na Rússia, o 9 de maio é um dia nacional com paradas militares importantes e é quase certo que, para o presidente Putin, o 9 de maio deve ser um dia de vitória", disse Macron à rádio francesa RTL.







Emmanuel Macron prevê que a situação se complique "nas próximas semanas", sobretudo na região leste da Ucrânia.







10h12 - OMS já registou 102 ataques a instalações e equipamentos de saúde





A Organização Mundial da Saúde já registou 102 ataques a instalações ou equipamentos de saúde durante a guerra da Ucrânia, em que 73 pessoas morreram e outras 51 ficaram feridas, informou a organização.





Em comunicado, a OMS especifica que a maioria dos ataques foi a instalações da rede de saúde, embora em 13 casos tenham tido como alvo veículos, incluindo ambulâncias.



"Estamos indignados com o facto de esses ataques continuarem, o que constitui uma violação do direito internacional humanitário", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que reiterou o pedido para que a Rússia acabe com o conflito.



Esses ataques terão efeitos de longo prazo no sistema de saúde ucraniano, alerta a OMS, observando que quase mil unidades de saúde estão em zonas de conflito ou próximas das linhas de frente.



"Profissionais de saúde em todo o país estão a arriscar as suas vidas para ajudar aqueles que precisam de cuidados de saúde e nem eles nem seus pacientes devem ser alvos", insistiu Jarno Habicht, representante da OMS na Ucrânia.







(agência Lusa)







9h31 - Mais de 30 mortos e 100 feridos em ataque à estação de Kramatorsk







De acordo com a Ukrzaliznytsi, agência ferroviária estatal da Ucrânia, o ataque russo à estação de Kramatorsk fez pelo menos 30 vítimas mortais e 100 feridos.







O ataque ocorreu esta sexta-feira e visou uma estação de comboios que está a ser usada para a retirada de civis do leste da Ucrânia, disse o governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.







“Milhares de pessoas estavam na estação no momento do ataque com mísseis, isto porque os moradores da região de Donetsk estão a ser retirados para zonas mais seguras da Ucrânia”, adiantou Pavlo Kyrylenko através do Telegram.







9h02 - Dois mísseis russos atingiram estação ferroviária no leste da Ucrânia





As autoridades ucranianas denunciam um ataque russo a uma estação ferroviária em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, que está a ser usada para retirar civis que estão junto a zonas de combate.







A informação é avançada à Reuters pela Ukrzaliznytsi, a agência ferroviária estatal da Ucrânia.







8h44 - Rússia "destruiu" centro de treino para mercenários perto de Odessa







O Ministério russo da Defesa disse esta sexta-feira que destruiu um centro de treino de mercenários estrangeiros em Krasnosilka, perto da cidade de Odessa.





Citado pela agência Reuters, o porta-voz do Ministério refere que o centro foi destruído com "mísseis de alta precisão" do sistema de mísseis costeiros Bastion.







8h23 - Tropas russas "retiraram-se totalmente" do norte da Ucrânia







O Ministério britânico da Defesa disse esta sexta-feira que as tropas russas se "retiraram totalmente" do norte da Ucrânia e recuaram para a Rússia e Bielorrússia.







Várias unidades terão agora o leste da Ucrânia como destino, mas muitas destas forças necessitam de "um reabastecimento significativo" antes de serem mobilizadas para o Donbass.







Esse processo deverá demorar "pelo menos uma semana", disse o Ministério da Defesa.







8h06 - Odessa. Infraestruturas atingidas por mísseis russos







As autoridades locais anunciaram na quinta-feira à noite, através do Telegram , que a cidade de Odessa foi atingida por mísseis atirados a partir do mar.





7h27 - Sumy nas mãos de Kiev mas região "ainda não é segura"







A região de Sumy voltou a ficar sob controlo das autoridades ucranianas, mas o território ainda não é completamente seguro , alertou o chefe da Administração Militar daquela região, Dimitro Zhivitski.





O líder militar disse à população que as autoridades "estão a neutralizar as munições deixadas pelo exército russo".



Ponto de situação





A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o alto-representante da União Europeia para a Política Externa, Joseph Borrell, visitam Kiev esta sexta-feira. Na agenda está uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. No Twitter, Ursula von der Leyen publicou uma imagem na estação de comboio de Przemysl, Polónia. "Ansiosa por chegar a Kiev", escreveu a responsável na rede social.





Também o chefe da diplomacia europeia recorreu ao Twitter para referir a viagem desta sexta-feira à capital ucraniana. "A caminho de Kiev", escreveu em ucraniano.







Na quinta-feira, a Rússia foi suspensa suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Foi a resposta das Nações Unidas aos alegados crimes de guerra na Ucrânia. A votação decorreu na Assembleia Geral da organização, em Nova Iorque.





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse na quinta-feira que a situação na cidade de Borodyanka era “muito pior” do que na cidade vizinha Bucha, onde as suspeitas de assassinatos de civis pelas forças russas receberam condenação internacional. A procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, acrescentou: “Borodyanka é a pior situação em termos de destruição e de incerteza sobre [o número de] vítimas”.





Pela primeira vez desde o início do conflito, o porta-voz do Kremlin admitiu que Moscovo sofreu "perdas significativas", mas não quantificou o número de baixas. "Tivemos perdas significativas de tropas. É uma grande tragédia para nós", admitiu Dmitry Peskov em entrevista à Sky News. O porta-voz adiantou no entanto que a "operação especial" pode atingir os objetivos "nos próximos dias".





O primeiro-ministro eslovaco, Eduard Heger, anunciou que o seu país tinha fornecido o sistema de defesa aérea S-300 à Ucrânia em apoio à luta do país contra a invasão russa.