Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações





08h07 – Nokia suspende negócios na Rússia



A fabricante de equipamentos de telecomunicações decidiu sair do mercado russo, anunciou o seu diretor à agência Reuters. A decisão afetará cerca de 2.000 trabalhadores.



Embora vários setores, incluindo telecomunicações, tenham estado isentos de algumas sanções por motivos humanitários, a Nokia disse que deixar a Rússia era a única opção.



“Simplesmente não vemos possibilidades de continuar no país nas atuais circunstâncias”, disse o presidente-executivo, Pekka Lundmark.



O responsável acrescentou que a Nokia continuará a apoiar os clientes durante o processo de saída e não foi esclareceu quanto tempo demorará a retirada.





07h31 - “Todas as opções estão em cima da mesa” se Rússia usar armas químicas, diz Reino Unido



O ministro das Forças Armadas britânicas, James Heappey, disse esta terça-feira que haverá consequências caso a Rússia utilize armas químicas na Ucrânia.



"Algumas coisas ultrapassam todos os limites, e o uso de armas químicas terá uma resposta. Todas as opções estão em cima da mesa para o que essa resposta poderá ser", assegurou Heappey à estação SkyNews.



O aviso chega um dia depois de a ministra britânica dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, ter declarado que o Reino Unido está a trabalhar com os seus parceiros para verificar os pormenores dos relatos sobre o uso de agentes químicos num ataque a Mariupol.





07h20 - Ucrânia anuncia acordo sobre nove corredores humanitários



A vice-primeira-ministra ucraniana anunciou esta manhã que foi alcançado um acordo para a abertura de nove corredores humanitários para a retirada de civis, incluindo na cidade sitiada de Mariupol.



A retirada será feita através de veículos privados.



Num comunicado, Iryna Vereshchuk avançou que cinco desses nove corredores serão abertos na região de Luhansk, a leste do país, que a Ucrânia diz estar a ser alvo de fortes bombardeamentos.



Mais de 10 mil civis ucranianos morreram durante o cerco russo a Mariupol, refere o presidente da Câmara daquela cidade portuária estratégica no sudeste da Ucrânia. Contando com militares, podem ser mais de 20 mil os mortos neste conflito, acrescenta.



Portugal vai enviar "em breve" mais de 99 toneladas de material médico e militar para a Ucrânia, adiantou a ministra da Defesa, Helena Carreiras, na rede social Twitter.



O presidente ucraniano afirmou que as forças russas podem vir a usar armas químicas na Ucrânia, mas não disse se estas já foram usadas.



A Rússia declarou um alerta terrorista no norte da península da Crimeia, anexada em 2014, e em outras quatro regiões do sul do país, três das quais limítrofes da Ucrânia, que invadiu a 24 de fevereiro.



A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu uma "investigação independente" aos vários relatos de violações e violência sexual contra mulheres na guerra na Ucrânia, de forma a garantir justiça e responsabilidade por esses crimes.



O chanceler austríaco, Karl Nehammer, disse ter saído "bastante pessimista" da reunião com Vladimir Putin, em Moscovo. Não há respostas positivas para praticamente todos os assuntos da agenda.