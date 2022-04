Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h08 - Chanceler alemão "esperado" em Kiev para "entregar armas"





Oleksii Arestovitch, assessor do presidente Volodymyr Zelensky, disse esta quarta-feira que o chanceler alemão, Olaf Scholz, "é esperado" na capital ucraniana para "tomar decisões práticas de imediato, incluindo a entrega de armas".





Em declarações à televisão alemã, o assessor do presidente ucraniano sublinhou que o destino da população de Mariupol e da população no leste do país "depende das armas alemãs que conseguirmos obter".







Berlim já entrega equipamento militar de defesa à Ucrânia, mas tem resistido ao envio de equipamentos ofensivos, em particular veículos blindados. Nos últimos dias, o chanceler alemão tem sido pressionado dentro do próprio Governo a reforçar a ajuda militar enviada para Kiev.







As declarações do assessor de Zelensky surgem num contexto de tensão entre a Alemanha e a Ucrânia. Na terça-feira, o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, adiantou que a sua visita a Kiev foi recusada pelo próprio presidente ucraniano.







O chefe de Estado alemão, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros quando Angela Merkel era chanceler, é criticado pelos ucranianos por ter seguido uma diplomacia de grande proximidade em relação a Moscovo.







De acordo com o jornal Bild, a visita foi recusada "devido aos laços estreitos com a Rússia nos últimos anos".







"Eu estava pronto para ir, mas aparentemente - e devo destacar - isso não era desejado por Kiev", disse o presidente alemão em conferência de imprensa.







8h59 - Pelo menos 191 crianças morreram desde o início da guerra





De acordo com os dados divulgados pela Procuradoria-Geral da Ucrânia, 191 crianças morreram na Ucrânia desde o início da guerra, a 24 de fevereiro.







Em comunicado divulgado através do Telegram, as autoridades ucranianas indicam que a maioria destas crianças foram mortas na região de Donetsk, parcialmente ocupada por tropas russas.







A procuradoria revela ainda que foram recentemente descobertos os corpos queimados de uma menina de 16 anos e de um menino de 10 anos nas cidades de Borodzianka e Korolovka.







8h26 - Mais de mil soldados ucranianos renderam-se em Mariupol, diz a Rússia





De acordo com o Ministério russo da Defesa, mais de mil soldados ucranianos se renderam às forças russas na cidade sitiada de Mariupol.







"Na cidade de Mariupol, na área metalúrgica de Ilyich, 1.026 soldados ucranianos da 36.ª Brugada de Fuzileiros Navais depuseram voluntariamente as armas e renderam-se", indicou Moscovo em comunicado.







De acordo com o Ministério russo da Defesa, pelo menos 150 destes soldados ficaram feridos e foram hospitalizados.







8h14 - Ucrânia sem corredores humanitários. Situação "muito perigosa", diz Kiev





A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, indicou esta quarta-feira que a Ucrânia não irá abrir nenhum corredor humanitário por falta de condições de segurança.







"Infelizmente não vamos abrir qualquer corredor humanitário hoje. Na região de Zaphorizhzhia, os ocupantes bloquearam os autocarros e na região de Lugansk estão a violar o cessar-fogo", indicou a governante.





Iryna Vereshchuk acusa as tropas russas de "não respeitarem os padrões do Direito Internacional Humanitário" e de "não controlarem os seus homens no terreno".







"Tudo isto cria um nível de perigo nas vias, pelo que somos obrigados a parar por hoje", disse a vice-primeira-ministra.







7h36 - Organização para o controlo de armas químicas "preocupada" com relatos vindos de Mariupol





Em comunicado, a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) assumiu estar "preocupada" com a informação sobre o alegado uso de armas químicas na cidade sitiada de Mariupol. Indica ainda que recebeu informações, tanto de Kiev como de Moscovo, sobre "ameaças de uso de produtos químicos tóxicos, incluindo armas".







"Todos os 193 Estados-membros da OPAQ, incluindo a Federação Russa e a Ucrânia, fazem parte da Convenção sobre Armas Químicas, um tratado internacional de grande importância no campo do desarmamento que está em vigor desde 1997. Ao fazê-lo, comprometem-se de forma solene e voluntária e nunca desenvolver, produzir, adquirir, armazenar, transferir ou usar armas químicas", frisou a organização.





Ponto de situação



Pela primeira vez, o presidente norte-americano acusou o homólogo russo de “genocídio” na Ucrânia e considerou que Moscovo está “a tentar apagar a própria ideia de se ser ucraniano”. Num dos comentários mais duros desde o início da guerra, Joe Biden considerou que as evidências de genocídio se estão “a acumular” e chamou o líder russo de “ditador”;

As palavras foram acolhidas com agrado pelo presidente da Ucrânia. Volodymyr Zelensky diz que o presidente norte-americano falou “como um verdadeiro líder”. Entretanto a Casa Branca anunciou que vai enviar mais 750 milhões de dólares para a Ucrânia em ajuda militar, avança a agência Reuters;

Os presidentes da Polónia, Lituânia, Letónia e Estónia estão a caminho de Kiev para se reunirem com o presidente ucraniano. Nas últimas semanas, vários líderes europeus deslocaram-se à capital ucraniana, numa demonstração de apoio ao país;

No terreno, as forças ucranianas e russas preparam-se para a mobilização dos combates para a zona leste do país, na região do Donbass. Imagens de satélite mostram que a Rússia está a concentrar militares e equipamentos em três locais ao longo da fronteira com a Ucrânia;

As autoridades ucranianas detiveram o político pró-russo Viktor Medvedchuk, que integra um partido de oposição. O político estava em prisão domiciliária por suspeitas de traição, mas tinha conseguido escapar por altura do início da invasão russa da Ucrânia;