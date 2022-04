Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

10h40 - Sete mortos e 11 feridos nos ataques de Lviv





De acordo com o governador regional de Lviv, Maksym Kozytsky, há registo de pelo menos sete vítimas mortais e 11 feridos, três em estado crítico.







O responsável confirma através do Telegram que há uma criança entre os feridos deste ataque.







Os mísseis foram lançados a partir da região do Cáspio e atingiram a cidade de Lviv pelas 8h30 (6h30 em Portugal Continental), adianta ainda o governador da região.







9h54 - Quatro civis morreram na região de Lugansk enquanto tentavam fugir







Quatro civis foram mortos esta segunda-feira quando tentavam fugir de carro da cidade de Kreminna, na região leste de Luhansk, na Ucrânia. Os civis foram alvejados durante um ataque russo, segundo indicou o governador regional, Serhiy Gaidai, através do Telegram.







9h48 - Sanções podem afetar 200 mil empregos em Moscovo





A autarquia da capital russa admitiu esta segunda-feira que cerca de 200 mil pessoas em Moscovo poderão perder o emprego devido ao encerramento de empresas estrangeras que abandonaram o mercado russo.







"De acordo com a nossa previsão, cerca de 200 mil pessoas encontram-se sob o risco de perder o emprego", disse o presidente da Câmara de Moscovo, Serguei Sobianin.





O autarca indica que as autoridades aprovaram um programa de ajuda aos trabalhadores afetados e que prevê a aplicação de três milhões de rublos (33 milhões de euros) do Orçamento do Estado.







No final do mês de março, Serguei Sobianin disse que cerca de 300 empresas estrangeiras encerraram a atividade em Moscovo após terem sido decretadas as restrições ocidentais contra a Rússia por causa da invasão da Ucrânia.







(agência Lusa)







9h32 - Ucrânia sem corredores humanitários pelo segundo dia consecutivo





A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, indicou esta segunda-feira que a Rússia e Ucrânia não chegaram a acordo para estabelecer corredores humanitários.







Pelo segundo dia consecutivo, não será possível retirar civis das zonas mais afetadas pela guerra.







"Por razões de segurança foi decidido que não serão abertos corredores humanitários para a retirada de civis", disse a governante através do Telegram.







De acordo com a vice-primeira-ministra, as negociações com o exército russo são "longas e complexas", especialmente no que diz respeito a Mariupol.







"Os ocupantes russos continuam a bloquear e bombardear as rotas humanitárias. Por isso, por razões de segurança, foi decidido que não será aberto nenhum corredor", completou.







9h29 - Madrid vai reabrir Embaixada espanhola em Kiev





O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse esta segunda-feira que o Governo pretende reabrir a Embaixada espanhola na capital ucraniana "dentro de poucos dias".







Em entrevista à rádio espanhola Antena 3, Sánchez refere que a decisão responde "ao compromisso do seu Governo e da sociedade espanhola para com o povo ucraniano".







9h27 - Autoridades de Lugansk anunciam início de ofensiva russa no leste







As autoridades regionais de Lugansk anunciaram esta segunda-feira o início da grande ofensiva da Rússia no leste da Ucrânia, após vários dias de preparativos e concentração de tropas russas naquela zona do país.



"Podemos informar que a ofensiva já começou", disse a administração militar regional em comunicado, acrescentando que os combates ocorrem nas ruas de Kreminna.



Numa mensagem transmitida pela conta do Telegram, a administração militar regional acrescenta que a retirada de civis é "impossível".



Novos ataques com mísseis russos na cidade de Kramators, bem como em outras cidades em Donetsk, como Vugledar, Marinka e Gradiv, foram relatados durante a noite no leste da Ucrânia.





(agência Lusa)







9h12 - Seis mortos e 11 feridos em Lviv. Cerca de 40 carros danificados ou destruídos







O prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, confirmou que há registo de seis mortos e 11 feridos na sequência dos ataques nas últimas horas.







Indica ainda que cerca de 40 carros ficaram danificados ou destruídos. Na fotografia que acompanha a publicação, surge um veículo completamente destruído.





Sadovyi refere também que o impacto dos mísseis destruiu as janelas de um hotel nas imediações que acolhe ucranianos deslocados.







Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт — шиномонтаж.



Попередньо загинуло 6 людей.

11 поранено, серед них 1 дитина.



Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів.



Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці. pic.twitter.com/HgqoiR05Yv — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) April 18, 2022



9h05 - "Poderosos" ataques russos em Lviv





"Cinco poderosos ataques de mísseis atingiram a infraestrutura civil da antiga cidade europeia de Lviv", disse Mikhaïlo Podoliak, conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky, através do Twitter.







De acordo com a ferrovia ucraniana, vários mísseis "caíram perto das instalações ferroviárias" sem causar vítimas ou interromper a circulação de comboios.







8h52 - Mais de 200 crianças morreram desde início da guerra





A Procuradoria-Geral ucraniana refere esta segunda-feira que 205 crianças morreram na Ucrânia desde o início da guerra. De acordo com o Ministério Público, houve ainda mais de 362 crianças ficaram feridas.







Através da rede social Telegram, o órgão judicial indica que os dados "não são definitivos, pois está a ser feito um trabalho para quantificar com precisão" o número de vítimas em locais onde as hostilidades do exército russo estão ainda ativas, e também nos territórios temporariamente ocupados e nos territórios que foram libertados.







As autoridades indicam ainda que as tropas russas bombardearam 1.018 instituições de ensino, das quais 95 ficaram completamente destruídas.







8h23 - Pelo menos seis mortos e oito feridos em Lviv





O governador regional de Lviv, Maksym Kozystkiy, confirmou esta manhã pelo menos seis vítimas mortais e oito feridos no ataque com mísseis na cidade de Lviv.







De acordo com o responsável, os mísseis atingiram infraestruturas militares e uma oficina de pneus de automóveis.







"Neste momento, identificamos seis mortos e oito feridos. Há uma criança entre as vítimas", confirmou Maksym Kozitsky através do Telegram.





No Twiter, a deputada ucraniana Lesia Vasylenko diz que a estação ferroviária e unidades de armazenamento junto à estação foram atingidas.







#Lviv one hour ago. At least 5 #Russia missiles hit the Western city. Train station and storage units were targeted. pic.twitter.com/rzMEbcs70z — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 18, 2022



8h09 - Lviv, um refúgio sob ataque





Localizada a cerca de 80 quilómetros da fronteira com a Polónia, a cidade de Lviv tinha no início da invasão russa cerca de 720 mil habitantes. Transformou-se num ponto de passagem para os ucranianos em fuga e acolheu vários deslocados de guerra vindos do leste do país.







Até ao momento, desde o início da invasão a 24 de fevereiro, a região de Lviv só tinha assistido a ataques contra alvos militares estratégicos. É uma região a centenas de quilómetros do leste da Ucrânia, da linha da frente dos combates que decorrem no Donbass.







A 13 de março, vários mísseis de cruzeiro russos atingiram uma base militar a cerca de 40 quilómetros da cidade, um ataque que provocou 35 mortos e 134 feridos. De seguida, a 18 de março, um outro ataque visou uma fábrica de reparações de aeronaves junto ao aeroporto, não tendo causado vítimas.







Já a 26 de março, as autoridades locais confirmaram um ataque russo contra um depósito de combustível na cidade.







"A situação aqui mudou completamente na última hora. As pessoas pensavam que estavam relativamente seguras", diz o jornalista da BBC, Dan Johnson, que se encontra neste momento em Lviv.





7h50 - Rússia mantém 11 aeroportos encerrados no centro e sul do país





A agência federal de transportes aéreos russa prorrogou hoje até 25 de abril o encerramento temporário de 11 aeroportos no centro e sul do país, em vigor desde 24 de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.







Os aeroportos afetados pela medida, cujo prazo antes da nova prorrogação era 19 de Abril, estão localizados nas cidades de Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Guelendzhik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-on-Don, Simferopol e Elista.







Segundo a agência, todos os outros terminais aeroportuários, tanto para voos domésticos como internacionais, estão a funcionar normalmente.





(agência Lusa)







7h31 - Ataques em Kiev, Lviv e Dnipropetrovsk







Há registo de múltiplas explosões nas regiões de Kiev, Lviv e Dnipropetrovsk nas primeiras horas desta segunda-feira. Um repórter da Reuters testemunhou uma série de explosões na capital ucraniana.







O prefeito de Lviv, Andriy Sadoviy, indicou também que houve cinco ataques com mísseis na cidade próxima da fronteira polaca.



