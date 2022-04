Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

12h43 - Cerco de Mariupol torna processo de negociação “ainda mais complicado”



O cerco da cidade de Mariupol pela Rússia complicou ainda mais o processo de negociação e é difícil prever quando as negociações diretas poderão ser retomadas, disse o negociador ucraniano, Mykhailo Podolyak, à agência Reuters esta terça-feira.



"Obviamente, tendo como pano de fundo a tragédia de Mariupol, o processo de negociação tornou-se ainda mais complicado", disse Podolyak sobre a cidade portuária do sul.



Esta terça-feira, a Rússia exigiu a rendição das forças ucranianas e estrangeiras no complexo industrial de Azovstal até às 12h00 locais (10h00 em Portugal Continental).







12h36 - Moradores de Lugansk instados a abandonar imediatamente a cidade



O governador da região de Lugansk, Serhiy Gaidai, pediu aos moradores da cidade que abandonem imediatamente a região enquanto as forças russas continuam a atacar.



Gaidai tinha anunciado anteriormente que 50 pessoas foram retiradas das cidades orientais de Lysychansk e Severodonetsk, na região de Lugansk, e levadas para locais seguros. "Hoje vamos retirar toda a gente", escreveu o governador no Telegram.



Há cerca de uma hora, o governador da região confirmou que as forças russas assumiram o controlo da cidade de Kreminna, no leste da Ucrânia. "Kreminna está sob controlo dos Ogres (russos). Eles entraram na cidade", confirmou o responsável regional.







12h01 - Nova ofensiva russa no leste vai falhar, diz assessor de Zelensky





Oleksiy Arestovych, assessor do presidente ucraniano, disse esta terça-feira que a ofensiva russa no leste da Ucrânia irá falhar, considerando que as forças russas não têm força suficiente para romper com as forças de defesa da Ucrânia.







"A batalha pelo Donbass, que foi anunciada e aparentemente começou ontem, está em curso e segue de forma muito cautelosa. A batalha não irá correr bem à Rússia", considerou o responsável em declarações na televisão ucraniana, citado pela agência Reuters.







O assessor de Volodymyr Zelenslky disse que as forças russas estão a tentar encontrar "pontos sensíveis" na defesa da Ucrânia.







"A ofensiva (russa) vai falhar, dou-vos 99 por cento de garantias. Eles não têm força suficiente", afirmou.







11h23 - Ucrânia perdeu o controlo de Kreminna, diz o governador regional







O governador da região de Lugansk, Serhiy Gaidai, confirmou esta terça-feira que as forças russas assumiram o controlo da cidade de Kreminna, no leste da Ucrânia.







"Kreminna está sob controlo dos Ogres (russos). Eles entraram na cidade", confirmou o responsável regional.







O responsável confirma que as tropas ucranianas se retiraram da cidade após ataques russos "vindos de todos os lados".







"Os nossos defensores tiveram de se retirar. Entrincheiraram-se em novas posições e continuam a lutar contra o exército russo", acrescentou.







Kreminna tinha, à altura da invasão, mais de 18 mil habitantes. Fica a 100 quilómetros leste da capital ucraniana, Kiev.







"É impossível calcular o número de vítimas entre a população civil. As estatísticas oficiais são de cerca de 200 mortos, mas na realidade são muitos mais", afirmou o governador regional, sem esclarecer o período temporal desta estimativa.







Esta é a primeira cidade a ser capturada desde a concentração da ofensiva russa no Donbass, na zona leste da Ucrânia.







11h15 - Rússia inicia "mais uma etapa" da "operação militar especial" na Ucrânia, diz o MNE russo





Em declarações ao canal India Today, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, indicou que a Rússia está a iniciar uma nova fase na operação em curso na Ucrânia, numa referência à ofensiva concentrada na zona leste do país.







"Está a começar mais uma etapa (...) e tenho a certeza que será muito importante para toda esta operação militar especial", disse o chefe da diplomacia russa.







11h12 - Começou a "batalha pelo Donbass". Qual a importância da região para a Rússia?





Há várias semanas que a Ucrânia vinha a alertar para uma ofensiva em grande escala no leste do país, depois de o exército russo ter retirado as suas tropas da capital ucraniana, Kiev, e ter concentrado os esforços da “operação militar especial” na zona do Donbass.







Mas o que é, afinal, o Donbass e porquê que Vladimir Putin quer controlar esta região?





Começou a "batalha pelo Donbass". Qual a importância da região para a Rússia? https://t.co/cXtbgyiso6 — RTPNotícias (@RTPNoticias) April 19, 2022



10h55 - Moscovo acusa países ocidentais de "prolongarem" conflito na Ucrânia com envio de armas





O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, afirmou esta terça-feira que os Estados Unidos e vários outros países ocidentais estão a fazer com que a "operação militar" em curso na Ucrânia se arraste por muito mais tempo.







"O volume crescente de abastecimento de armas vindas do estrangeiro demonstra claramente as intenções de levar o regime de Kiev a lutar até a última posição ucraniana", disse o ministro russo, citado pela agência TASS.







10h52 - Hungria não vai apoiar embargo ao petróleo e gás russos





O ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros, Peter Szijjarto, disse esta terça-feira que a Hungria não irá apoiar nenhuma sanção da União Europeia que vise o petróleo e gás russos.







O chefe da diplomacia húngara indicou ainda que o abastecimento de gás russo continua a aconteer sem interrupções.







10h35 - Moskva. Familiares de tripulantes do navio russo sem notícias dos marinheiros







Num momento em que a Rússia tenta conter informação sobre o que se passou com o navio Moskva, os familiares da tripulação começam a partilhar nas redes sociais e com os media informação que contradiz a tese oficial de que não houve mortes nem desaparecidos.







Há quem já compare este acidente ao do submarino Kursk, em 2000, onde morreram 118 marinheiros. Na altura, o submarino afundado abalou a presidência de Vladimir Putin, que estava no poder há poucos meses.

10h25 - Pedro Sánchez vai reunir-se com Zelensky em Kiev nos próximos dias





El País, que cita responsáveis do Palácio da Moncloa.

O primeiro-ministro espanhol viaja nos próximos dias até à capital ucraniana para se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky. A notícia é avançada esta terça-feira pelo jornal, que cita responsáveis do Palácio da Moncloa





Na segunda-feira, o chefe de Governo espanhol tinha anunciado a reabertura "em breve" da Embaixada espanhola em Kiev.







10h12 - "Fundado em 1886. Destruído em 2022". Câmara de Mariupol lamenta perda do estaleiro de Azov





No Telegram, a autarquia lamenta a destruição do "empreendimento mais antigo de Mariupol", assim como de toda a cidade portuária.







"É assim que a «paz russa» deixa para trás a ruína e a morte. Os ocupantes não querem a nossa cidade nem o nosso povo. Só precisam do nosso território e de um corredor para a Crimeia. Estão a construir uma estrada sobre os ossos de dezenas de milhares de ucranianos", diz a Câmara Municipal de Mariupol na rede social.





E acrescenta: "Não haverá uma reconstrução de Mariupol durante a ocupação. O renascimento da cidade só será possível sob bandeira ucraniana".







10h00 - Stellantis suspende produção na única fábrica na Rússia







A Stellantis anunciou hoje que suspendeu a produção na única fábrica de produção de veículos que tem na Rússia, especializada na montagem de furgonetas, devido ao efeito das sanções e às dificuldades na obtenção de peças.





Num comunicado, o grupo automóvel explicou que com esta suspensão de atividade na fábrica de Kaluga garante "o pleno cumprimento de todas as sanções em vigor" e também protege os seus empregados.



Também insistiu que condena a violência e apoia "qualquer ação para restaurar a paz", numa referência direta à invasão russa da Ucrânia.



A Stellantis tinha decidido, pouco depois do início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro, suspender todas as operações de exportação e importação com a Rússia.





A suspensão da atividade na sua fábrica de Kaluga - na qual partilha a propriedade com a Mitsubishi, com participações de 70% e 30% respetivamente - é em princípio temporária, embora a empresa não tenha dado qualquer indicação sobre o futuro.



Antes do conflito, 2.700 empregados trabalhavam na fábrica, que monta as furgonetas dos modelos Expert de Peugeot, Jumpy de Citroen e Vivaro de Opel, e apenas 11.000 unidades deixaram as suas linhas de montagem no ano passado.



Estes números ilustram o papel marginal desempenhado pela produção na Rússia por um grupo como a Stellantis, que no ano passado vendeu 6,5 milhões de veículos em todo o mundo.







(agência Lusa)







9h47 - Guterres não tentou contactar Putin desde o início da guerra, diz Moscovo





A porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, disse esta terça-feira que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, não tentou entrar em contacto com o presidente russo, Vladimir Putin, desde o início da "operação militar" na Ucrânia.







"Ninguém entrou em contacto connosco, nem através da missão permanente da Rússia na ONU, nem diretamente através do Ministério dos Negócios Estrangeiros", afirmou a responsável, citada pela Reuters.







9h40 - Grécia apreende navio-tanque russo com petróleo





A Grécia apreendeu um navio russo no porto de Karystos, avança a agência Athens Press. Um funcionário do governo grego confirmou à agência Reuters que o navio-tanque foi apreendido na ilha de Evia devido às sanções da União Europeia contra a Rússia, na sequência da guerra na Ucrânia.







O navio Pegas, com bandeira russa e 19 tripulantes russos a bordo, foi junto à cidade de Karystos, no Mar Egeu.







Um responsável pela guarda costeira disse à agência Reuters que o navio foi apreendido, mas não a carga de petróleo que trazia.







9h36 - Moscovo confirma ataques aéreos e de artilharia no leste ucraniano







A Rússia anunciou hoje ter feito dezenas de ataques aéreos e disparos de mísseis contra o leste da Ucrânia durante a noite, na mesma altura em que Kiev declara que o Exército russo lançou uma "grande ofensiva" contra o Donbass.



"Dezenas de mísseis de alta precisão, das forças russas neutralizaram 13 fortificações das unidades ucranianas", disse hoje de manhã o Ministério da Defesa da Rússia em comunicado.



A mesma nota refere que está a concentrar tropas na cidade de Sloviansk, região de Donetsk.



A Rússia efetuou centenas de disparos de mísseis de artilharia no sul e no leste da Ucrânia, desde segunda-feira à noite.





Hoje, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia lançou uma "grande ofensiva" no leste do país marcando uma nova fase da invasão.



"Podemos afirmar que as tropas russas começaram a batalha (para tomar) o Donbass sendo que se esteve a preparar há muito tempo. Uma grande parte do Exército da Rússia está mobilizado para esta ofensiva", declarou o chefe da Estado da Ucrânia numa mensagem transmitida hoje pela rede social Telegram.







(agência Lusa)







9h24 - Rússia exige rendição de combatentes ucranianos e estrangeiros em Azovstal





A Rússia exigiu esta terça-feira a rendição das forças ucranianas e estrangeiras no complexo industrial de Azovstal até às 12h00 locais (10h00 em Portugal Continental).





"Todos os que depuserem armas têm a garantia de que permanecerão vivos", indicou o Ministério russo da Defesa.







O parque industrial é último reduto da resistência ucraniana na cidade portuária de Mariupol, sitiada há várias semanas. De acordo com as autoridades ucranianas, há cerca de 1.000 civis escondidos em túneis subterrâneos nesta zona da cidade.







De acordo com informações da agência RIA, que citava o porta-voz dos separatistas, Eduard Basurin, as forças pró-russas estavam esta manhã a tentar invadir o parque industrial de Azovstal na cidade de Mariupol.







9h06 - Ex-primeira-ministra da Ucrânia diz que "a Europa está em perigo" com Putin











"A estratégia de Putin é atacar a cidade mais ocidental. Com a guerra, muitas embaixadas mudaram-se para lá, e ele pretende atingir estrangeiros também. São mísseis apontados para o mundo inteiro, essa é a forte mensagem que está a enviar", disse hoje em entrevista ao diário italiano



Tymoshenko, 61 anos, que foi chefe de governo por dois mandatos entre 2005 e 2010 sob a presidência de Victor Yushchenko, apoia fortemente o atual presidente, Volodymyr Zelensky, após a invasão russa.



“Putin é um bárbaro e fascista que incentivou a eliminação de idosos, mulheres e crianças. (…). Alguns pensam que ele é louco, eu não acho. Tem uma mente racional e cínica. Por trás do seu comportamento há um núcleo sombrio, algo que vem da Idade Média mais sombria”, disse.



De acordo com Tymoshenko, a missão de Putin “é conquistar a Ucrânia".



“Portanto, este é o momento da verdade: deixá-lo fazer ou detê-lo. Mas a vitória não depende apenas da Ucrânia. Os líderes dos países democráticos devem estar unidos contra ele", enfatizou, lembrando que em 2008, quando era primeira-ministra, Putin atacou a Geórgia.



Segundo Tymoshenko, "Putin quer voltar às antigas fronteiras, não as da União Soviética, mas as do império russo",



“Ele quer aumentar o território e a Ucrânia é apenas o primeiro passo. Ele quer a posse e o controle da uma parte importante do que chamamos de Estados Unidos da Europa", que "no futuro poderá tornar-se uma prisão”, sublinhou. A ex-primeira-ministra ucraniana Yulia Tymoshenko, líder da Revolução Laranja de 2004, afirmou hoje que o presidente russo, Vladimir Putin, "está a cruzar muitas linhas vermelhas" na Ucrânia, o que coloca a Europa "em perigo"."A estratégia de Putin é atacar a cidade mais ocidental. Com a guerra, muitas embaixadas mudaram-se para lá, e ele pretende atingir estrangeiros também. São mísseis apontados para o mundo inteiro, essa é a forte mensagem que está a enviar", disse hoje em entrevista ao diário italiano La Repubblica Tymoshenko, 61 anos, que foi chefe de governo por dois mandatos entre 2005 e 2010 sob a presidência de Victor Yushchenko, apoia fortemente o atual presidente, Volodymyr Zelensky, após a invasão russa.“Putin é um bárbaro e fascista que incentivou a eliminação de idosos, mulheres e crianças. (…). Alguns pensam que ele é louco, eu não acho. Tem uma mente racional e cínica. Por trás do seu comportamento há um núcleo sombrio, algo que vem da Idade Média mais sombria”, disse.De acordo com Tymoshenko, a missão de Putin “é conquistar a Ucrânia".“Portanto, este é o momento da verdade: deixá-lo fazer ou detê-lo. Mas a vitória não depende apenas da Ucrânia. Os líderes dos países democráticos devem estar unidos contra ele", enfatizou, lembrando que em 2008, quando era primeira-ministra, Putin atacou a Geórgia.Segundo Tymoshenko, "Putin quer voltar às antigas fronteiras, não as da União Soviética, mas as do império russo",“Ele quer aumentar o território e a Ucrânia é apenas o primeiro passo. Ele quer a posse e o controle da uma parte importante do que chamamos de Estados Unidos da Europa", que "no futuro poderá tornar-se uma prisão”, sublinhou.





(agência Lusa)







8h59 - Rússia diz ter atingido 1.260 alvos na Ucrânia durante a noite





Forças de mísseis e artilharia russas atingiram 1.260 alvos na Ucrânia durante a noite, segundo indicou o Ministério da Defesa russo esta terça-feira.







Moscovo revelou ainda ter derrubado um jato ucraniano MiG-29 na região de Donetsk.







8h31 - Separatistas apoiados pela Rússia tentam invadir parque industrial de Azovstal







De acordo com a agência RIA, que cita o porta-voz dos separatistas, Eduard Basurin, as forças pró-russas estão a tentar invadir o parque industrial de Azovstal na cidade de Mariupol.







O objetivo dos separatistas é "libertar" as instalações o mais rapidamente possível.







O parque industrial é último reduto da resistência ucraniana na cidade portuária, sitiada há várias semanas. De acordo com as autoridades ucranianas, há cerca de 1.000 civis escondidos em túneis subterrâneos nesta zona da cidade.







Nos últimos dias, a Ucrânia rejeitou o ultimato para a rendição dos militares ucranianos que ainda resistem aos ataques. Denys Shmyhal, primeiro-ministro da Ucrânia, disse na segunda-feira que Kiev vai lutar pela cidade portuária "até ao fim".







8h20 - À procura de um lugar seguro na Ucrânia





.

Para além dos refugiados, há também os deslocados internos que fogem de várias cidades ucranianas, como Mariupol. Em Kiev, o repórter Nuno Amaral, enviado da Antena 1 à Ucrânia, ouviu as memórias recentes de um homem que fugiu de uma das zonas mais intensas de combates e bombardeamentos

8h04 - UE prepara embargo ao petróleo russo, diz o ministro francês das Finanças





O ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, disse esta terça-feira que a União Europeia está a preparar um embargo ao petróleo russo em resposta à invasão russa da Ucrânia.







"Espero que seja possível convencer os nossos parceiros europeus a parar as importações de petróleo russo", disse o governante em entrevista à rádio Europe 1.







7h41 - Ucrânia sem corredores humanitários pelo terceiro dia consecutivo





A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, anunciou que não foi possível estabelecer corredores humanitários esta terça-feira, algo que acontece pelo terceiro dia consecutivo.







"Os bombardeamentos intensos continuam no Donbass. De acordo com Mariupol, os russos recusam-se a disponibilizar um corredor para civis na direção de Berdyansk. Continuamos as negociações difíceis sobre a abertura de corredores humanitários nas regiões de Kherson e Kharkiv", disse a responsável através do Telegram.







7h27 - Forças ucranianas atacam vila russa junto à fronteira







Forças ucranianas atacaram a vila de Golovchino, perto da fronteira da Rússia com a Ucrânia, e feriram um morador, segundo indicou o governador da província russa de Belgorod, citado pela agência Reuters.

Ponto de situação





Ofensiva a leste. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou na segunda-feira o início da ofensiva russa em larga escala na região leste do Donbass. “Agora já podemos afirmar que as tropas russas começaram a batalha pelo Donbass para a qual se preparavam há muito tempo”, afirmou. Zelensky acrescenta que "parte significativa de todo o exército russo está agora concentrada nesta ofensiva”. As autoridades ucranianas indicam que Moscovo tentou derrubar as posições de Kiev nas regiões de Donetsk, Luhansk e Kharkiv.





Ataques generalizados. Na segunda-feira, os bombardeamentos russos em várias cidades do país mataram pelo menos 17 pessoas, sete das quais na cidade ocidental de Lviv, que até então tinha escapado aos ataques. Em Kreminna, cidade na região de Lugansk que passou a estar sob controlo de Moscovo, os bombardeamentos russos destruíram várias casas e um centro de treino olímpico, provocando pelo menos quatro vítimas mortais.





Dimensão da devastação em Irpin. Há novas imagens divulgadas que mostram a extensão da destruição em Irpin. As forças de defesa ucranianas comparam o cenário que encontraram com a devastação da cidade síria de Aleppo. Investigadores ucranianos indicam que já examinaram 269 corpos desde que a cidade foi recuperada das forças russas no final de março, indicou a Reuters na segunda-feira.





Mariupol. O parque industrial de Azovstal é agora o último reduto da resistência ucraniana na cidade portuária de Mariupol. Os soldados ucranianos continuam a resistir e há cerca de 1.000 civis escondidos em túneis subterrâneos. De acordo com o prefeito daquela cidade, cerca de 40 mil pessoas foram retiradas à força para a Rússia ou para zonas da Ucrânia controladas pela Rússia.