Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

9h07 - Seis crianças ucranianas com doença oncológica chegaram a Portugal no sábado





Em comunicado, o Governo português revela que chegaram ontem ao país seis crianças ucranianas com doença oncológica e dez adultos. Vieram para Portugal acompanhadis por uma equipa do INEM com um médico, um técnico assistente que fala ucraniano e um psicólogo.







As ciranças encontram-se estáveis, sendo que vários casos já estão em remissão. As crianças vão seracolhidas em quatro unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde.



Duas crianças vão ser seguidas pelo Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, uma criança vai para o Centro Hospitalar Universitário de São João, duas para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e uma criança no Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil.





"A transferência destas crianças e respetivos acompanhantes foi feita ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, num processo conduzido pela Direção-Geral da Saúde e em articulação com o Alto Comissariado para as Migrações", revela o executivo.







Os familiares que acompanham estas crianças vão ficar nas casas da Associação Acreditar.







O Governo adianta ainda que está disponível "desde o primeiro momento" para "receber todos quantos precisem de cuidados médicos"





O Ministério da Saúde disponibilizou 745 camas hospitalares para doentes cujo tratamento não possa ser assegurado na Ucrânia. Destas, há 12 camas pediátricas de oncologia.







8h38 - Reabertura da representação de Portugal em Kiev seria "muito importante"







A Embaixadora da Ucrânia em Portugal considera que a reabertura da representação de Portugal em Kiev seria um passo importante para a segurança na capital ucraniana.







Em entrevista à agência Lusa, Inna Ohnivets sublinha que “já muitas outras Embaixadas começaram a restaurar o seu trabalho em Kiev”.







"Na minha opinião isso é muito importante, porque também vem demonstrar uma segurança para todos em Kiev", vinca.







A diplomata afirma que tem mantido contactos com o Governo português, nomeadamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.





Inna Ohnivets revela ainda que está a trabalhar com as autoridades portuguesas no sentido de articular uma visita à Ucrânia, após uma manifestação de interesse por parte do ministro dos Negócios Estrangeiros.

Ponto de situação





Blinken e Austin em Kiev. No dia em que se assinalam dois meses desde o início da invasão russa da Ucrânia, Volodymyr Zelensky reúne-se com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, este domingo. São os mais altos representantes dos Estados Unidos a visitar Kiev desde o início da guerra.

Azovstal, Mariupol. No sábado, a Rússia retomou os ataques ao último reduto dos combatentes ucranianos na fábrica Azovstal, em Mariupol. Dias antes, Moscovo tinha anunciado a vitória na cidade portuária e afirmado que as forças russas não necessitariam de assumir o controlo da fábrica.

Ataque a Odessa. Volodymyr Zelensky condenou o assassinato de oito pessoas, incluindo uma criança de três meses, num ataque com mísseis que ocorreu no sábado, na cidade de Odesa. O ataque ocorreu horas depois de um general russo ter afirmado que o controlo do sul da Ucrânia era agora também parte da estratégia da ofensiva, numa aproximação aos territórios da Transnístria.