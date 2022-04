Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

9h42 - Transnístria. Região separatista denuncia disparos a partir da Ucrânia







As autoridades da Transnístria, região separatista pró-Rússia situada na Moldova, indicou esta quarta-feira que foram registados vários disparos a partir da Ucrânia em direção a uma vila perto de um grande depósito de munições.





"Na manhã de 27 de abril, às 8h45 (hora local), foram disparados vários tiros do lado ucraniano", indicou o comunicado do governo da região separatista.







De acordo com o Ministério do Interior da Transnístria, foram também detetados "vários drones" junto à vila de Kolbasna, na região de Rybnitsa, lançados a partir da Ucrânia.







9h34 - Azovstal novamente sob ataque







O assessor do prefeito de Mariupol indicou esta quarta-feira que as forças russas voltaram a atacar a fábrica de Azovstal, o último reduto dos combatentes ucranianos na cidade portuária de Mariupol, onde continuam vários civis.





Em declarações à agência Reuters, Petro Andryushchenko também adiantou que não houve qualquer acordo entre Moscovo e Kiev para a retirada de civis.





9h06 - Comissão Europeia denuncia "chantagem" de Moscovo sobre a Europa





A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou a interrupção no abastecimento de gás para a Polónia e Bulgária.





"O anúncio da Gazprom da interrupção unilateral de entrega de gás a clientes na Europa é mais uma tentativa por parte da Rússia em usar o gás como instrumento de chantagem", afirmou.







Considerou ainda que o corte é "injustificável e inaceitável" e "mostra mais uma vez a falta de confiabilidade da Rússia como fornecedora de gás".







"Estamos preparados para este cenário. Estamos em estreito contacto com todos os Estados-membros. Temos trabalhado para garantir entregas alternativas e os melhores níveis de armazenamento possíveis em toda a União Europeia", afirmou a presidente da Comissão.







Ursula von der Leyen acrescentou que a União Europeia delineou planos de contingência para situações como esta e que os 27 estão a preparar uma "resposta coordenada", com recurso a parceiros internacionais para garantir fluxos alternativos.







"Os europeus podem acreditar que estamos unidos e em total solidariedade com os Estados-membros afetados por este novo desafio. Os europeus podem contar com todo o nosso apoio", frisou.







8h51 - Bulgária acusa Rússia de chantagem com o fornecimento de gás





O primeiro-ministro búlgaro, Kiril Petkov, considerou esta quarta-feira que o corte no fornecimento de gás constitui uma grave violação dos contratos.







Vincou também que a Bulgária está atualmente a rever todos os contratos do país com a Gazprom, incluindo os contratos de trânsito de gás russo para a Sérvia e para a Hungria, porque a situação de "chantagem unilateral não é aceitável".





Kiril Petkov já falou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que assegurou uma "resposta comum" por parte do bloco europeu.





Na sequência da interrupção do abastecimento por parte da Gazprom, o ministro búlgaro da Energia procurou tranquilizar o público e garantiu que o país tem energia suficiente para os serviços essenciais.







Em declarações à agência Novinite, Alexander Nikolov descartou a possibilidade de adotar medidas de retaliação contra a Sérvia e a Hungria.







"No que diz respeito à Sérvia e Hungria, a Bulgária é um parceiro leal de todos os países vizinhos. A Bulgária não é a Rússia", afirmou.







8h45 - Rússia diz ter atingido armas dos EUA e Europa em ataque de mísseis na Ucrânia





O Ministério russo da Defesa anunciou esta quarta-feira a destruição de um depósito de armas em Zaporizhzhia com armas entregues pelos Estados Unidos e países europeus.







O depósito em causa foi destruído com mísseis Kalibr. Moscovo indica que foram destruídos 59 alvos militares ucranianos durante a noite.







8h21 - Gazprom suspende entregas de gás à Polónia e Bulgária





O grupo russo anunciou na quarta-feira a suspensão de todas as entregas de gás para a Polónia e Bulgária. Garantiu que os dois países, membros da União Europeia, não fizeram qualquer pagamento em rublos.







Em comunicado, citado pelas agências internacionais, a Gazprom indica que as empresas Bulgargaz e a PGNiG foram notificadas da "suspensão de entregas de gás a partir de 27 de abril", até que o pagamento seja efetuado em rublos.





A empresa polaca PGNiG confirmou a "cessação completa do fornecimento de gás natural fornecido pela Gazprom". Refere que a situação "não afeta o abastecimento de rotina para clientes".





Considera ainda que a interrupção do fornecimento "é uma violação do contrato" e que a empresa reserva-se no direito de "exigir reparações".







8h08 - Reino Unido responde. Ameaça russa de "resposta proporcional" é "ilegal"





O vice-primeiro-ministro do Reino Unido, Dominic Raab, respondeu à ameaça de Moscovo direcionada a Londres.







"A declaração russa é ilegal e o que nós estamos a fazer é lícito. O direito internacional é muito claro. Os Estados têm direito a fornecer apoio militar a qualquer Estado que exerça o direito de defesa legal contra uma invasão agressiva", referiu o vice-primeiro-ministro em entrevista à Sky News.







Dominic Raab acrescentou que "se a Rússia começar a ameaçar outros países, isso apenas irá aumentar ainda mais o seu status de pária, o que só vai aumentar a solidariedade e o consenso da comunidade internacional em como eles [russos] têm de ser travados".







Na terça-feira, o ministro russo da Defesa alertou para uma eventual "resposta proporcional" contra o Reino Unido após a "provocação direta" e incentivo ao regime de Kiev.







Em causa estão as declarações do ministro britânico das Forças Armadas, James Heappey, sobre os ataques ucranianos em solo russo. O responsável considerou que os ataques contra centros de abastecimento e logística na Rússia são "completamente legítimos".







7h55 - Ucrânia reconhece captura de várias localidades pelas forças russas no leste do país





O exército ucraniano reconheceu esta quarta-feira o avanço significativo das forças russas no leste do país, com a captura de várias localidades nas regiões de Kharkiv e no Donbass.







Izium, Barvinkove, Zavody, Zaritchne, Novotochkivske são algumas das cidades capturadas, de acordo com um comunicado do Ministério ucraniano da Defesa, citado pela agência France Presse.







7h52 - Explosões em depósito de armas junto à fronteira





O governador da região russa de Belgorod, Viacheslav Gladkov, anunciou hoje que foram registadas explosões, na sequência de um incêndio num depósito de armas perto da fronteira com a Ucrânia.







"De acordo com informações preliminares, um depósito de armas incendiou-se perto da cidade de Staraya Nelidovka", disse Gladkov, acrescentando que o fogo já foi extinto, segundo a agência russa Interfax.







A delegação do Ministério de Emergências russo na região de Belgorod disse que as explosões não causaram danos em edifícios residenciais ou casas, nem feridos entre a população civil.





Viacheslav Gladkov acusou nos últimos dias a Ucrânia de levar a cabo vários ataques contra aldeias na região fronteiriça.







O Ministério da Defesa da Rússia ameaçou retaliar com ataques contra a capital ucraniana, se a Ucrânia continuar a atingir território russo.





Em comunicado, o ministério indicou que "as Forças Armadas russas estão preparadas para responder a ataques retaliatórios com armas de precisão de longo alcance dirigidas a centros em Kiev".







(agência Lusa)







7h29 - Ex-dirigente da ONU diz que guerra atual pode levar ao fim das Nações Unidas





Em declarações à agência Lusa, o ex-secretário-geral Adjunto da ONU, Franz Baumann, considerou que a atual situação de guerra poderá levar ao fim das Nações Unidas.







"Eu estou muito preocupado com o futuro da Organização das Nações Unidas (ONU). Passei muito anos na ONU, passei por muitos países e continentes, e temo que este possa ser o fim da Organização. Porque a ONU foi criada no fim da II Guerra Mundial para prevenir guerras como esta e manter a paz internacional", afirmou Baumann.





"Se a ONU falhar - não quero parecer snobe -, não por causa de uma guerra no Iémen ou na República Centro-Africana, mas por uma guerra a envolver um dos cinco pilares da ONU, quem mais acreditará novamente no Estado de Direito ou na Carta das Nações Unidas?", questionou.



Ponto de situação





Explosões em Belgorod. Foram relatadas várias explosões na cidade russa de Belgorod, perto da fronteira da Ucrânia. De acordo com as autoridades locais, as explosões foram provocadas por um incêndio num depósito de munições perto da vila de Staraya Nelidovka, a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.





Mensagem para Londres. O Ministério russo da Defesa alertou na quinta-feira para a possibilidade de uma “resposta proporcional” imediata caso o Reino Unido continue a “provocação direta” contra Moscovo. Ontem, o ministro britânico das Forças Armadas, indicou que os ataques ucranianos em solo russo contra locais de importância logística são “completamente legítimos”.





“Desmembrar todo o centro e leste da Europa”. O presidente ucraniano afirmou na quinta-feira que o “mundo livre” tem direito a “defender-se” das investidas russas. Considera que a Rússia pretende tomar não só o território da Ucrânia, mas também “desmembrar todo o centro e leste da Europa” e dar “um golpe global contra as democracias”. O próximo país sob ataque será a Moldova, refere Volodymyr Zelensky, que culpa Moscovo de tentar destabilizar a situação na região da Transnístria.





Guterres segue para Kiev. O secretário-geral das Nações Unidas esteve reunido com o presidente e o ministro russo dos Negócios Estrangeiros durante o dia de terça-feira. Em Moscovo, António Guterres afirmou que a ONU está preparada para mobilizar recursos “humanos e logísticos” para salvar vidas em Mariupol. Vladimir Putin reconhece que a situação na cidade portuária é “complicada e trágica”, mas garante que os combates já terminaram. Depois de Moscovo, o secretário-geral das Nações Unidas segue agora para a capital ucraniana para reunir com Zelensky e o MNE ucraniano, Dmytro Kuleba.