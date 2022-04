Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

11h28 - Ucrânia recebeu sistema de defesa antimíssil



O novo sistemas de mísseis que a Ucrânia recebeu tem uma capacidade de interceção de qualquer tipo de instrumento voador e um alcance máximo de até 150 quilómetros. E, desde que tem este sistema de defesa antimíssil, a região de Odessa tem sido muito menos bombardeada.

11h21 - Alemanha admite reverter vantagens concedidas a Gerhard Schröder, próximo a Putin



O Governo alemão admite reverter as vantagens concedidas ao antigo chanceler social-democrata Gerhard Schröder, próximo a Vladimir Putin, incluindo a alocação de cargos, disse hoje o ministro das Finanças, Christian Lindner.



"Não é mais concebível que um cargo lhe seja atribuído [a Gerhard Schröder] pelos contribuintes", afirmou o ministro das Finanças alemão, em declarações ao grupo de comunicação social Funke, citadas pela AFP.



Para o governante, devem ser “tiradas consequências” da recusa de Schröder em pôr fim às suas responsabilidades em vários grupos russos e em condenar a invasão russa da Ucrânia.



Como antigo chanceler, cargo que exerceu entre 1998 e 2005, Schröder ainda tem direito a vários cargos na Câmara dos Deputados e a um orçamento de pessoal, um privilégio que custa 400.000 euros por ano aos contribuintes.



"Ex-titulares de altos cargos, que obviamente estão do lado de governos criminosos, não podem contar com o apoio do Estado", disse Lindner.



Os benefícios concedidos ao antigo chanceler poderiam, assim, ser reduzidos no contexto dos próximos debates sobre o orçamento de 2023.



(Agência Lusa)







10h30 - Negociações entre Rússia e Ucrânia continuam, mas não estão a correr bem





As negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia acontecem diariamente, por videoconferência, mas não estão a correr bem. A afirmação é do ministro dos Negócios Estrangeiros russo.



Numa entrevista à agência de informação oficial chinesa, Serguei Lavrov anuncia também que o levantamento das sanções contra a Rússia faz parte do pacote de negociações entre Moscovo e Kiev.



Serguei Lavrov diz que, desde que começou a guerra na Ucrânia, já foram levadas para a Rússia mais de um milhão de pessoas. Nesta mesma entrevista, o MNE tambem disse que não estão a fazer uma guerra contra a NATO, mas acusa a aliança Atlântica de estar a fazer de tudo para impedir o fim do conflito na Ucrânia.



Para Sergei Lavrov, a NATO não está interessada num cessar-fogo, caso contrário já teria parado de fornecer armas a Kiev.







10h07 - Descoberta mais uma vala comum nas imediações da capital ucraniana



O presidente ucraniano afirmou, aos órgãos de comunicação polacas, na sexta-feira que tinha sido descoberto uma nova vala comum nas imediações de Kiev, totalizando já os 900 mortos na região. Nas últimas horas, Volodimir Zelensky relatou também que a situação da retirada de Azovstal continua complicada.

09h49 - Rússia diz que diálogo de estabilidade estratégica com EUA está formalmente 'congelado'



O diálogo entre Moscovo e Washington sobre a estabilidade estratégica está formalmente "congelado", disse a agência russa de notícias TASS, citando um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.



Vladimir Yermakov, chefe de não-proliferação nuclear e controlos do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse à TASS que esses contactos poderiam ser retomados assim que o que a Rússia chama de "operação militar especial" na Ucrânia estivesse completa.







09h21 - Rússia diz que atingiu 389 alvos na Ucrânia durante a noite passada



A Rússia disse, este sábado, que as unidades de artilharia atingiram 389 alvos ucranianos durante a noite, incluindo 35 pontos de controlo, 15 depósitos de armas e munições e várias regiões onde tropas e equipamentos ucranianos estavam concentrados. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os mísseis atingiram quatro depósitos de munição e combustível.







These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of April 30, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/ran792ghJ8 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022







08h43 - Reino Unido diz que Rússia se viu forçada a fundir e redistribuir unidades militares esgotadas



A Rússia foi forçada a fundir e redistribuir unidades esgotadas e díspares de avanços fracassados no nordeste da Ucrânia, informou uma atualização militar britânica este sábado.



"As deficiências na coordenação tática russa permanecem. A falta de habilidades em nível de unidade e o apoio aéreo inconsistente deixaram a Rússia incapaz de alavancar totalmente a sua massa de combate, apesar das melhorias localizadas", escreveram os militares no Twitter.



"A Rússia espera corrigir problemas que antes restringiam a invasão, concentrando geograficamente o poder de combate, encurtando as linhas de abastecimento e simplificando o comando e controlo", afirmou.







08h29 - Ucrânia diz que Rússia roubou 'várias centenas de milhares de toneladas' de grãos



As forças russas roubaram "várias centenas de milhares de toneladas" de grãos nas regiões da Ucrânia que ocupam, disse o vice-ministro ucraniano da Agricultura este sábado. Numa entrevista emitida pela televisão estatal ucraniana, Taras Vysotskiy expressou preocupação de que cerca de 1,5 milhões de toneladas de grãos armazenados em território ocupado também poderia ter sido roubado pelas forças russas.



Já na quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia acusou a Rússia de roubar grãos em território que ocupou, um ato que disse aumentar a ameaça à segurança alimentar global.







08h14 - Bombardeamento na região de Bryansk, na Rússia, atinge partes do terminal de petróleo



As defesas aéreas russas impediram que uma aeronave ucraniana entrasse na região de Bryansk no sábado, avançam os meios de comunicação russos citando o governador da região, acrescentando que, como resultado, os bombardeamentos atingiram partes de um terminal de petróleo e território adjacente.



"Não há vítimas", disse o governador Alexander Bogomaz, segundo a agência de notícias RIA. O responsável acrescentou que um prédio de logística no terminal foi danificado.







07h33 - Venezuela elogia mediação da Turquia no conflito com a Rússia

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, elogiou sexta-feira a forma como a Turquia tem tentando mediar uma solução ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia."Aproveitei a oportunidade para felicitar o ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo turco pela mediação para a paz que tem feito com a Rússia e a Ucrânia. Desejamos-lhe o maior sucesso nas suas iniciativas diplomáticas e que, mais cedo que tarde, possamos ter boas notícias da paz", disse Maduro.O líder venezuelano falava no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, durante um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, em que foram assinados novos acordos de cooperação bilateral entre ambos países.• O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, pediu à NATO e aos Estados Unidos que parem de entregar armas à Ucrânia, se "estiverem realmente interessados em resolver a crise ucraniana".• As autoridades ucranianas informaram a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) de que a empresa estatal nuclear russa Rosatom enviou um grupo de especialistas para Zaporijia, a maior central nuclear da Europa, no sul da Ucrânia. Segundo um comunicado, os especialistas têm "exigido à direção do complexo relatórios diários sobre 'questões confidenciais', como a operação da central nuclear, que abrange aspetos relacionados com (…) atividades de manutenção e reparação, segurança e controlo de acesso e gestão de combustível nuclear".• A Rússia confirmou que bombardeou na quinta-feira Kiev, durante a visita do secretário-geral da ONU, António Guterres, provocando a morte de uma jornalista ucraniana da Radio Liberty, um meio de comunicação social financiado pelos Estados Unidos. A Rússia assumiu que atingiu Kiev, alegando ter como alvo alvos militares estratégicos.• O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou na sexta-feira a Rússia de tentar destruir o Donbass, no leste da Ucrânia, e todos os que vivem naquela região, com constantes bombardeamentos “violentos” a “infraestruturas e áreas residenciais”. Para Volodymyr Zelensky a “defesa da terra e do povo” é “literalmente uma luta pela vida”.