Futebol Internacional
Palmeiras, de Abel Ferreira, vence São Paulo e está na final do `Paulistão`
O Palmeiras, de Abel Ferreira, qualificou-se no domingo à noite para a final do campeonato paulista de futebol, ao vencer o rival São Paulo, por 2-1, em jogo disputado na Arena Barueri, em São Paulo.
Maurício, aos oito minutos, e Flaco Lopez, aos 57, marcaram os golos do ‘verdão’, e Jonathan Calleri ainda reduziu para o São Paulo, aos 69, de grande penalidade, num jogo em que a equipa de Abel Ferreira teve menos posse, mas foi mais eficaz e teve mais remates enquadrados.
Esta vai ser a sétima final consecutiva no ‘Paulistão’ do Palmeiras e a sexta de Abel Ferreira, desde que chegou à equipa paulista em 2020, tendo conquistado três dos cinco títulos que disputou no campeonato do estado de São Paulo (2022, 2023 e 2024).
Na final, a equipa vai defrontar o Novorizontino, equipa da Série B, segunda divisão, que no domingo à noite eliminou o Corinthians (1-0).
