Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

8h31 - Transporte de alimentos



De acordo com Andrei Rudenko, vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, citado pela agência Interfax, Moscovo estaria disposta a abrir "um corredor humanitário" para permitir que navios carregados com alimentos partissem da costa ucraniana.



Rudenko referiu-se ainda aos prisioneiros de guerra ucranianos, para dizer que a Rússia só admite discutir uma troca de soldados quando os operacionais capturados passarem pelo crivo da justiça russa.



8h25 - "Tudo calmo na região de Lviv"



O governador de Lviv, no oeste da Ucrânia, região próxima da Polónia, reporta que, durante a última noite, as sirenes de alerta para potenciais bombardeamentos aéreos soaram por duas vezes.



"As ameaças não se materializaram. Está tudo calmo na região de Lviv", adianta Maksym Kozytskyi.



8h16 - Vaga de mísseis russos abate-se sobre Zaporizhia



Mísseis russos atingiram um centro comercial e uma fábrica de componentes para aviação no centro da cidade de Zaporizhia, no sul da Ucrânia.



Os bombardeamentos russos aconteceram na última madrugada e, para já, não há notícia de vítimas.

Na última alocução noturna, o presidente ucraniano afirmou que a Rússia pretende destruir as estruturas industriais do Donbass. Volodymyr Zelensky descreveu a situação no leste da Ucrânia como “extremamente difícil”: “Todas as forças que restam ao exército russo estão agora concentradas nesta região”.



As tropas russas conseguiram assumir o controlo de pelo menos três localidades da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, incluindo Svitlodarsk, segundo o governador regional Pavlo Kyrylenko.



Por sua vez, o governador da região de Lugansk, Sergiy Gaidai, diz que a situação local “só está a piorar”. “Está a piorar dia após dia e até hora após hora. Estão simplesmente a eliminar Severodonetsk”.



Foram descobertos os corpos de mais de duas centenas de pessoas entre os escombros de um edifício em Mariupol, revelou Petro Andryushchenko, conselheiro do president da câmara local, Vadym Boychenko. Os restos mortais foram encontrados na cave do prédio, que colapsou.



Os soldados ucranianos capturados por forças russas ao cabo de três meses de cerco à Azovstal, siderúrgica de Mariupol, no sul da Ucrânia, encontram-se em condições “satisfatórias”, adianta a mulher do comandante da unidade que se rendeu. Pelo menos mil combatentes ucranianos, entre os quais elementos do batalhão ultranacionalista Azov, foram transportados para território controlado pelas forças russas.



As autoridades ucranianas estão a recolher corpos de soldados russos em localidades anteriormente ocupadas pelo exército de Moscovo. Esperam poder trocá-los por prisioneiros de guerra ou corpos de soldados ucranianos.



Procuradores ucranianos desencadearam uma investigação a alegados crimes de guerra perpetrados no Parque Gorky, em Kharkiv, no nordeste do país. “Atingir alvos civis, infraestruturas civis, tentar matar civis e destruir herança cultural são crimes de guerra. Um erro pode acontecer uma ou duas vezes, mas há registo de 56 ataques. Não é um acidente. Eles estavam a alvejar o parque”, sustentou o procurador ucraniano Roman Petrenko.



Uma sondagem conhecida na terça-feira indica que 82 por cento dos ucranianos recusam abdicar de território para a Rússia, no quadro de um eventual acordo de paz.



O Ministério russo dos Negócios Estrangeiros anunciou sanções contra membros da Câmara dos Lordes do Reino Unido – 154 estão agora proibidos de entrar em território russo.



Em Davos, onde decorre o Fórum Económico Mundial, o multimilionário George Soros, avisou que a invasão na Ucrânia ameaça ser “o início de uma terceira guerra mundial” que poderia levar ao colapso da civilização.



Responsáveis turcos recebem esta quarta-feira, em Ancara, delegações da Suécia e da Finlândia, no âmbito das candidaturas dos dois países nórdicos à NATO. São conhecidas as objeções do presidente turco a estas adesões. Recep Tayyip Erdogan acusa finlandeses e suecos de darem abrigo a uma “organização terrorista”, nomeadamente o PKK, Partido dos Trabalhadores do Curdistão.

O enviado especial da Antena 1 Luís Peixoto descreve o rasto de destruição destes bombardeamentos.A venda do Chelsea Football Club, até agora propriedade do oligarca russo Roman Abramovich, vai por diante. O emblema será adquirido por um consórcio encabeçado pelo investidor norte-americano Todd Boehly - o negócio envolve uma verba equivalente a 4,25 mil milhões de euros.O Governo britânico deu luz verde à operação depois de concluir que esta "não beneficiará Roman Abramovich ou qualquer outro indivíduo sancionado".O presidente ucraniano voltou a dirigir-se ao Fórum Económico Mundial, a decorrer em Davos, na Suíça. Por videoconferência, Volodymyr Zelensky disse-se disponível para conversações apenas com Vladimir Putin, sem intermediários.Zelensky acrescentou que, se o presidente russo "compreender a realidade", há uma possibilidade de divisar uma solução diplomática para a guerra.O presidente da Ucrânia afirmou que Moscovo deveria retirar-se para as posições anteriores à invasão, a 24 de fevereiro: "Esse poderia ser um primeiro passo para conversações".Na quarta-feira, o antigo presidente russo Dmitry Medvedev sustentou que qualquer acordo de paz teria de reconhecer decisões "finais" sobre o futuro das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk e que qualquer acordo de paz que sugerisse uma retirada russa da Crimeia seria encarado como ameaça de guerra.Rodion Miroshnik, embaixador da autoproclamada República Popular de Lugansk, afirma na plataforma Telegram que as forças russas e pró-russas estão a penetrar as defesas ucranianas na região."A defesa ucraniana está a desfazer-se. Um assalto ativo a Zolote está em curso. Asestão a avançar para Maloryazantsevo, Volcheyarovka. Ainda não se sabe exatamente que parte das formações militares ucranianas deixou estes locais e que parte permaneceu, mas a tendência é claramente visível", escreve Miroshnik.Já se encontram na Turquia as delegações da Finlândia e da Suécia. Vão tentar resolver a oposição turca ao pedido de adesão à Aliança Atlântica.As objeções de Ancara colocaram entraves, uma vez que os dois países esperavam que este fosse um processo rápido.Ancara confirmou que as conversações começam esta quarta-feira.