Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

10h05 - Moscovo estima exportação de 50 milhões de toneladas de cereais







Dmitry Patrushev, ministro russo da Agricultura, disse esta sexta-feira que estima que a Rússia consiga exportar um total de 50 milhões de toneladas de cereais na próxima colheita, um grande aumento em relação aos números atuais num contexto de crise alimentar provocado pela guerra na Ucrânia.







O presidente russo, Vladimir Putin, indicou que o país está pronto para ajudar a "superar a crise alimentar" no mundo. Na sequência da invasão russa, as exportações russas estão a ser afetadas pelas sanções internacionais, enquanto a Ucrânia não consegue exportar as suas próprias colheitas devido à guerra. Tanto a Rússia como a Ucrânia são líderes mundiais na produção agrícola.







9h40 - Rússia promete corredor marítimo para escoar cereais







A Rússia comprometeu-se a abrir esta manhã um corredor marítimo para escoamento de cereais. A promessa foi feita, mas por enquanto não há informações que confirmem o anúncio.

9h10 - Separatistas pró-russos controlam Lyman





Os separatistas pró-russos da autoproclamada República Popular de Donetsk anunciaram esta sexta-feira, através do Telegram, que já controlam por completo a cidade estratégica de Lyman, no leste da Ucrânia.





A cidade fica próxima de centros urbanos de grande importância estratégica, como Sloviansk e Kramatorsk.









Nas últimas horas, forças russas bombardearam alvos na região de Dnipro, no centro da Ucrânia. Dnipro é a quarta cidade mais populosa da Ucrânia.







Valentyn Reznichenko, chefe da Administração Militar Regional de Dnipropetrovsk, indicou através do Telegram que a cidade sofreu "vários ataques" e as equipas de resgate estão à procura de sobreviventes entre os escombros de edifícios atingidos.







8h27 - Tropas russas em máxima mobilização no Donbass

Antena 1

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8oy0CIaoIP



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6gQjEGEiRb — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 27, 2022

A cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, foi alvo de novos ataques das forças russas. Morreram pelo menos nove civis, incluindo uma criança. Outras 19 pessoas ficaram feridas. Os habitantes da cidade foram aconselhados a voltar aos abrigos.



Na sua habitual intervenção noturna, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, referiu-se aos novos bombardeamentos sobre Kharkiv: “Hoje os ocupantes bombardearam outra vez Kharkiv. Até ao momento, a lista de mortos inclui nove pessoas. Dezanove feridos. Todos civis”.



As autoridades ucranianas começam a admitir que a Rússia leva nesta altura vantagem nos combates no leste do país. O governador de Lugansk, Serhiy Haidai, adiantou que apenas cinco por cento da região permanece sob controlo ucraniano. “O exército russo atirou todas as suas forças para a tomada da região de Lugansk. Estão a decorrer combates extremamente ferozes nos arredores de Severodonetsk. Eles estão simplesmente a destruir a cidade, estão a bombardeá-la todos os dias, bombardeamentos sem pausas”, descreveu o responsável.



O Kremlin rejeita que esteja a bloquear as exportações de cereais da Ucrânia, atribuindo responsabilidades ao Ocidente, designadamente as sanções impostas à Rússia. Moscovo disse-se mesmo disposta a abrir um “corredor humanitário marítimo” a partir do sul do país invadido, mas condicionou este gesto ao levantamento de sanções.



A ministra britânica dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, acusou Vladimir Putin de tornar a fome uma arma, por via do bloqueio das exportações agrícolas ucranianas. A Turquia está envolvida em conversações com russos e ucranianos tendo em vista a abertura de um corredor através do Bósforo.



Dois soldados russos capturados pelas tropas ucranianas declararam-se culpados do bombardeamento de uma localidade no nordeste do país, naquele que é o segundo julgamento por alegados crimes de guerra.



A Rússia está a fazer circular carrinhas munidas de ecrãs de televisão de grandes dimensões por Mariupol, no sul da Ucrânia. São difundidas mensagens de propaganda.



O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou que a cooperação entre chineses e russos, na esteira da invasão da Ucrânia, “faz soar alarmes”.



“Armas, armas e outra vez armas”. Foi o que tornou a pedir o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba.



O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, aliado de Vladimir Putin, ordenou a formação de um novo comando militar para a fronteira meridional com a Ucrânia.

As forças russas estão a disparar contra unidades militares ucranianas e a lançar ataques de mísseis contínuos no Donbas, confirma o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.Lyman é a mais recente cidade-alvo dos russos no leste da Ucrânia.As tropas de Moscovo estão também a tentar impedir unidades militares ucranianas de reforçarem o contingente que está a defender Bakhmut.Em Slovyansk, cidade com 125 mil habitantes, sucedem-se igualmente os bombardeamentos russos.O Estado-Maior ucraniano alega, todavia, que 12 ataques russos em Donetsk e Lugansk, desencadeados ao longo do dia de quinta-feira, falharam os objetivos e que várias unidades russas foram destruídas.A vice-ministra da defesa da Ucrânia, Hanna Malial, adiantou ontem que as forças russas já controlam 90 por cento do território de Lugansk e que os ataques intensificaram-se.O exército ucraniano admite estar a perder terreno, mas nega que esteja em manobras de retirada.As forças terrestres da Rússia continuam a procurar cercar as cidades de Severodonetsk e Lyschansk, tendo já conseguido capturar várias localidades a noroeste de Popasna, adianta o último relatório dos serviços de informações militares do Reino Unido."O Agrupamento de Forças do Sul da Rússia continuará provavelmente com a missão de ocupar território ucraniano a sul. Nos últimos dias, a Rússia terá movimentado tanques T-62 com 50 anos de armazenamento profundo para a área de responsabilidade" daquele contingente, indica o Ministério britânico da Defesa.A primeira-ministra da Finlândia deslocou-se às cidades ucranianas de Irpin e Bucha, fortemente atacadas pelas tropas russas. A chefe do executivo finlandês também esteve em Kiev e afirmou que as ações da Rússia na Ucrânia foram um ponto de viragem para o mundo.A governante acrescenta que as relações com Moscovo não podem voltar à situação pré-guerra.Na mais recente mensagem noturna, Volodymyr Zelensky disse que Moscovo está tornar o leste da Ucrânia inabitável e a praticar assassinatos em massa.O presidente ucraniano questionou-se ainda sobre a razão por que alguns Estados-membros da União Europeia estão a bloquear o sexto pacote de sanções contra a Rússia.Zelensky considera que esse boicote dá a Moscovo oportunidade de financiar a guerra.