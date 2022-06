Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

9h03 - Presidente da União Africana reúne-se amanhã com Putin



O chefe do Estado do Senegal e presidente em exercício da União Africana desloca-se esta quinta-feira à Rússia. Macky Sall avista-se amanhã com o presidente russo, Vladimir Putin, em Sochi.



A visita "faz parte dos esforços da atual presidência da União para contribuir para a pausa na guerra na Ucrânia e para a libertação de stocks de cereais e fertilizantes, cujo bloqueio afeta particularmente os países africanos", segundo uma nota do gabinete de Sall.



9h00 - Zuzana 2 a caminho da Ucrânia



A Eslováquia prepara-se para fazer chegar à Ucrânia oito baterias Howitzer Zuzana 2, ao abrigo de um contrato comercial assinado por um produtor parcialmente controlado pelo Estado, anuncia o Ministério eslovaco da Defesa.



A agência Reuters explica que o sistema Zuzana 2, versão atualizada de um modelo anterior, dispara munições de 155 milímetros e tem um alcance que pode ultrapassar os 50 quilómetros.



8h51 - Merkel quebra silêncio para condenar “guerra bárbara”



A ex-chanceler alemã Angela Merkel fez a primeira intervenção pública desde que deixou o cargo, no final de 2021, condenando a invasão russa da Ucrânia. Num evento em Berlim, saiu em apoio dos esforços do Governo de Olaf Scholz, da União Europeia, dos Estados Unidos e da NATO com vista “ao fim desta guerra bárbara”.



“A minha solidariedade vai para a Ucrânia, atacada e invadida pela Rússia, e para o apoio ao seu direito à autodefesa”, enfatizou Merkel.



A ex-chanceler tem sido alvo de críticas por ter mantido relações bilaterais aprofundadas com o presidente russo, ao longo dos 16 anos em que permaneceu no poder em Berlim. Desde logo por ter dado luz verde ao projeto do gasoduto Nord Stream 2, suspenso por ordem do sucessor, Olaf Scholz, em vésperas do início da invasão da Ucrânia.



8h37 - Primeira-dama ucraniana deixa aviso sobre ambição russa



Ceder território ucraniano à Rússia seria “ceder a liberdade” e não poria termo à invasão ordenada por Vladimir Putin, adverte a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, em entrevista à estação televisiva norte-americana ABC News.



“Os ucranianos não podem receber normalmente todas aquelas declarações que estamos por vezes a ouvir de líderes de países – em alguns casos os líderes de países grandes e influentes. Não se pode apenas ceder partes do território, é como ceder a liberdade”, afirma.



Olena Zelenska retoma a posição que tem sido repetida por Volodymyr Zelensky relativamente ao leste do país, onde a Rússia tem agora concentrada a sua máquina de guerra: o Donbass voltará a ser ucraniano.



“Mesmo que cedêssemos os nossos territórios, o agressor não ficaria por aí, continuaria a pressionar, continuaria a lançar mais e mais ataques contra o nosso território”, vincou.



8h28 - ISW avalia como limitada a progressão russa em Lysychansk



O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês) - think tank norte-americano – escreve que “as forças russas estão a tentar avançar para Lysychansk a partir do sul e do oeste, de forma a evitar combater para lá do Rio Siverskyi Donets de Severodonetsk”.





Eastern #Ukraine Update:#Russian forces are attempting to advance towards #Lysychansk from the south and west in order to avoid having to fight across the Siverskyi Donets River from #Severodonetsk but are having limited successes so far.https://t.co/7CkH3SkZPb pic.twitter.com/Xp5P2KaT5U — ISW (@TheStudyofWar) June 1, 2022

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Cgie1d3GJa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oC4NSGhSQT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 2, 2022

I was pleased to see in the 11th package of 🇺🇲 military aid to Ukraine the six letters for which the whole country has been waiting:

HIMARS

Our cooperation is stronger than ever!

Thank you@POTUS@SecDef Lloyd Austin III @SecBlinken@thejointstaff General Mark Milley #lendlease — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 1, 2022

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros afirmou que o fornecimento de novos sistemas norte-americanos de artilharia de médio alcance à Ucrânia faz aumentar o risco de um “terceiro país” ser arrastado para o conflito. Sergei Lavrov fala mesmo de uma “provocação direta” que ultrapassa “todos os limites da decência”. Antes, já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, havia acusado os Estados Unidos de estarem a “atirar achas para a fogueira”.



A Administração norte-americana decidiu enviar à Ucrânia quatro sistemas sofisticados de rockets de médio alcance e munições, tendo em vista assistir as tropas ucranianas na defesa do Donbass, foco do esforço de guerra russo. Estes sistemas integram um pacote de assistência militar no valor de 700 milhões de dólares, que inclui ainda helicópteros, lançadores anti-tanque Javelin, radares e veículos táticos, entre outros meios.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, diz que a Ucrânia ofereceu “garantias” de que não vai empregar os novos sistemas de artilharia de médio alcance em ataques contra território da Federação Russa.



Na sua mensagem noturna, o presidente ucraniano sublinhou que a guerra no país já provocou as mortes de pelo menos 243 crianças. Outras 446 ficaram feridas e 139 estão dadas como desparecidas. Duzentas mil terão sido levadas para a Rússia, incluindo menores que se encontravam em orfanatos, outros que que foram deslocados juntamente com os pais e ainda crianças separadas das famílias, segundo Volodymyr Zelensky. Números partilhados no cair do pano sobre o Dia Internacional da Criança, que se assinalou na quarta-feira.



“A Ucrânia não pode ser conquistada, o nosso povo não se vai render e as nossas crianças não se tornarão propriedade dos ocupantes”, vincou o presidente da Ucrânia.



As forças russas controlam nesta altura mais de dois terços de Severodonetsk, cidade-chave no leste da Ucrânia. Quem o afirma é o governador de Lugansk, Serhiy Gaidai. O responsável adianta que há civis abrigados sob um complexo fabril de químicos.



Um míssil russo atingiu o túnel dos caminhos-de-ferro de Beskidy, na região de Lviv, no oeste da Ucrânia, no que aparenta ser um ataque contra a principal via de abastecimento de armas do Ocidente para o país invadido. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, de acordo com o governador regional, Maksym Kozytskiy.



Os eleitores da Dinamarca votaram de forma esmagadora, em referendo, a favor da adesão do país à política comum de defesa da União Europeia. O sim obteve 66,9 por cento dos sufrágios, contra 33,1 por cento pelo não .

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou a marcação de uma reunião, nos próximos dias, com responsáveis de Suécia, Finlândia e Turquia. O objetivo é discutir as objeções de Ancara ao alargamento da Aliança Atlântica a suecos e finlandeses.

“Os russos estão até agora a obter sucessos limitados”, contrapõe o centro de reflexão.As forças russas tomaram já a maior parte da cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia, confirma o último relatório dos serviços de informações militares do Reino Unido.“A principal estrada para a bolsa de Severodonetsk permanece provavelmente sob controlo ucraniano, mas a Rússia continua a conseguir firmes ganhos locais, permitidos por uma pesada concentração de artilharia”, lê-se na conta do Ministério britânico dos Negócios Estrangeiros no Twitter.Contudo, as tropas de Moscovo têm sofrido perdas nesta progressão, assinala Londres.“Atravessar o Rio Siverskyi Donets – que é uma barreira natural para os seus eixos de avanço – é vital para as forças russas à medida que consolidam as regiões de Lugansk e se preparam para virar o foco para Donetsk”.“É provável que a Rússia precise de pelo menos uma curta pausa tática para reagrupar”, estima-se no mesmo relatório.O ministro ucraniano da Defesa, Oleksii Reznikov, agradeceu publicamente ao presidente norte-americano, Joe Biden, o reforço da assistência militar ao país, concretamente o envio do sistema de artilharia de médio alcance HIMARS.“Fiquei satisfeito por ver, no 11.º pacote de assistência militar à Ucrânia, as seis letras pelas quais todo o país aguardava: HIMARS”, escreveu esta quinta-feira Reznikov no Twitter.“A nossa cooperação está mais forte do que nunca! Obrigado”, acrescenta o governante ucraniano.O Sistema M142 dede Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS, na siga em inglês) tem um alcance de até 70 quilómetros, distância até agora inatingível para a artilharia ucraniana.