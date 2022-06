Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Mais atualizações

8h55 - Rússia nega ataque propositado a centro comercial de Kremenchuk



A Rússia garante que não pretendia um ataque direto contra o centro comercial de Kremenchuk, na Ucrânia. A explicação foi dada pelo ministro russo dos Negócios Estrangeiros durante uma visita ao Tajiquistão. Sergei Lavrov indica que a Rússia bombardeou um hangar "para onde tinham sido levadas armas e munições americanas".



O Presidente ucraniano discursou por videoconferência na reunião do Conselho de Segurança da ONU e apelou à expulsão da Rússia deste órgão das Nações Unidas.Por sua vez, os canais de comunicação do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros destacam as declarações de Dmitry Polyansky, vice-representante permanente da Rússia nas Nações Unidas.“O Conselho de Segurança não deve transformar-se numa plataforma onde o presidente Zelensky, ainda que remotamente, possa ir buscar mais armas à NATO. Isso corrói a autoridade do Conselho como órgão responsável na tomada de decisões coletivas, no interesse da manutenção da paz e da segurança internacionais”, acusam os russos.