Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações





9h00 - Ucrânia tenta retomar exportações em Odessa





Menos de um dia após o ataque contra o porto de Odessa, a Ucrânia tenta este domingo retomar as exportações de cereais através deste e de outros pontos do Mar Negro.







Oleksandr Kubrakov, ministro ucraniano das Infraestruturas, indicou no Facebook que continuam "os preparativos técnicos" para a retoma das exportações.



De acordo com a emissora pública Suspilne, que cita militares ucranianos, os mísseis que atingiram o porto no sábado não danificaram significativamente as infraestruturas.



Ponto de situação