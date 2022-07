Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h03 - Donetsk. Vagão de combustível em chamas



As autoridades pró-russas da autoproclamada República Popular de Donetsk divulgaram fotografias de um vagão cisterna, com combustível, em chamas, na sequência de um alegado ataque ucraniano no distrito de Budyonnovsky.





8h34 - Andriy Shevchenko visitou crianças em campo de refugiados na Polónia



O antigo jogador ucraniano Andriy Shevchenko visitou um campo de refugiados na Polónia, onde estão centenas de crianças vítimas da guerra na Ucrânia.

Putin’s gas war against Europe is a direct continuation of his war on Ukraine. Wherever he can bring harm, he will. He will use every dependence Europe has on Russia to ruin the normal life of every European family. The only way is to hit back hard and get rid of any dependence. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2022

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 July 2022



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ddsfUTa1Gg — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 26, 2022

Esta terça-feira há uma reunião dos ministros da Energia da União Europeia. Os governantes vão tentar alcançar um consenso sobre a meta de redução do consumo de gás em 15 por cento até à primavera. Portugal e Espanha manifestaram-se contra a proposta inicial, alegando que estão numa situação diferente face ao resto da Europa. O documento que é agora discutido já contém alterações.



A gigante energética russa Gazprom anunciou um corte nos abastecimentos de gás natural para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1, já a partir de quarta-feira. Será parada a operação de uma das turbinas do gasoduto devido ao que a empresa descreve como “a condição técnica do motor”. O aprovisionamento será reduzido para 33 metros cúbicos diários, ou seja, cerca de 20 por cento da capacidade total.



A Gazprom procedeu, sem aviso prévio, a um aumento acentuado da pressão no gasoduto que abastece a Europa, denunciou a operadora estatal ucraniana OGTSU, alertando que tais subidas podem causar situações de emergência como ruturas.



As forças russas voltaram a bombardear a região da cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, atingindo, às primeiras horas da manhã, edifícios privados em localidades costeiras. O chefe da administração military regional, Serhiy Bratchuk, escreveu na plataforma de mensagens Telegram que Odessa está a ser visada por “aviação estratégica”.



No sábado, menos de 12 horas depois de Moscovo ter assinado com Kiev um acordo para permitir a exportação controlada de cereais ucranianos, mísseis de cruzeiro da Rússia atingiram Odessa. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou as forças russas de terem desencadeado um ataque “bárbaro”.



Já esta manhã foram igualmente reportados novos bombardeamentos russos sobre Mykolaiv, no sul da Ucrânia. “São ouvidas potentes explosões em Mykolaiv! Pedimos a todos que permaneçam nos abrigos! Mesmo depois do fim do recolher obrigatório, o ataque aéreo vai continuar”, enfatizou no Telegram o responsável da administração da cidade Olexander Senkevich.



A região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, é outro dos alvos de bombardeamentos contínuos das forças russas.



O Cazaquistão decidiu aumentar o seu orçamento de Defesa em 918 milhões de dólares, invocando o receio de uma repetição, no seu território, do cenário da Ucrânia, noticiou o Wall Street Journal .

Também a Moldova volta a expresser preocupação com uma eventual invasão russa. Em declarações à CNN, a primeira-ministra desta antiga república soviética, Natalia Gavrilitsa, sunlinhou que este é “ainda um cenário hipotético”. “Estamos preocupados, claro”, atalhou.

Shevchenko, que recebeu a Bola de Ouro em 2004, criou um programa de apoio psicológico para os menores que sofrem os traumas do conflito.Um dia depois de a Rússia ter anunciado um novo corte de gás para a Europa, os ministros responsáveis pela Energia reúnem-se, em Bruxelas, para tentar alcançar um acordo sobre o racionamento do gás.A comissão apresentou uma proposta que teve a oposição de vários Estados-membros. O texto foi alterado e apresenta agora várias exceções para responder às críticas de países como Portugal.Reportagem da correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros escreve no Twitter que "a guerra do gás de Putin contra a Europa é uma continuação direta da sua guerra contra a Ucrânia"."Onde que quer que ele puder causar danos, falo-á. Usará toda a dependência que a Europa tenha da Rússia para arruinar a vida normal de cada família europeia. A única forma é contra-atacar com força e livrarem-se de qualquer dependência", enfatiza Dmytro Kuleba.A Procuradoria-Geral da Ucrânia acaba de divulgar números atualizados de crianças vítimas da guerra: desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro, morreram pelo menos 358 crianças e outras 690 ficaram feridas.Kiev sublinha que este é um balanço em permanente atualização e que o maior número de vítimas entre menores pertence à região de Donetsk, no Donbass.O médico Ricardo Baptista Leite conta que a guerra está a afetar o acompanhamento das mulheres na fase final da gravidez. Também as falhas frequentes de energia prejudicam a assistência aos doentes.Ricardo Baptista Leite fala de uma realidade de contrastes, em que os médicos tentam assegurar as atividades programadas, mas estão há cinco meses numBaptista Leite está há uma semana a fazer voluntariado num hospital regional em Lviv, na Ucrânia. Participa numa campanha de angariação de fundos para ajudar a maternidade e os cuidados intensivos neonatais.Na última síntese de informações militares, o Ministério britânico da Defesa põe em causa a versão russa sobre os bombardeamentos do fim-de-semana em Odessa.Moscovo começou por dizer a Ancara que não foi responsável pelos ataques. Na segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, emendou a mão, mas para afiançar que os bombardeamentos visaram infraestruturas militares e não teriam impacto nas exportações de cereais ucranianos, objeto do acordo medidado pela Turquia."A 24 de julho de 2022, mísseis de cruzeiro russos atingiram a doca do porto de Odessa. O Ministério russo da Defesa alega que atingiu um navio de guerra ucraniano e um carregamento de mísseis anti-navio. Não há indicação de tais alvos no local atingido pelos mísseis", aponta o Governo de Londres.Segundo o ministro das Infraestruturas da Ucrânia, sairão já na quarta-feira os primeiros carregamentos de cereais, em navios precedidos por um navio de escolta, naquela parte do Mar Negro que se encontra pejada de minas.