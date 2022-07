Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações





10h18 – Embaixador brasileiro regressa a Kiev



O embaixador do Brasil na Ucrânia, Norton de Andrade Mello Rapesta, irá regressar a Kiev, quase cinco meses após ter abandonado a capital ucraniana devido à invasão russa, anunciou o Ministério brasileiro das Relações Exteriores.



Num comunicado, o ministério disse continuar atento à evolução do que chamou de “conflito” entre os dois países, garantiu estar pronto a implementar medidas de apoio de emergência a brasileiros na região, e reiterou a recomendação para evitar deslocações à Ucrânia.



Rapesta e a grande maioria dos diplomatas brasileiros abandonaram Kiev no início de março, uma semana depois do início da ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia, embora a embaixada tivesse permanecido aberta.



(Agência Lusa)





10h04 – Mais de 100 mil ucranianos no Reino Unido desde o início da guerra



Cerca de 104.000 pessoas chegaram ao Reino Unido sob esquemas de vistos para a Ucrânia até segunda-feira, segundo números publicados pelo Ministério britânico do Interior.





9h45 - "Sucesso parcial" para forças russas em Donetsk, dizem militares ucranianos



As forças russas fizeram mais progressos na região leste de Donetsk, onde bombardearam áreas da cidade de Bakhmut ao longo de várias semanas, segundo os militares ucranianos.



Numa atualização operacional esta quinta-feira, o Estado-Maior do Exército ucraniano disse que as forças russas estavam a tentar avançar em direção a Bakhmut pelo sul e leste.



As tropas de Moscovo tiveram "sucesso parcial" na direção de Vidrodzhennia-Vershyna e estão agora barricadas a sudeste de Vershyna.



Vershyna fica a cerca de 10 quilómetros de Bakhmut. No início desta semana, os russos tomaram a aldeia vizinha de Novoluhankse e uma central de energia adjacente.





9h19 - Tribunal russo multa WhatsApp por violação de armazenamento de dados



Um tribunal da Rússia multou a aplicação de mensagens WhatsApp em 18 milhões de rublos (298.507 dólares) por uma alegada falha em localizar dados de utilizadores em território russo, informou a agência de notícias TASS.



Moscovo multou também o proprietário da aplicação Snapchat esta quinta-feira por uma acusação semelhante.





8h54 - Taxa de consumo de gás da Alemanha entrará em vigor em outubro



A taxa planeada pela Alemanha sobre os consumidores de gás para ajudar os fornecedores que lidam com a subida dos preços de importação entrará em vigor a 1 de outubro, avançaram à Reuters fontes do Ministério alemão da Economia.



A lei, introduzida no início deste mês, pretende dividir entre todos os clientes os custos da substituição do gás russo, evitando insolvências dos comerciantes de gás e estabilizando o setor da energia.





8h35 - Rússia diz que mais de 25 mil pessoas foram ontem retiradas de territórios ocupados



Mais de 25 mil pessoas, incluindo quase quatro mil crianças, terão sido levadas para a Rússia a partir das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk nas últimas 24 horas, disse a agência de notícias estatal TASS esta quinta-feira, citando autoridades russas.



O coronel-general Mikhail Mizintsev, chefe do Centro de Gerenciamento de Defesa Nacional da Rússia, avançou ainda que cerca de três mil veículos cruzaram a fronteira para a Rússia no dia anterior.



Mizintsev acrescentou que quase 2,9 milhões de pessoas, incluindo cerca de 460 mil crianças, foram retiradas da Ucrânia desde o início da "operação militar especial" russa.







8h20 - Contraofensiva ucraniana possível, tal como nova ofensiva russa, diz analista militar



Uma contraofensiva militar das forças ucranianas é possível, embora "difícil de concretizar" na atual situação militar na Ucrânia, enquanto uma nova ofensiva russa também pode verificar-se, indicou o analista militar e major-general Carlos Branco.



"Relativamente ao futuro, não excluo essa possibilidade [de uma contraofensiva ucraniana], mas que será difícil de concretizar porque as tropas têm de ser treinadas, não basta o equipamento. E treinar um exército para o combate não se faz em dois ou três meses", referiu à agência Lusa.



Diversos institutos e analistas ocidentais têm considerado que, atendendo à atual situação no terreno, as forças russas registam as mesmas limitações que as impediram previamente de avanços substanciais na província de Lugansk - região do Donbass, no leste, entretanto já controlada pelas forças secessionistas russófonas - e que a campanha militar "entrou numa fase crítica para Moscovo" devido à dificuldade em manter a sua ofensiva após a entrega aos ucranianos de novo armamento, em particular a artilharia norte-americana de longo alcance HIMARS.



(Agência Lusa)







8h02 - Diálogo entre Biden e Jinping

As forças russas terão atingido, às primeiras horas da manhã, infraestruturas da região de Kiev, de acordo como o governador regional Oleksiy Kuleba. O ataque com rockets visou o distrito de Vyshgorod, a norte da capital. “Está a ser clarificada informação sobre vítimas. Todos os serviços de emergência estão no local”, adiantou o responsável.

visou o distrito de Vyshgorod, a norte da capital. “Está a ser clarificada informação sobre vítimas. Todos os serviços de emergência estão no local”, adiantou o responsável.

Segundo o comando operacional do norte das forças ucranianas, foram lançados mais de 20 mísseis a partir do território da Bielorrússia. O alvo foi a região ucraniana de Chernihiv. “Neste momento, é conhecida a chegada de nove rockets ao território de Goncharivska, região de Chernihiv”, adiantam os militares ucranianos.

ao território de Goncharivska, região de Chernihiv”, adiantam os militares ucranianos.

As forças russas estão a levar a cabo um “destacamento em massa” de tropas para três regiões do sul da Ucrânia, no que aparenta constituir uma alteração de tática por parte de Moscovo, afirmou Oleksiy Arestovych, conselheiro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Estes alegados reforços estão a cobrir Melitopol, Zaporizhia e Kherson.



A operação para libertar Kherson “já começou”, clamou também o conselheiro presidencial Oleksiy Arestovych, que falava na sequência do bombardeamento ucraniano sobre a ponte Antonivskiy, principal via de abastecimento das tropas russas que ocupam aquela cidade.



O presidente ucraniano garante que a ponte Antonivskiy será reconstruída, assim como outras travessias fluviais da região. “Estamos a fazer tudo para garantir que as forças ocupantes não tenham oportunidades logísticas no nosso país”, apontou Volodymyr Zelensky.



O Conselho de Segurança da ONU tem sido incapaz de harmonizar um comunicado a saudar o acordo mediado pela Turquia para o reinício das exportações de cereais ucranianos. “A Noruega e o México têm estado a trabalhar para unir o Conselho numa mensagem a saudar o acordo significativo para retomar as exportações de cereais, alimentos e fertilizantes através do Mar Negro. Lamentamos que tal não tenha sido possível”, disse à Associated Press a embaixador norueguesa nas Nações Unidas, Mona Juul.



Estão em marcha os preparativos para a partida dos primeiros navios com cereais do sul da Ucrânia. Começou ontem a funcionar na Turquia o centro conjunto que vai monitorizar este processo. O primeiro carregamento deverá deixar os portos ucranianos nos próximos dias, disse o ministro turco da Defesa, Hulusi Akar.



O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, adiantou que vai falar ao telefone com o homólogo russo, Sergei Lavrov. Mas não será “uma negociação sobre a Ucrânia”. Este será o primeiro contacto do género entre os dois responsáveis desde os dias que antecederam a invasão russa da Ucrânia.

Os presidentes dos Estados Unidos e da China vão ter esta quinta-feira uma conversa ao telefone. Os principais temas deverão ser Taiwan, a guerra na Ucrânia e questões económicas.Esta é a quinta conversa entre os dois líderes desde que Joe Biden chegou à Casa Branca, em janeiro de 2021.O Governo admite que, em último caso, as restrições de consumo de gás podem ter impacto na indústria. Para evitar essa situação, a estratégia é gerar eletricidade através de mais energia renovável.Na RTP3, o secretário de Estado da Energia afastou o regresso das centrais a carvão e defendeu que a aposta passa por Sines.O governador de Lugansk afirmou ser um erro acreditar na palavra de Vladimir Putin sobre o desbloqueio da exportação de cereais. Sergii Haidi reconheceu que as armas entregues pelo Ocidente à Ucrânia estão a travar a ofensiva russa, mas disse que são ainda insuficientes para fazerem os invasores recuarem.Os enviados especiais da RTP à Ucrânia, António Mateus e Cláudio Calhau, ouviram o governador de Lugansk.