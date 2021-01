OMS: "Este é um momento decisivo na pandemia"

O comunicado do comité, que reuniu ontem, sublinha que o estudo do sequenciamento do genoma do SARS Cov-2 é essencial para poder combater as novas variantes mais contagiosas do novo coronavírus.O painel de 19 peritos estabelece uma lista de recomendações para avaliar os efeitos sobre a eficácia de vacinas, medicamentos e os testes de diagnóstico à Covid-19.No comunicado, não há orientações relativamente ao Certificado de Vacinação ou de imunidade como condição para viagens internacionais.





O responsável da OMS, Tedros Adhanom, fala de um momento determinante no combate à pandemia.