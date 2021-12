OMS. Ómicron parece ter uma taxa elevada de reinfeção, mas sintomas menos graves

"Dados preliminares da África do Sul sugerem um risco maior de reinfeção com Ómicron, mas são necessários mais dados para tirar conclusões mais firmes. Também há evidências que sugerem que a Ómicron causa menos sintomas graves do que a Delta, mas novamente é muito cedo para que a informação seja definitiva", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da instituição.

Agir agora para conter a Ómicron

Os governos devem aumentar urgentemente suas respostas nacionais ao COVID-19 e acelerar seus programas de vacinação para conter a disseminação da variante Ómicron, disse ainda o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,“A disseminação global da variante sugere que ela pode ter um grande impacto na pandemia, e o momento de contê-la é agora, antes que mais pacientes com Ómicron sejam hospitalizados”, disse Tedros em conferência de imprensa.“Pedimos a todos os países que aumentem a vigilância, os testes e o sequenciamento”, disse ele. "... Qualquer complacência agora custará vidas”, reiterou.O diretor-geral da OMS colocou a ênfase na possibilidade de os países conterem as variantes se agirem já.

Vacinas eficazes?

Afirmações que surgem quase em paralelo com outras, proferidas por um alto cargo da Organização Mundial de Saúde. Apesar de haver ainda poucos dados, um alto responsável da OMS acredita que as atuais vacinas também protegem contra doença grave no caso da nova variante.

A chefe científica da OMS, a médica Soumya Swaminathan, também recordou estudos preliminares publicados nos últimos dias que parecem mostrar que a variante torna as vacinas da Pfizer e BioNTech menos eficazes e pediu o maior cuidado na interpretação dos mesmos.



“Existe uma grande variação na redução da eficácia dos anticorpos que varia de 4 a 5 vezes menos a 40 vezes menos nestes diferentes estudos”, que se limitam a estudar o efeito apenas nos anticorpos “quando sabemos que o sistema imunológico sistema é muito mais complexo”, disse ela.



“É prematuro concluir que a redução da atividade neutralizante dos anticorpos deva resultar em uma diminuição significativa da eficácia das vacinas”, avisou.