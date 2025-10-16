ONU acusa França de "graves violações" dos direitos das crianças migrantes

Os especialistas do Comité revelam num relatório divulgado esta quinta-feira que, em França, muitos migrantes que não têm acesso ao sistema de proteção infantil ficam sem abrigo, privados de cuidados básicos e vivendo em condições "degradantes".





O Comité dos Direitos da Criança, um órgão composto por 18 especialistas independentes, monitoriza a implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança pelos seus Estados-Partes, assim como a implementação de Protocolos Opcionais à Convenção, sobre a venda de crianças, a prostituição ou pornografia infantil.





c/AFP