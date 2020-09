ONU. Governo da Venezuela acusado de "crimes contra a humanidade"

As conclusões do seu relatório de 411 páginas, divulgado esta quarta-feira,

O embaixador da Venezuela na ONU denunciou a missão como uma "iniciativa hostil". O ano passado, Jorge Valero afirmou que a ação da ONU fazia parte de uma campanha orquestrada pelos Estados Unidos e a equipa foi impedida de viajar para o país.

Os investigadores referem de forma específica 223 casos de denúncias. Dizem que outras quase três mil corroboraram os "padrões de violência e de crimes".





Apesar de "preferir ter ido aos locais onde foram cometidos os crimes", a impossibilidade de entrar na Venezuela "não foi óbice ao nosso inquérito nem impediu de tirar conclusões, que assentam em bases sólidas", garantiu a coordenadora, Marta Valiñas, durante a videoconferência de apresentação do relatório.



A missão de inquérito analisou 2.500 incidentes ocorridos desde 2014, que levaram ao assassínio de cinco mil pessoas às mãos das forças da ordem.







Numa primeira reação ao relatório, Miguel Pizarro, colaborador próximo do líder da oposição, Juan Gaidó, declarou que "o documento mostra que as violações dos Direitos Humanos não são uma prática isolada mas uma prática do Estado".



Nem o Presidente da Venezuela nem o seu Governo reagiram de forma imediata às acusações.



Violência sistemática



A missão de investigação das Nações Unidas afirmou que, de forma a suprimir qualquer oposição política e dissensão, impondo um clima de terror à população.O relatório afirma que,"A missão encontrou razões razoáveis para acreditar que", referiu Valiñas em comunicado., com conhecimento ou apoio direto de cadeias de comando e altos responsáveis do Governo", referiu ainda a chefe da missão.





Apesar disso, os relatores apelaram à Venezuela que leve à Justiça os responsáveis pela violência e tome medidas para evitar a ocorrência de novos crimes.

Provas claras



O relatório caracteriza o tipo de operações realizadas para manter a população sob um clima de terror.







Uma delas, comum, passa pela colocação de armamento numa área considerada leal à oposição, o que leva à intervenção posterior das forças de segurança, as quais disparam à queima-roupa sobre os residentes ou os detêm, seguindo-se a sua tortura e morte. O documento analisou também a resposta das autoridades venezuelanas aos protestos da oposição e à tortura de manifestantes detidos nessas ocasiões.

Mesmo sem poder entrar no país, as tecnologias digitais permitem actualmente a recolha, gravação e compilação de provas, incluindo documentais e testemunhos, de crimes graves, mesmo do exterior., e incluem assassínios sistemáticos, tortura e violência sexual. Há ainda, afirmam, provas claras de que as ordens vieram dos mais altos escalões do Governo, de Nicolás Maduro, do seu executivo e de altas patentes das forças de segurança.

Lista de 45 nomes

Os investigadores da ONU elaboraram uma lista com 45 nomes, daqueles que acreditam estar diretamente envolvidos nos crimes, um detalhe importante que

O Conselho tem poderes para investigar e aconselhar quanto aos Direitos Humanos, mas não pode decretar sanções a quem os viole. Essa função cabe ao Conselho de segurança da ONU.