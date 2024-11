Opositores iranianos exigem em Viena sanções contra Teerão

"Os `mullahs` [título dado a clérigos islâmicos] são terroristas nucleares e o seu regime é uma ameaça para a paz mundial", afirmou Ehsan Ayatollahi, porta-voz dos manifestantes, apoiantes do Conselho Nacional da Resistência Iraniana (NCIR), referindo-se ao regime de Teerão.

O protesto coincidiu com uma reunião do Conselho de Governadores da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), com sede em Viena, que debateu o controverso programa atómico iraniano, sobre o qual subsistem dúvidas quanto à sua finalidade militar.

"Acreditamos que a AIEA deve levar o caso do regime iraniano ao Conselho de Segurança da ONU e, assim, reativar o mecanismo de sanções já em vigor antes do Plano Global de Ação Conjunta [JCPOA]", disse Ayatollahi à agência noticiosa espanhola EFE.

O JCPOA é o acordo nuclear assinado em 2015 entre o Irão e os Estados Unidos, a Alemanha, a França, o Reino Unido, a China e a Rússia que limitou as capacidades do programa nuclear iraniano em troca de um alívio das sanções internacionais.

Os Estados Unidos retiraram-se do acordo em 2018, durante o primeiro mandato presidencial de Donald Trump (2017-2021), o que levou o Irão a retomar a produção de urânio enriquecido.

O porta-voz dos manifestantes em Viena defendeu que a comunidade internacional deve reconhecer o regime iraniano como "uma ameaça à paz mundial".

Acusou ainda o Governo iraniano de utilizar as negociações sobre o programa nuclear para ganhar tempo para desenvolver armas nucleares e para continuar a reprimir o povo iraniano.

"Sete membros da minha família foram mortos pelo regime. A minha mãe esteve na prisão durante sete anos e o meu pai durante 10. Eu nasci no Irão e, antes de vir para a Áustria, tentaram apanhar-nos e voltar a prender os meus pais", disse Masoud, outro dos manifestantes.

Teerão nega ter ambições militares e defende o seu direito à energia nuclear para fins civis, nomeadamente energéticos, mas o Ocidente argumenta que não existe uma justificação civil credível para a escala das ambições atómicas iranianas.