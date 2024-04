Organizações humanitárias instam Israel a melhorar procedimentos de segurança

Indignados com a morte de sete funcionários humanitários em ataques israelitas na Faixa de Gaza, vários funcionários de organizações humanitárias pedem que Israel respeite as “leis da guerra” e melhore o sistema de resolução de conflitos.Em declarações ao jornal britânico, um alto funcionário de uma organização humanitária afirmou que os ataques aos trabalhadores humanitários se deviam a “uma lacuna na cadeia de comando dentro do exército israelita”.“O que aconteceu é, acima de tudo, uma tragédia, mas ficaria surpreendido se a coordenação [com as forças israelitas] continuasse da mesma forma que no passado”, disse outro trabalhador humanitário de uma organização humanitária diferente ao jornal britânico.Num comunicado após o incidente, a World Central Kitchen (WCK) disse que tinha coordenado os seus movimentos com o exército israelita, mas mesmo assim os três veículos foram atingidos numa estrada costeira ao sair de um armazém em Deir al-Balah, a sul da cidade de Gaza, na noite de segunda-feira.

A morte dos sete membros da WCK eleva o número total de trabalhadores humanitários mortos neste conflito para 196, entre os quais mais de 175 são funcionários da ONU.

“Não creio que seja um problema do sistema. Acho que há uma relutância em respeitar o sistema e os locais fornecidos”, acrescentou.As autoridades israelitas, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, classificaram o incidente como “não intencional” e prometeram investigar.

Organizações humanitárias suspendem operações

Os pedidos de desculpa e as justificações por parte das autoridades israelitas não foram suficientes para acalmar os receios das várias organizações humanitárias, que decidiram suspender as operações na Faixa de Gaza.Outra ONG dos EUA com quem trabalha, a Anera (American Near East Refugee Aid), também suspendeu o trabalho devido aos riscos crescentes enfrentados pelos seus funcionários locais e as suas famílias.A interrupção das operações agrava a situação da população na Faixa de Gaza, onde 1,1 milhões de pessoas (metade da população) estão em situação de fome catastrófica, segundo alertou a ONU.